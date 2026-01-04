Creció 33,8% la venta de motos y se patentaron más de 650.000 unidades

La venta de motocicletas cero kilómetro superó superó las 650 mil unidades en el 2025, lo que representó una suba interanual del 33,8%, informó la Asociación de Concesionarios de Automotores (ACARA).

El número de unidades patentadas durante diciembre de 2025 fue de 60.078 motovehículos, con una suba interanual del 20%, ya que en el mismo mes de 2024 se habían registrado 50.060 unidades.

Si la comparación es contra noviembre se observa una suba del 15%, ya que en noviembre se habían registrado 52.257 unidades.

De esta forma, el año finalizó con un total de 650.325 unidades, cuando en 2024 se habían registrado 486.061 motovehículos.

En cuanto a la participación, se observan cambios con respecto a noviembre en los primeros puestos, Honda siguió liderando el mercado con 11.608 unidades, seguida por Motomel, que retoma la segunda posición, con 7.864, dejando a Gilera con 7.517, en la tercera posición.

En el cuarto puesto, con 5.820, se metió Corven, que el mes pasado estaba sexta, superando a Zanella, que con 5.443, quedó en el quinto escalón y deja a la Keller, con 5.264, fuera el top five.

También hay importantes modificaciones en cuanto al modelo más patentado, luego de estar segunda en noviembre, la histórica líder de años anteriores, la Honda Wave 110, retomó el primer puesto con 5.801, dejando a la Gilera Smash, con 5.241, en el segundo puesto.

El mercado automotor argentino inicia enero con una previsión de superar las 75.000 unidades como puntapié inicial de un año en el que se espera romper la barrera de los 700.000 patentamientos.

Con la publicación de las primeras listas de precios oficiales y las comunicaciones informales de las marcas a la red de concesionarias, los aumentos del sector estarán rondando el 1,3%; algunas marcas llegan a superar los 2 puntos, pero otras que promedian el 0,8%, menos de un tercio de lo que aumentará la banda superior del dólar.