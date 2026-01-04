Buen arranque de 2026, a una semana del pago a bonistas

eleconomista.com.ar

A apenas una semana del pago de cupones y amortización de Bonares y Globales, y con el desafío de iniciarse tres cambios importantes en la estructura financiera local (liberación de cuentas CERA, fin del cepo a dividendos nuevos e inicio de techo de la banda cambiaria indexada), el mercado argentino arrancó el primer día hábil de 2026 con el pie derecho.

Como era de esperarse, con el techo de la banda cambiaria ajustándose desde este viernes según IPC -2 (es decir 2,5% a lo largo de todo enero), hubo alguna presión sobre los dólares oficiales y financieros, con subas de hasta 20 pesos, pero el blue se mantuvo sin cambios y, por compensaciones de fin de mes más liquidaciones del trigo, las reservas pudieron subir en nada menos que US$ 1.934 millones, sin que el Banco Central (BCRA) haya realizado ninguna compra en el mercado único de cambios.

Tal como nos tiene acostumbrados Luis Caputo, con movimientos de bróker, algo que le quita confianza al manejo económico, en el mercado se dijo a lo largo de todo el día que el Tesoro estuvo realizando diferentes operaciones. Y los contratos de dólar futuro estuvieron todos para arriba, con subas más cortas en enero y febrero, pero con incrementos ya consistentes (de más del 40% anual) para fines de este año.

Por supuesto, las próximas ruedas seguirán atravesando momento de intervención e incertidumbre, hasta que el 9 de enero Caputo finalmente pague la deuda con los bonistas, se vea con eso en qué nivel quedaron las reservas del BCRA y se sepa fundamentalmente con qué pagó el compromiso: con dólares juntados en los últimos meses con superávit fiscal, si hubo algún REPO con bancos internacionales o si se recurrirá otra vez al swap de EE.UU., del que ya se activó el 12,5%.

LAS TASAS EN EL FOCO

También hubo mucho interés por saber cuál era el movimiento de los US$ 20.000 millones que quedaron libres este viernes de las cuentas CERA (abiertas especialmente durante el blanqueo de julio de 2024). Y la primera gran reacción se vio en los bancos, que salieron a pleno a competir, ofreciendo tasas de plazo fijo en dólares con un rendimiento del 5% anual, algo completamente inusual en la Argentina.

Con los días, cuando se difunda el stock de depósitos, que siempre viene con algún retraso, se podrá conocer oficialmente cuál fue la dirección de todo ese dinero. Pero por lo que se vio en la reacción que tuvieron tanto los bonos como las acciones argentinas, una pequeña gota de toda esa masa de dinero apuntó hacia ese tipo de colocaciones.

También hubo una gran competencia en los bancos para atraer los pesos. Por eso, volvieron a subir las tasas de los plazos fijos en moneda local: por plata chica subió de 23,8% a 24,6% anual (20,5% bancos grandes y 28% bancos chicos) y por plata grande subió de 31,7% a 33% anual, estos últimos ya más en línea con la inflación.

LA INFLACIÓN

Al respecto, las consultoras ofrecieron diferentes estimaciones, desde el 2,3% para diciembre en LCG, hasta 2,5% en Analytica, EcoGo y L&P, con un cálculo del 2,6% para la consultora C&T. Más allá de estas diferencias, se observa que todo 2025 concluyó con una inflación del orden del 31% anual, un dato que pocos creen, ya que prepagas, tarifas de servicios, naftas y transporte soportaron subas anuales bastante más altas.

Así y todo, en medio del suspenso por el pago del 9 de enero, tanto los bonos como las acciones argentinas tuvieron un buen debut de 2026. Los bonos ganaron terreno e hicieron bajar al riesgo país hasta 553 puntos básicos, a milímetros de romper el piso logrado el 9 de enero de 2025. Y las acciones, que habían estado en el infierno en 2025, iniciaron 2026 en el cielo, ya que el Merval, tanto en pesos como en dólares, fue el mejor de todos.

EL MERCADO CAMBIARIO

En el mercado cambiario local, más allá del estreno del techo de la banda viajando según el IPC de noviembre, con el dólar oficial a $1.479,28, el BCRA no intervino en el mercado de cambios. Pero al final del día la autoridad monetaria logró sumar reservas por US$ 1.934 millones, un poco por compensaciones de fin de mes y otro poco por liquidaciones de la cosecha fina.

Así, el dólar oficial bajó 4,23 pesos hasta 1.479,28 pesos, el dólar blue no cambió y cerró a 1.530 pesos, el dólar senebi subió 12,01 pesos hasta 1.504,01 pesos, el dólar mep subió 19,25 pesos hasta 1.502,76 pesos y el contado con liqui subió 13,04 pesos hasta 1.540,74 pesos. Por lo que la brecha entre el oficial y el blue fue del 3% y la brecha entre el CCL y el mayorista fue del 5%.

En títulos públicos, con muy pocos negocios, los bonos argentinos subieron 0,3% y el riesgo país bajó 18 unidades, hasta 553 puntos básicos, y los operadores estiman que, si el pago del 9 de enero se llega a completar sin usar el swap del secretario del Tesoro de EE.UU. Scott Bessent, es posible que pronto veamos un riesgo inferior a los 500 puntos.

EL MERCADO BURSÁTIL

En el mercado bursátil local, con 60.672 millones de pesos operados en acciones y 135.126 millones en cedears, la Bolsa de Buenos Aires subió 2,5%. Y las ADR argentinas en NY cerraron con suba del 5% para Bioceres y baja del 1 al 3% para Supervielle, Mercado Libre, Macro, Cresud, Central Puerto y Pampa E.

Finalmente, los bruscos movimientos anotados por los commodities reflejan que hay desconcierto generalizado en los inversores. El petróleo bajó 1,6%. Hubo toma de ganancias en metales preciosos, sobre todo una contundente paliza de casi 9% para la onza de plata. Los metales básicos actuaron mixtos. En Chicago los granos estuvieron en general débiles. En Rosario, el maíz pudo asomar la cabeza, pero luego hubo bajas para la soja, el girasol y sobre todo el trigo.