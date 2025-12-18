Una ley para bajar la pena de prisión a Bolsonaro

Presupuesto 2026: Diputados le dio media sanción, pero no pudo derogar el financiamiento a discapacidad y las universidades
Presupuesto 2026: Diputados le dio media sanción, pero no pudo derogar el financiamiento a discapacidad y las universidades
Los libertarios buscan dictamen para avanzar en la reforma laboral
Con apoyo peronista, de la izquierda y piqueteros, la CGT protesta en la calle
El drama de la zona roja: “Falta decisión política”, reclaman los vecinos
Jueces de la Provincia reclaman diálogo para la reforma del Código Penal
El blue escala, ya sin “manos amigas” y se asienta en $1.500
Psiquiatras y psicólogos, dan charlas de salud mental en clubes
Actividades: fiesta del deporte, club de lectura, vino y concierto en la basílica
Cena de fin de año en la Sociedad Lituana “Nemunas”, de Berisso
Impulsan un jury para el juez de la VTV y las multas de tránsito
Motochorros impunes Dueños de la calle y del terror en La Plata
Corina Machado se fue de Oslo y su paradero vuelve a ser un misterio
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
El expresidente brasileño cumple una condena de 27 años de cárcel, pero se podría reducir a dos años. Polémica
El Congreso de Brasil aprobó ayer una ley para rebajar la pena de 27 años de cárcel del expresidente Jair Bolsonaro, en prisión desde el mes pasado por golpismo.
El texto, adoptado por el Senado tras el visto bueno de la Cámara de Diputados la semana pasada, podría reducir el tiempo efectivo de prisión del ultraderechista a algo más de dos años.
La iniciativa beneficia al mayor líder de la derecha brasileña, de 70 años, condenado en septiembre por haber tratado de impedir en 2022 el acceso al poder del presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
Pero también puede dar libertad condicional a más de un centenar de bolsonaristas presos por la asonada del 8 de enero de 2023 en Brasilia, una semana después de la asunción de Lula.
Votaron a favor de la rebaja 48 senadores y en contra 25.
Lula ha dicho que Bolsonaro “tiene que pagar” su condena y puede vetar la ley. Pero el parlamento puede votar de nuevo para retirar el veto.
LE PUEDE INTERESAR
Zelenski: “Rusia prepara un nuevo año de guerra”
LE PUEDE INTERESAR
Una nueva cepa provoca otra temporada de gripe intensa en Europa
El proyecto fue tramitado sorpresivamente en una semana por ambas cámaras, en una victoria para la mayoría conservadora del Congreso antes del receso navideño.
El autor del proyecto de ley, el diputado Paulinho da Força, defendió la rebaja de penas como “un gesto de reconciliación” en un país polarizado.
Con la normativa actual, la justicia estima la duración efectiva de la prisión de Bolsonaro en unos ocho años.
La nueva ley podría reducirla a unos dos años y cuatro meses al modificar el tiempo de reclusión para varios delitos, incluido el de golpe de Estado.
“Al menos conseguimos sacar a esas personas (de la asonada) de la cárcel, que es lo más importante en este momento”, se felicitó el senador Sergio Moro, exministro de Justicia de Bolsonaro.
Su campo trató en un principio de promover una amnistía total.
Decenas de miles de personas salieron a las calles el domingo para protestar contra la aprobación del texto, convocadas por sectores de izquierda.
El senador centrista Renan Calheiros calificó la votación de “farsa”.
Calheiros abandonó la sesión después de acusar a los aliados del gobierno en el parlamento de permitir que el proyecto avanzara a cambio de apoyo a una iniciativa que aumenta la tributación de empresas como las “fintechs”.
El senador Randolfe Rodrigues, del oficialista Partido de los Trabajadores, negó la existencia del supuesto acuerdo. “Una cosa no tiene que ver con la otra”, dijo.
Bolsonaro fue hallado culpable de liderar una conspiración para desconocer el resultado de las elecciones de 2022, que perdió con Lula. La trama golpista contemplaba incluso matar al entonces presidente electo Lula.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí