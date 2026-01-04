EE UU capturó a Maduro: gobernará Venezuela hasta que “haya una transición pacífica”
EE UU capturó a Maduro: gobernará Venezuela hasta que “haya una transición pacífica”
Venezolanos en la Ciudad, del miedo a la esperanza en el exilio
En política, las facturas suelen cobrarse tarde, pero casi nunca se pierden
Los impactos de una decisión central en el peronismo y los planes bonaerenses de Karina
Inflación a la baja, superávit fiscal y un crecimiento que pierde impulso
VIDEO. Crónica del crimen que estremeció a La Plata y un padre que busca Justicia
Los pibes del Nacional, una merienda con el Flaco y su show “perdido” en Atenas
VIDEO. La violencia se impone: hartazgo, ira y un clima social al rojo vivo
Rutas congestionadas hacia la Costa en el primer finde de enero
VIDEO. En modo “piraña”, una banda de ladrones asaltó a dos adolescentes
Un gigante se quiere quedar con el icónico shopping Los Gallegos
Expectativas 2026: el delicado equilibrio entre credibilidad y riesgo
Dos jubiladas víctimas de estafas disfrazadas de supuestos beneficios
Creció 33,8% la venta de motos y se patentaron más de 650.000 unidades
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Un violento robo bajo la modalidad conocida como “modo piraña” se reportó en La Plata, luego de que cuatro delincuentes que se desplazaban en dos motocicletas interceptaran y asaltaran a dos adolescentes que regresaban de hacer compras por el barrio. El hecho ocurrió en la zona de 144 y 520 y, hasta el momento, los responsables continúan prófugos.
Según relataron testigos del hecho, los atacantes actuaron de manera coordinada y con extrema rapidez. En cuestión de segundos rodearon a las víctimas, bloquearon cualquier intento de escape y, mediante amenazas, les sustrajeron pertenencias personales antes de huir a toda velocidad. La secuencia fue tan fugaz como violenta, una marca registrada de este tipo de robos grupales.
La modalidad “piraña” se caracteriza por el accionar en grupo, el factor sorpresa y la superioridad numérica, lo que deja a las víctimas prácticamente sin posibilidad de defensa. En este caso, los adolescentes no resultaron heridos, aunque quedaron visiblemente afectados por la situación vivida.
Vecinos de la zona señalaron que no se trata de un hecho aislado y advirtieron que los delincuentes suelen reunirse en la esquina de 143 y 520, un punto que -según denunciaron- ya fue advertido en reiteradas oportunidades. “Siempre están ahí y nadie hace nada”, expresaron con preocupación, al tiempo que reclamaron mayor presencia policial y controles preventivos.
Tras el asalto, las víctimas radicaron la denuncia correspondiente y personal policial inició un operativo de búsqueda para intentar dar con los responsables. Todo quedó filmado.
LE PUEDE INTERESAR
Cayó en Ezeiza con 17 kilos de marihuana
LE PUEDE INTERESAR
Motochorros tiraron a matar para robar un auto
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí