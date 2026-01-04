Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Policiales |Todo ocurrió en la zona de 144 y 520

En modo “piraña”, una banda de ladrones asaltó a dos adolescentes

4 de Enero de 2026 | 03:11
Edición impresa

Un violento robo bajo la modalidad conocida como “modo piraña” se reportó en La Plata, luego de que cuatro delincuentes que se desplazaban en dos motocicletas interceptaran y asaltaran a dos adolescentes que regresaban de hacer compras por el barrio. El hecho ocurrió en la zona de 144 y 520 y, hasta el momento, los responsables continúan prófugos.

Según relataron testigos del hecho, los atacantes actuaron de manera coordinada y con extrema rapidez. En cuestión de segundos rodearon a las víctimas, bloquearon cualquier intento de escape y, mediante amenazas, les sustrajeron pertenencias personales antes de huir a toda velocidad. La secuencia fue tan fugaz como violenta, una marca registrada de este tipo de robos grupales.

La modalidad “piraña” se caracteriza por el accionar en grupo, el factor sorpresa y la superioridad numérica, lo que deja a las víctimas prácticamente sin posibilidad de defensa. En este caso, los adolescentes no resultaron heridos, aunque quedaron visiblemente afectados por la situación vivida.

Vecinos de la zona señalaron que no se trata de un hecho aislado y advirtieron que los delincuentes suelen reunirse en la esquina de 143 y 520, un punto que -según denunciaron- ya fue advertido en reiteradas oportunidades. “Siempre están ahí y nadie hace nada”, expresaron con preocupación, al tiempo que reclamaron mayor presencia policial y controles preventivos.

Tras el asalto, las víctimas radicaron la denuncia correspondiente y personal policial inició un operativo de búsqueda para intentar dar con los responsables. Todo quedó filmado.

 

LE PUEDE INTERESAR

Cayó en Ezeiza con 17 kilos de marihuana

LE PUEDE INTERESAR

Motochorros tiraron a matar para robar un auto
Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

VIDEO. En modo “piraña”: cuatro motochorros y asaltaron a dos adolescentes en La Plata

Jornada crítica por incendios en La Plata: tres focos de fuego pusieron en alerta a distintos barrios

VIDEO. Río de la Plata: la crecida llegó al Camino Negro

¿Buscás trabajo en La Plata? Consultá las ofertas de empleo de esta semana en EL DIA

Noche de furia en A. Seguí: hubo diez detenidos y dos policías heridos tras incidentes por el caso de abuso sexual
+ Leidas

VIDEO. La "Superluna del Lobo": la gran atracción en Punta Lara

VIDEO. Río de la Plata: la crecida llegó al Camino Negro

Machado llamó a “tomar el poder” y Trump dijo que ella no tiene apoyo

Cómo la CIA se infiltró en el entorno de Maduro

Los impactos de una decisión central en el peronismo y los planes bonaerenses de Karina

Tras los cortes de agua, vendrán más aumentos

La Plata, la ciudad con más casos de hantavirus

Rutas congestionadas hacia la Costa en el primer finde de enero
Últimas noticias de Policiales

VIDEO. La violencia se impone: hartazgo, ira y un clima social al rojo vivo

Dos jubiladas víctimas de estafas disfrazadas de supuestos beneficios

Ladrones atacaron un lugar que asiste a menores

Cayó en Ezeiza con 17 kilos de marihuana
Información General
Intentos de suicidio: alerta por un flagelo que crece
VIDEO. La "Superluna del Lobo": la gran atracción en Punta Lara
Leonardo García Alarcón: “Dirigir en la Catedral sería un sueño”
Los números de la suerte del sábado 3 de diciembre de 2026, según el signo del zodíaco
Verano sin tregua: prevén en la Provincia más calor de lo normal
Deportes
Los desafíos de 2026 - Gimnasia
Los desafíos de 2026 - Estudiantes
La cara menos visible de la pretemporada de Boca
Racing rompe el mercado con la llegada de Carboni
River ajusta motores en San Martín antes de los amistosos en Uruguay
Espectáculos
Estilo BB: Brigitte Bardot y sus marcas en la moda
Hollywood en shock: ¿El hijo de John Travolta es bisnieto de Elvis Presley?
El arte de amar: “Bridgerton” y la fórmula que enamoró al mundo
“El divorcio del año”: lo nuevo de Muscari llegó a la cartelera porteña
Guía de cines
La Ciudad
Bailes, abrazos y festejos de un grupo de venezolanos en La Plata
VIDEO. Crónica del crimen que estremeció a La Plata y un padre que busca Justicia
Los pibes del Nacional, una merienda con el Flaco y su show “perdido” en Atenas
VIDEO. Nueva alarma vecinal por tres focos de incendios en la Ciudad
Casaquintas, del sur accesible al norte más consolidado

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla