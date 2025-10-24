Falleció Alberto Beltrán, "el Maestro Cordobés" de Gimnasia: jugó en tres etapas en el Lobo

En Córdoba era la "Vieja". El La Plata, en tres etapas en el Lobo, el Maestro cordobés. Esta tarde falleció a los 78 años Alberto Beltrán, quien desde hace dos meses estaba pasando un durísimo trance de salud.

Formado en Lavalle -que luego, fusionado con Lavalle, formaron Unión San Vicente-, tuvo un paso breve por Talleres, pero fue figura en Instituto, donde en 1973 integró un adelantera histórica con Miguel Saldaño y dos futuros campeones del mundo, Osvaldo Ardiles y Mario Kempes.

Llegó al fútbol porteño con la casaca de San Lorenzo, donde fue campeón. En 1976 llegó al Lobo, se fue a River, volvió a Gimnasia, donde tendría también un tercer ciclo en Primera B entre 1980 y 1981. Tuvo otras dos extensas etapas en Instituto y además jugó en Defensores de Belgrano y Unión San Vicente.