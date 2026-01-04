Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Policiales |Se trata del Centro de Desarrollo Infantil, en El Carmen

Ladrones atacaron un lugar que asiste a menores

Ladrones atacaron un lugar que asiste a menores

El Centro de Desarrollo Infantil de 98 entre 124 y 125, saqueado / WEB

4 de Enero de 2026 | 03:12
Edición impresa

En esta época del año cesan temporalmente muchas actividades, pero la delictiva no sabe de pausas. Es más: se intensifican los escruches, principalmente.

Fue lo que también ocurrió en un Centro de Desarrollo Infantil que funciona en calle 98 entre 124 y 125, en territorio de barrio El Carmen. El ataque allí no se hizo esperar. Fuentes del caso hicieron saber que se consumó el 2 de enero, en el primer día hábil de este año. Uno de los voceros dio a conocer, al respecto, que “un vecino de este Centro fue quien avisó, en la tarde del viernes, que se encontraba abierto tras haber sido violentada una puerta”.

Al enterarse uno de los responsables de ese edificio, se indicó que fue enseguida al lugar, donde se encontró con daños y faltantes de pertenencias”. En tal sentido, detallaron que los ladrones “revolvieron todas las aulas, causaron importantes destrozos en estas instalaciones, inclusive en electrodomésticos”.

“Además, sustrajeron el motor de una heladera, griferías y vajillas, entre otras cosas”, aseguraron luego.

¿LOS HERMANOS MACANA?

Este diario pudo saber que en el barrio hubo quienes le adjudicaron el escruche a menores de edad conocidos como los “Hermanos Macana”, una bandita con frondosos antecedentes delictivos y que se domicilia en la zona.

Como lo reflejó EL DIA en diversas notas, el grupo cuenta con más de 100 causas por robos y hurtos en diversas viviendas y comercios platenses, siendo detenidos en incontables ocasiones. Uno de los frentistas sostuvo que tras el escruche en el Centro de Desarrollo Infantil, “intentaron vender un alargue del lugar en el barrio”.

