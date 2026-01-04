Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Política y Economía |Los argumentos

El peronismo condenó la detención de Maduro

Los gobernadores Kicillof y Quintela, diputados nacionales y el PJ rechazaron la acción militar de Estados Unidos

El peronismo condenó la detención de Maduro
4 de Enero de 2026 | 03:14
Edición impresa

El Partido Justicialista, que preside la expresidenta Cristina Kirchner, condenó los bombardeos en Venezuela, en los que presuntamente habrían muerto civiles. “Desde el Partido Justicialista repudiamos y condenamos los bombardeos de Estados Unidos en Venezuela, que constituyen una amenaza para toda la región y violan la Carta de Naciones Unidas. Reafirmamos los principios de no intervención, el rechazo al uso de la fuerza y la solución pacífica de los conflictos. América Latina es territorio de paz y soberanía”, dice el comunicado.

En tanto el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, también rechazó el ataque estadounidense. “La Provincia de Buenos Aires condena el accionar militar de Estados Unidos en Venezuela. Este hecho constituye una grave violación de los principios elementales del Derecho Internacional, altera la estabilidad regional y sienta un peligroso precedente. Estas acciones vulneran la Carta de las Naciones Unidas y la Carta de la OEA, desconocen el principio de no intervención y contradicen doctrinas históricas promovidas por la Argentina, como la Doctrina Drago y la Doctrina Calvo”, sostuvo.

Y agregó: “Argentina tiene una larga tradición en el diálogo internacional y la defensa de la soberanía y la integridad territorial, en la prohibición del uso de la fuerza y en la solución pacífica de las controversias internacionales. Los principios de defensa de la paz, de no intervención y defensa de la soberanía deben estar por encima de la conveniencia económica”.

Mientras que el riojano Ricardo Quintela expresó su “profunda preocupación y condena enérgica frente a los hechos de violencia registrados en la República Bolivariana de Venezuela, que ponen en riesgo la vida de civiles y vulneran principios fundamentales del derecho internacional”.

El Frente Renovador de Sergio Massa también se manifestó en forma categórica contra “la intervención o invasión militar” de Estados Unidos en Venezuela. Además califica la acción de Trump como “antidemocrática y unilateral” por eludir el debate y la autorización del parlamento estadounidense apelando a una acusación de “narcoterrorismo”.

Otro de los que rechazó la intervención norteamericana fue Juan Grabois, quien cargó duro contra los sectores del oficialismo que celebraron la captura del presidente venezolano acusándolos de “idiotas”. “No importa si es Maduro, Lula o Kast. Es invasión, bombardeo y secuestro. Es guerra. Es la destrucción del derecho público internacional. Es ilegal. Es criminal. Es el fin de Latinoamérica como zona de paz”, alertó.

Por su parte, Victoria Tolosa Paz cargó contra el Presidente por “festejar el inexplicable bombardeo de Estados Unidos a Venezuela”. “Javier Milei terminó de recibirse de gran cipayo”, remató la diputada.

“No podemos aceptar que el Presidente, en nombre de nuestro país, avale bombardeos y el secuestro de un presidente, en cualquier lugar del mundo”, señaló la legisladora, quien resaltó que tanto Trump como Milei “se fueron al carajo”.

Y el legislador porteño Leandro Santoro salió cruzar a Milei al advertir que “es una locura” que celebre “semejante violación al derecho internacional. Argentina siempre defendió la autoderminación de los pueblos y la no injerencia en los asuntos de otros estados”.

 

