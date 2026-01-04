Dos jubiladas víctimas de estafas disfrazadas de supuestos beneficios

Una de las víctimas es vecina de la zona de Plaza Rocha / web

El engaño llegó de la manera más simple y cotidiana: una publicación a través de la red social Facebook. Una promesa tentadora, formulada con palabras conocidas y logos que resultaron “familiares”. Beneficios, coberturas, descuentos, alivio en tiempos difíciles. Nada hacía sospechar que detrás de esas publicaciones, diseñadas para generar confianza, se escondía una maniobra que terminaría vaciando cuentas bancarias y dejando a dos jubiladas platenses frente a una pesadilla económica.

Ambos casos ocurrieron durante este fin de semana, con pocas horas de diferencia. Las víctimas tienen 72 y 74 años. Ninguna conocía a los estafadores. Ninguna imaginó que, al otro lado de una videollamada, no había un representante de una empresa de servicios ni de una obra social, sino delincuentes entrenados para manipular, apurar y confundir.

En el primero de los hechos, una jubilada de 72 años -y vecina de la zona de Plaza Rocha- vio en Facebook un anuncio que supuestamente pertenecía a una conocida empresa de telecomunicaciones. Al ingresar, fue derivada automáticamente a un chat de WhatsApp. Poco después recibió una videollamada de un hombre que, con tono seguro y amable, le explicó que tenía “beneficios especiales”.

El engaño fue progresivo. La guiaron paso a paso para descargar aplicaciones financieras, crear cuentas y, lo más delicado, ingresar a su home banking. En ningún momento la mujer sospechó. Del otro lado le indicaban qué hacer, con rapidez, sin darle margen para reflexionar. Le hablaron de asociaciones de beneficios, validaciones y movimientos “técnicos”.

En cuestión de horas, los estafadores lograron algo más grave: que la víctima tomara un préstamo personal por 1.500.000 pesos y un adelanto de haberes por otros 121.000. Desde allí comenzaron las transferencias. Una tras otra. Montos que iban desde cifras pequeñas hasta operaciones de casi medio millón. El dinero salió de dos cuentas distintas, siempre hacia terceros desconocidos.

Cuando el teléfono volvió a sonar, ya entrada la noche, la mujer estaba acompañada por su hijo. Bastó que él escuchara algunos segundos de la conversación para entender lo que pasaba. Las cuentas fueron bloqueadas de inmediato, pero el daño ya estaba hecho. El monto total del perjuicio supera ampliamente el millón y medio de pesos, sin contar los compromisos financieros a su nombre.

“Cobertura en medicamentos”

El segundo caso tiene un patrón similar, aunque con una promesa aún más sensible. Una jubilada de 74 años vio un anuncio que ofrecía cobertura total en medicamentos para enfermedades crónicas, supuestamente vinculada a la obra social IOMA. La necesidad y la esperanza hicieron el resto.

Al ingresar al aviso, fue derivada a un WhatsApp y luego a una videollamada. Del otro lado, un hombre con acento extranjero, que nunca mostró su rostro, le pidió el nombre de los medicamentos que tomaba. Todo parecía creíble. Incluso empático. Luego llegó la parte crítica: le indicó que debía aceptar solicitudes de dinero desde su cuenta bancaria para “activar el beneficio”. Era todo mentira.

En pocos minutos, la mujer realizó dos transferencias: una por 999.000 pesos y otra por 610.000. Recién entonces algo hizo ruido. Cortó la comunicación y comprendió que había sido engañada. De inmediato realizó el reclamo bancario y la denuncia correspondiente. El perjuicio económico, en este caso, fue cercano a los dos millones de pesos.

Ambos episodios exponen una modalidad de estafa cada vez más frecuente y peligrosa. Los delincuentes utilizan redes sociales, suplantan identidades de empresas u organismos reales y apelan a la urgencia, al desconocimiento tecnológico y a la vulnerabilidad de personas mayores. No fuerzan accesos: logran que las propias víctimas les abran la puerta.

Las autoridades insisten en que ninguna empresa, banco u obra social solicita claves, transferencias ni validaciones por teléfono o videollamada. Sin embargo, el diseño de estos engaños es cada vez más sofisticado y apunta directo a sectores que, muchas veces, no cuentan con acompañamiento digital permanente. Lo cierto es que para estas dos jubiladas platenses, el inicio del año quedó marcado por una experiencia amarga.