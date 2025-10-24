El dólar cerró la semana en alza por encima de los $1.500: escenarios para el día después de las elecciones
El dólar cerró la semana en alza por encima de los $1.500: escenarios para el día después de las elecciones
El conflicto en la acería de Berisso: sigue tomada por los trabajadores y tensión por presunto desalojo
Al auto "caza infractores" no lo frena ni la lluvia: en el centro de La Plata, los doble fila son los más castigados
Filtraron videos de la casa del triple femicidio: “Había sangre hasta en los marcos de las puertas”
Meteorólogo de la UNLP explicó el fenómeno "poco común" del frente frío que avanza hacia La Plata
Fuerte tormenta en La Plata: en qué barrios llovió más y para cuándo se espera el alivio
VIDEO.- ¡De locos! Robó un auto en Berisso, lo persiguieron y chocó de frente a un patrullero en Ensenada
Por las fuertes tormentas, Milei regresa por tierra desde Rosario y se reúne con el CEO del JP Morgan
Qué encontraron en el departamento donde García Gómez mantuvo secuestrada a Lowrdez
Escándalo en el Colegio Nacional: preceptor habría amenazado a un alumno, casi hay "toma" y hoy habrá elecciones estudiantiles
VIDEO. La Plata: harto de los robos, comerciante echó a empujones a un delincuente armado
Innovación al servicio de la salud: el Sanatorio IPENSA se renueva para mejorar las experiencias de sus pacientes
Dónde voto: consultá aquí el padrón definitivo para las elecciones del 26 de octubre
Detienen en Punta Lara a un peligroso delincuente con frondosos antecedentes: le secuestraron un arma
Fuerte repudio a Medina por insinuar acuerdo con Platense y pedir puntos
Aprehenden en Berisso a un joven acusado de amenazas: le secuestraron cocaína, dinero y un revólver
Vecinos de Gonnet, indignados: deben acarrear bidones de agua y ahora ni siquiera pueden llegar al camión
Este finde se sale en La Plata: mirá la agenda de espectáculos supercompleta
El comunicado del Club Iris por la venta de su sede histórica de La Plata: "Queremos crecer"
Elecciones, dólar, inseguridad... La agenda cansa y EL DIA de los domingos rompe con lo monotemático
La Suprema Corte confirmó la condena contra el responsable de la muerte del hijo de Federico Storani
Con la tormenta también llegaron los cortes de luz a los barrios de La Plata: qué zonas están sin servicio
En La Plata se define un caso de eutanasia: puerta abierta a la legalidad y fuerte debate
Super Cartonazo de EL DIA: pozo de $6.000.000, $300.000 por línea y un auto 0Km
Aerolíneas Argentinas: la medida de fuerza de los pilotos afectó a más de 7 mil pasajeros
Leones FC, el equipo de la familia Messi beneficiado por Chiqui Tapia que será rival de Cambaceres en la C
El Kun Agüero criticó sin argumentos a Rodrigo Castillo y le cerró la boca: "Para qué lo ponen"
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
Este jueves, la causa que se sigue por el choque fatal ocurrido el 19 de mayo en avenida 520 entre calles 161 y 163 —donde perdieron la vida los músicos Franco Giampieri y Geremías Martínez, y resultó herido de gravedad Esteban Acosta— dio un giro inesperado. El principal imputado, Héctor Gonzalo Emanuel Duarte, alias “Chiquito”, actualmente detenido con prisión preventiva, reemplazó a su defensa y su nuevo equipo ya está trabajando en una serie de medidas de prueba para modificar su situación judicial.
Según fuentes citadas, el nuevo estudio jurídico —el mismo que representa a Felicitas Alvite, conocida como “La Toretto” de La Plata— asumió la defensa de Duarte. El equipo encabezado por los abogados Flavio Gliemmo, Santiago Irisarri y Marcelo Botindari sostiene que Duarte no era el conductor del vehículo al momento del siniestro y prepara la presentación de “una batería de medidas de prueba” para acreditar esa hipótesis.
La fiscalía de la Unidad Funcional de Instrucción N.º 12, a cargo de Fernando Padován, había solicitado la prisión preventiva de Duarte por el delito de doble homicidio culposo agravado por conducción de vehículo automotor y fuga, en concurso ideal con lesiones culposas agravadas. Esa solicitud fue avalada por el juzgado interviniente.
En el momento del accidente, Giampieri y Martínez murieron instantáneamente al ser embestidos mientras trasladaban una moto a pie, y Acosta sufrió heridas graves. Las cámaras de seguridad de la zona fueron clave en el análisis del expediente.
Familiares, amigos de las víctimas y miembros de la comunidad artística local han realizado marchas y manifestaciones en reclamo de justicia, mientras el caso continúa con gran repercusión en la zona.
Con este cambio de defensa, ahora aumenta la expectativa por conocer si la nueva estrategia de Duarte logrará modificar el rumbo del proceso judicial.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí