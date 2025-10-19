Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
EN VIVO
La Supertransmi de La Redonda: lo que dejó el clásico platense

Ampliar
Deportes

Santiago Ascacibar, tras el triunfo de Estudiantes en el clásico: "Da esa inyección necesaria para encarar la etapa final"

Santiago Ascacibar, tras el triunfo de Estudiantes en el clásico: "Da esa inyección necesaria para encarar la etapa final"

foto: nicolás braicovich

19 de Octubre de 2025 | 17:14

Escuchar esta nota

Tras la importante victoria de Estudiantes por 2 a 0 en el clásico ante Gimnasia, Santiago Ascacibar, brindó sus impresiones y destacó la "felicidad" que desborda al plantel, tras el contundente triunfo y su importancia en la lucha por acceder a las competencias internacionales.

Ascacibar enfatizó la relevancia anímica del triunfo ante el Lobo, especialmente pensando en la recta final del torneo. "Ganarle a nuestro rival, la verdad que te da esa inyección anímica que se necesita para encarar el torneo en la etapa final", declaró el capitán.

Con Estudiantes ubicado en la primera posición de su zona y cerca de asegurar un lugar en la clasificación a certámenes internacionales, el mediocampista dejó claro que la meta máxima del Pincha es la competición en la Libertadores. "Nosotros nuestro objetivo siempre es competir en la máxima competición internacional que es la Copa Libertadores y vamos a ir en busca de eso", sentenció.

Al reflexionar sobre el desarrollo del encuentro y la diferencia que Estudiantes logró imponer sobre su adversario, Ascacibar atribuyó el resultado a la buena ejecución del juego del equipo. "Yo creo que nosotros lo hacemos bien, jugamos bien a la pelota y lo pudimos plasmar en el partido", explicó.

A pesar de la victoria, el capitán señaló que Estudiantes pudo haber ampliado aún más la ventaja. "Creo que tuvimos situaciones como para seguir ampliando el el marcador, pero bueno, hay que hay que trabajarlo y este es el camino", comentó Ascacibar.

Finalmente, Ascacibar abordó la situación del cuerpo técnico, al recordar que hace algunos meses se había puesto en duda la continuidad del entrenador debido a resultados inconsistentes, que queda atrás con la clasificación internacional y el actual liderazgo en la tabla.

LE PUEDE INTERESAR

Estudiantes, sin brillar, ganó con holgura el clásico 2 a 0 ante un Gimnasia que pareció resignado

LE PUEDE INTERESAR

A qué hora juega Argentina Sub 20, por toda la gloria en el Mundial: hora, formaciones y TV

El capitán del Pincha fue categórico al afirmar que el entrenador se ganó su lugar con mérito propio: "Eduardo lo que se ganó, lo ganó dentro con resultados, con copas y con un torneo". Por último, ratificó el compromiso total del plantel: "La verdad que nosotros estamos a disposición de él para lo que necesite".

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Tags

Fútbol Infantil

Turf - Programas y resultados

Loterías y quinielas

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Estudiantes, sin brillar, ganó con holgura el clásico 2 a 0 ante un Gimnasia que pareció resignado

La combi de la emboscada, armas y motos: la secuencia completa del enfrentamiento con tiros entre Hells Angels y Tehuelches MC

Heridos de bala, armas y motos secuestradas: la hipótesis de la batalla entre Hells Angels y Tehuelches en La Plata

A qué hora juega Argentina Sub 20, por toda la gloria en el Mundial: hora, formaciones y TV

El “guardián” del rock platense, su monumental discoteca y la enciclopedia que se viene

Platenses que abren la puerta de su casa para transformar una infancia

La remontada bonaerense, el insumo que necesita la Rosada para leer el resultado nacional
+ Leidas

Estudiantes, sin brillar, ganó con holgura el clásico 2 a 0 ante un Gimnasia que pareció resignado

La remontada bonaerense, el insumo que necesita la Rosada para leer el resultado nacional

VIDEO. Los “Hells Angels” se despiden de la Ciudad confirmando su marca: señalados por un infierno

El “guardián” del rock platense, su monumental discoteca y la enciclopedia que se viene

El Lobo va a UNO con medio equipo nuevo

Platenses que abren la puerta de su casa para transformar una infancia

Robo de película en el Louvre: increíble atraco de 7 minutos que paralizó al mundo y vació una sala histórica

Dramático choque y rescate en La Plata: una mujer quedó atrapada tras impactar contra el tráiler de un camión estacionado
Últimas noticias de Deportes

VIDEO.- Como un hincha más: Cetré pasó por 7 y 50 tras el clásico

Verstappen se quedó con el triunfo en el GP de Estados Unidos y Colapinto terminó 17°

"Nos quedan tres finales": Zaniratto, tras la dura derrota de Gimnasia en el clásico

Escándalo en el Reducido: suspendido Gimnasia de Jujuy y Deportivo Madryn por amenazas al árbitro
La Ciudad
Taxistas, remiseros y transportistas escolares de La Plata marcharán contra las APP
Cuenta DNI del Banco Provincia: los descuentos de este domingo durante el Día de la Madre
Los números del domingo 19 de octubre del Cartonazo: pozo de $4 millones, línea de $300 mil y la chance de un auto 0 KM o $20 millones
Día de la Madre ideal para almorzar en familia al aire libre: ¿cómo seguirá el tiempo en La Plata?
VIDEO. Del León en el estadio de Estudiantes a recrear un reino animal impactante
Espectáculos
El espíritu festivo de Los Auténticos Decadentes conquistó Noches Capitales
“Voy a extrañar el Ministerio de Seguridad”, admitió Bullrich en La Noche de Mirtha
Día de la Madre: seis películas imperdibles para reír, llorar y reflexionar sobre la maternidad
“El último barco”: el regreso a las raíces de Sting
“& Sons”: un drama familiar con eco universal
Política y Economía
"Yo hablo y se cae el país mañana": la amenaza de Fred Machado al Gobierno antes de la extradición
El mercado se cubre ante las elecciones y el dólar no afloja pese a la intervención de EE UU
VIDEO. Carrió: “La Argentina perdió la dignidad, pero con gente sensata puede salvarse”
Campaña anti K: Milei durísimo con el kirchnerismo
Santilli criticó a Karen Reichardt por su frase sobre el kirchnerismo
Policiales
Trágico final para el científico del Conicet en Alemania: fue hallado muerto en un arroyo
Batalla de "Hells Angels y "Los Tehuelches" en La Plata: 13 demorados, tres heridos y armas incautadas
Dramático choque y rescate en La Plata: una mujer quedó atrapada tras impactar contra el tráiler de un camión estacionado
Secuestraron armas en un control a los “Hells Angels” durante su encuentro en la zona oeste de La Plata
El miedo de cada noche: salvaje asalto mientras dormían

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla