Policiales

Choque, fuga y muerte de los músicos en La Plata: el acusado recurrió a los abogados de La Toretto

24 de Octubre de 2025 | 17:42

Este jueves, la causa que se sigue por el choque fatal ocurrido el 19 de mayo en avenida 520 entre calles 161 y 163 —donde perdieron la vida los músicos Franco Giampieri y Geremías Martínez, y resultó herido de gravedad Esteban Acosta— dio un giro inesperado. El principal imputado, Héctor Gonzalo Emanuel Duarte, alias “Chiquito”, actualmente detenido con prisión preventiva, reemplazó a su defensa y su nuevo equipo ya está trabajando en una serie de medidas de prueba para modificar su situación judicial. 

Según fuentes citadas, el nuevo estudio jurídico —el mismo que representa a Felicitas Alvite, conocida como “La Toretto” de La Plata— asumió la defensa de Duarte. El equipo encabezado por los abogados Flavio Gliemmo, Santiago Irisarri y Marcelo Botindari sostiene que Duarte no era el conductor del vehículo al momento del siniestro y prepara la presentación de “una batería de medidas de prueba” para acreditar esa hipótesis. 

La fiscalía de la Unidad Funcional de Instrucción N.º 12, a cargo de Fernando Padován, había solicitado la prisión preventiva de Duarte por el delito de doble homicidio culposo agravado por conducción de vehículo automotor y fuga, en concurso ideal con lesiones culposas agravadas. Esa solicitud fue avalada por el juzgado interviniente. 

En el momento del accidente, Giampieri y Martínez murieron instantáneamente al ser embestidos mientras trasladaban una moto a pie, y Acosta sufrió heridas graves. Las cámaras de seguridad de la zona fueron clave en el análisis del expediente. 

Familiares, amigos de las víctimas y miembros de la comunidad artística local han realizado marchas y manifestaciones en reclamo de justicia, mientras el caso continúa con gran repercusión en la zona. 

Con este cambio de defensa, ahora aumenta la expectativa por conocer si la nueva estrategia de Duarte logrará modificar el rumbo del proceso judicial.

