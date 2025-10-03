“La experiencia del equipo nos llevó a la punta”

El torneo Clausura de la Liga Amateur Platense está en la mitad de su desarrollo, y a pesar de que todavía queda mucha tema para cortar, el Centro de Fomento Los Hornos se ha convertido en una de las grandes revelaciones, a tal punto que su principal objetivo apunta a conquistar la corona.

El conjunto albiazul, conducido por el binomio Lucas Cabillón y Bautista Giampieri se caracteriza por ser un equipo ordenado, de lucha, y al mismo tiempo de oficio, que le permitió convertirse en uno de los más regulares del torneo y en el único puntero.

“La mayor virtud de Fomento, hoy por hoy, es haber podido conformar un grupo de trabajo con experiencia. El año pasado nos salvamos del descenso, por lo que en esta temporada, la idea fue rearmar un plantel competitivo. Hablamos con varios chicos con trayectoria en el club, algunos que ya estaban jugando y otros no. Y a éstos los pudimos traer. Por suerte, se pudo confeccionar un equipo en base a la experiencia de esos jugadores y al recorrido de algunos de ellos en la Liga. Trajimos a Recabarren, Facundo Acha, Caranto, también a Ramiro Pascuet y Pato Monti, todos con experiencia. Ellos se sumaron a los chicos que ya estaban en el club. Por suerte se confirmó un plantel amplio, de casi 30 jugadores y con oficio. Fomento se potenció con estos jugadores, que le aportaron muchas cosas. Hoy el equipo se destaca por su garra, temperamento, y también por el oficio”, explicó Lucas Cabillón.

Fomento encabeza las posiciones con 16 unidades, producto de cinco triunfos y un empate. Aún se mantiene invicto en seis presentaciones, y mañana visitará a Nueva Alianza, en El Retiro.

“Fomento se ha caracterizado por ser un equipo efectivo. Las chances que genera las concreta. Y esa es una de sus mayores virtudes. Además, tiene una localía muy fuerte. Llevamos casi un torneo completo sin perder en casa. Y eso te da un plus a la hora de afrontar los partidos”.

Cabillón, además, se refirió a los objetivos del albiazul en esta temporada liguista.

“A principio del torneo apuntamos a salir de la pelea del descenso. Después de la experiencia del año pasado, nos propusimos otras cosas. Al conformar un buen plantel, de experiencia y oficio, nos dimos cuenta de que la lucha estaba por otro lado. Nos propusimos ir lo más lejos posibles. En el Apertura anterior terminamos cuartos, y ahora, que estamos punteros y pasamos la mitad del torneo, el propósito es pelear este Clausura porque tenemos con qué. Los resultados y el funcionamiento nos fue llevando de a poco a los primeros puestos. Ahora depende de nosotros intentar cumplir con las metas establecidas”.