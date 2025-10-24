Falleció Alberto Beltrán, "el Maestro Cordobés" de Gimnasia: jugó en tres etapas en el Lobo

Confirmaron cuando comenzará la construcción del cuarto carril en la Autopista
En Córdoba era la "Vieja". El La Plata, en tres etapas en el Lobo, el Maestro cordobés. Esta tarde falleció a los 78 años Alberto Beltrán, quien desde hace dos meses estaba pasando un durísimo trance de salud.
Formado en Lavalle -que luego, fusionado con Lavalle, formaron Unión San Vicente-, tuvo un paso breve por Talleres, pero fue figura en Instituto, donde en 1973 integró un adelantera histórica con Miguel Saldaño y dos futuros campeones del mundo, Osvaldo Ardiles y Mario Kempes.
Llegó al fútbol porteño con la casaca de San Lorenzo, donde fue campeón. En 1976 llegó al Lobo, se fue a River, volvió a Gimnasia, donde tendría también un tercer ciclo en Primera B entre 1980 y 1981. Tuvo otras dos extensas etapas en Instituto y además jugó en Defensores de Belgrano y Unión San Vicente.
