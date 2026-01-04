En modo “piraña”, una banda de ladrones asaltó a dos adolescentes

Un violento robo bajo la modalidad conocida como “modo piraña” se reportó en La Plata, luego de que cuatro delincuentes que se desplazaban en dos motocicletas interceptaran y asaltaran a dos adolescentes que regresaban de hacer compras por el barrio. El hecho ocurrió en la zona de 144 y 520 y, hasta el momento, los responsables continúan prófugos.

Según relataron testigos del hecho, los atacantes actuaron de manera coordinada y con extrema rapidez. En cuestión de segundos rodearon a las víctimas, bloquearon cualquier intento de escape y, mediante amenazas, les sustrajeron pertenencias personales antes de huir a toda velocidad. La secuencia fue tan fugaz como violenta, una marca registrada de este tipo de robos grupales.

La modalidad “piraña” se caracteriza por el accionar en grupo, el factor sorpresa y la superioridad numérica, lo que deja a las víctimas prácticamente sin posibilidad de defensa. En este caso, los adolescentes no resultaron heridos, aunque quedaron visiblemente afectados por la situación vivida.

Vecinos de la zona señalaron que no se trata de un hecho aislado y advirtieron que los delincuentes suelen reunirse en la esquina de 143 y 520, un punto que -según denunciaron- ya fue advertido en reiteradas oportunidades. “Siempre están ahí y nadie hace nada”, expresaron con preocupación, al tiempo que reclamaron mayor presencia policial y controles preventivos.

Tras el asalto, las víctimas radicaron la denuncia correspondiente y personal policial inició un operativo de búsqueda para intentar dar con los responsables. Todo quedó filmado.