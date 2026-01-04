El día que Cristina condecoró a Maduro

Hace más de 12 años -el 8 de mayo de 2013- la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, entregó al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, la Orden del Libertador San Martín, la más alta distinción que el Estado argentino puede conceder a personalidades extranjeras.

Fue en el marco de una cena que le había preparado el Gobierno argentino a Maduro en el Museo del Bicentenario de la Casa Rosada.

“Esta es una noche de futuro. Nuestra hora es hoy, no hay que demorar esta marcha que se emprendió hace 200 años y debemos redoblar ese paso. Nos convoca el porvenir, esta lucha de 200 años [...] como Néstor (Kirchner) y Hugo (Chávez) y los que vendrán”, dijo Cristina Kirchner aquella noche luego de otorgarle el premio a Maduro.

El presidente venezolano, notoriamente conmovido, afirmó: “Nosotros recibimos con humildad este sol de san Martín, ojalá, como siempre decía nuestro Comandante Presidente, ojalá podamos merecer y algún día nuestros hijos y nietos puedan decir que estuvimos a la altura de San Martín, de esta condecoración y de los Libertadores”.

El premio a Maduro fue muy cuestionado por sectores opositores, porque ya en aquél entonces Venezuela había comenzado a sufrir las consecuencias de su grave crisis socioeconómica y humanitaria. Otras personalidades que han recibido esta condecoración son la Reina Isabel II y el Príncipe Felipe de Inglaterra, el Rey Juan Carlos de España, Letizia de Asturias y el Rey Abdallah de Arabia Saudita.

Ese mismo año, Cristina Kirchner defendió públicamente al gobierno venezolano frente a cuestionamientos internacionales. En 2013, reclamó que Estados Unidos reconociera al “gobierno elegido democráticamente” que Maduro encabezó tras la muerte de Hugo Chávez.