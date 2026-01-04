EE UU pone bajo la lupa el préstamo a la Argentina

EE UU capturó a Maduro: gobernará Venezuela hasta que “haya una transición pacífica”
EE UU capturó a Maduro: gobernará Venezuela hasta que "haya una transición pacífica"
Un informe del Servicio de Investigación del Congreso analizó el swap de U$S 20.000 millones otorgado por el Tesoro
El respaldo financiero del Tesoro de Estados Unidos a la Argentina, formalizado en octubre de 2025 mediante una línea de swap de divisas por hasta U$S20.000 millones, ingresó en el centro del debate político en Washington. Un informe del Servicio de Investigación del Congreso (CRS) detalló el alcance de la asistencia y planteó interrogantes sobre sus riesgos, su impacto económico y los límites del apoyo estadounidense al gobierno de Javier Milei.
La asistencia se canalizó a través del Fondo de Estabilización Cambiaria del Tesoro y tuvo como objetivo reforzar las reservas del Banco Central argentino en un contexto de fuerte presión sobre el tipo de cambio, escasez de divisas y tensión electoral. El documento remarcó que se trata de una herramienta poco habitual para respaldar a gobiernos extranjeros y subrayó que ni el Tesoro ni las autoridades argentinas difundieron de manera completa los términos del acuerdo, incluida su duración.
Según el CRS, hacia fines de octubre el Banco Central ya había utilizado más de U$S2.500 millones de la línea. El informe recordó que, además del swap, el Tesoro otorgó apoyo adicional por U$S872 millones a través de operaciones vinculadas al FMI y que funcionarios estadounidenses evaluaron mecanismos complementarios de financiamiento privado.
Las medidas generaron posiciones encontradas en el Capitolio. Un sector de los legisladores cuestionó el uso de fondos públicos para asistir a un país con un largo historial de incumplimientos de deuda y advirtió sobre el riesgo para los contribuyentes estadounidenses. También señalaron que el respaldo podría beneficiar a inversores privados con activos en la Argentina y afectar a productores estadounidenses que compiten con exportaciones argentinas, como soja y carne.
Otros congresistas fueron más allá y plantearon que el apoyo financiero podría interpretarse como una injerencia en un proceso electoral extranjero. Desde la administración estadounidense, en cambio, defendieron la decisión y calificaron a la Argentina como un socio estratégico en la región, al tiempo que destacaron las reformas económicas impulsadas por el gobierno libertario.
El informe puso el foco en la fragilidad externa argentina. Señaló que el swap con Estados Unidos se convirtió en la principal fuente de divisas, ante un superávit comercial insuficiente y compromisos de deuda crecientes. En ese marco, advirtió que una eventual falta de dólares podría forzar decisiones críticas, como una mayor flexibilidad cambiaria o un nuevo incumplimiento de deuda.
De cara a lo que viene, el CRS explicó que el Congreso tiene herramientas para condicionar el uso de estos fondos, ya sea ampliando el respaldo, restringiéndolo o exigiendo mayor control y transparencia.
