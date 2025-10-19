Santiago Ascacibar, tras el triunfo de Estudiantes en el clásico: "Da esa inyección necesaria para encarar la etapa final"

Estudiantes, sin brillar, ganó con holgura el clásico 2 a 0 ante un Gimnasia que pareció resignado
Tras la importante victoria de Estudiantes por 2 a 0 en el clásico ante Gimnasia, Santiago Ascacibar, brindó sus impresiones y destacó la "felicidad" que desborda al plantel, tras el contundente triunfo y su importancia en la lucha por acceder a las competencias internacionales.
Ascacibar enfatizó la relevancia anímica del triunfo ante el Lobo, especialmente pensando en la recta final del torneo. "Ganarle a nuestro rival, la verdad que te da esa inyección anímica que se necesita para encarar el torneo en la etapa final", declaró el capitán.
Con Estudiantes ubicado en la primera posición de su zona y cerca de asegurar un lugar en la clasificación a certámenes internacionales, el mediocampista dejó claro que la meta máxima del Pincha es la competición en la Libertadores. "Nosotros nuestro objetivo siempre es competir en la máxima competición internacional que es la Copa Libertadores y vamos a ir en busca de eso", sentenció.
Al reflexionar sobre el desarrollo del encuentro y la diferencia que Estudiantes logró imponer sobre su adversario, Ascacibar atribuyó el resultado a la buena ejecución del juego del equipo. "Yo creo que nosotros lo hacemos bien, jugamos bien a la pelota y lo pudimos plasmar en el partido", explicó.
A pesar de la victoria, el capitán señaló que Estudiantes pudo haber ampliado aún más la ventaja. "Creo que tuvimos situaciones como para seguir ampliando el el marcador, pero bueno, hay que hay que trabajarlo y este es el camino", comentó Ascacibar.
Finalmente, Ascacibar abordó la situación del cuerpo técnico, al recordar que hace algunos meses se había puesto en duda la continuidad del entrenador debido a resultados inconsistentes, que queda atrás con la clasificación internacional y el actual liderazgo en la tabla.
El capitán del Pincha fue categórico al afirmar que el entrenador se ganó su lugar con mérito propio: "Eduardo lo que se ganó, lo ganó dentro con resultados, con copas y con un torneo". Por último, ratificó el compromiso total del plantel: "La verdad que nosotros estamos a disposición de él para lo que necesite".
