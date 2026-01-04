Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Política y Economía |Apoyo financiero y debate político en Washington

EE UU pone bajo la lupa el préstamo a la Argentina

Un informe del Servicio de Investigación del Congreso analizó el swap de U$S 20.000 millones otorgado por el Tesoro

EE UU pone bajo la lupa el préstamo a la Argentina

En el congreso de EE UU se debatió el caso argentino / web

4 de Enero de 2026 | 03:13
Edición impresa

El respaldo financiero del Tesoro de Estados Unidos a la Argentina, formalizado en octubre de 2025 mediante una línea de swap de divisas por hasta U$S20.000 millones, ingresó en el centro del debate político en Washington. Un informe del Servicio de Investigación del Congreso (CRS) detalló el alcance de la asistencia y planteó interrogantes sobre sus riesgos, su impacto económico y los límites del apoyo estadounidense al gobierno de Javier Milei.

La asistencia se canalizó a través del Fondo de Estabilización Cambiaria del Tesoro y tuvo como objetivo reforzar las reservas del Banco Central argentino en un contexto de fuerte presión sobre el tipo de cambio, escasez de divisas y tensión electoral. El documento remarcó que se trata de una herramienta poco habitual para respaldar a gobiernos extranjeros y subrayó que ni el Tesoro ni las autoridades argentinas difundieron de manera completa los términos del acuerdo, incluida su duración.

Según el CRS, hacia fines de octubre el Banco Central ya había utilizado más de U$S2.500 millones de la línea. El informe recordó que, además del swap, el Tesoro otorgó apoyo adicional por U$S872 millones a través de operaciones vinculadas al FMI y que funcionarios estadounidenses evaluaron mecanismos complementarios de financiamiento privado.

Las medidas generaron posiciones encontradas en el Capitolio. Un sector de los legisladores cuestionó el uso de fondos públicos para asistir a un país con un largo historial de incumplimientos de deuda y advirtió sobre el riesgo para los contribuyentes estadounidenses. También señalaron que el respaldo podría beneficiar a inversores privados con activos en la Argentina y afectar a productores estadounidenses que compiten con exportaciones argentinas, como soja y carne.

Otros congresistas fueron más allá y plantearon que el apoyo financiero podría interpretarse como una injerencia en un proceso electoral extranjero. Desde la administración estadounidense, en cambio, defendieron la decisión y calificaron a la Argentina como un socio estratégico en la región, al tiempo que destacaron las reformas económicas impulsadas por el gobierno libertario.

El informe puso el foco en la fragilidad externa argentina. Señaló que el swap con Estados Unidos se convirtió en la principal fuente de divisas, ante un superávit comercial insuficiente y compromisos de deuda crecientes. En ese marco, advirtió que una eventual falta de dólares podría forzar decisiones críticas, como una mayor flexibilidad cambiaria o un nuevo incumplimiento de deuda.

LE PUEDE INTERESAR

Buen arranque de 2026, a una semana del pago a bonistas

LE PUEDE INTERESAR

Caputo enfrenta el examen ante el Fondo

De cara a lo que viene, el CRS explicó que el Congreso tiene herramientas para condicionar el uso de estos fondos, ya sea ampliando el respaldo, restringiéndolo o exigiendo mayor control y transparencia.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

VIDEO. En modo “piraña”: cuatro motochorros y asaltaron a dos adolescentes en La Plata

Jornada crítica por incendios en La Plata: tres focos de fuego pusieron en alerta a distintos barrios

VIDEO. Río de la Plata: la crecida llegó al Camino Negro

¿Buscás trabajo en La Plata? Consultá las ofertas de empleo de esta semana en EL DIA

Noche de furia en A. Seguí: hubo diez detenidos y dos policías heridos tras incidentes por el caso de abuso sexual
+ Leidas

VIDEO. La "Superluna del Lobo": la gran atracción en Punta Lara

VIDEO. Río de la Plata: la crecida llegó al Camino Negro

Machado llamó a “tomar el poder” y Trump dijo que ella no tiene apoyo

Cómo la CIA se infiltró en el entorno de Maduro

Los impactos de una decisión central en el peronismo y los planes bonaerenses de Karina

Tras los cortes de agua, vendrán más aumentos

La Plata, la ciudad con más casos de hantavirus

Rutas congestionadas hacia la Costa en el primer finde de enero
Últimas noticias de Política y Economía

Del lado de Trump: Milei apoyó la captura de Maduro

El peronismo condenó la detención de Maduro

Buen arranque de 2026, a una semana del pago a bonistas

Caputo enfrenta el examen ante el Fondo
Información General
Intentos de suicidio: alerta por un flagelo que crece
VIDEO. La "Superluna del Lobo": la gran atracción en Punta Lara
Leonardo García Alarcón: “Dirigir en la Catedral sería un sueño”
Los números de la suerte del sábado 3 de diciembre de 2026, según el signo del zodíaco
Verano sin tregua: prevén en la Provincia más calor de lo normal
Deportes
Los desafíos de 2026 - Gimnasia
Los desafíos de 2026 - Estudiantes
La cara menos visible de la pretemporada de Boca
Racing rompe el mercado con la llegada de Carboni
River ajusta motores en San Martín antes de los amistosos en Uruguay
Policiales
VIDEO. La violencia se impone: hartazgo, ira y un clima social al rojo vivo
Dos jubiladas víctimas de estafas disfrazadas de supuestos beneficios
Ladrones atacaron un lugar que asiste a menores
VIDEO. En modo “piraña”, una banda de ladrones asaltó a dos adolescentes
Cayó en Ezeiza con 17 kilos de marihuana
Espectáculos
Estilo BB: Brigitte Bardot y sus marcas en la moda
Hollywood en shock: ¿El hijo de John Travolta es bisnieto de Elvis Presley?
El arte de amar: “Bridgerton” y la fórmula que enamoró al mundo
“El divorcio del año”: lo nuevo de Muscari llegó a la cartelera porteña
Guía de cines

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla