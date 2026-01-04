Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Policiales |Les vaciaron las cuentas

Dos jubiladas víctimas de estafas disfrazadas de supuestos beneficios

Fueron engañadas a través de anuncios en redes sociales y contactos por WhatsApp, donde les ofrecieron falsas coberturas

Dos jubiladas víctimas de estafas disfrazadas de supuestos beneficios

Una de las víctimas es vecina de la zona de Plaza Rocha / web

4 de Enero de 2026 | 03:13
Edición impresa

El engaño llegó de la manera más simple y cotidiana: una publicación a través de la red social Facebook. Una promesa tentadora, formulada con palabras conocidas y logos que resultaron “familiares”. Beneficios, coberturas, descuentos, alivio en tiempos difíciles. Nada hacía sospechar que detrás de esas publicaciones, diseñadas para generar confianza, se escondía una maniobra que terminaría vaciando cuentas bancarias y dejando a dos jubiladas platenses frente a una pesadilla económica.

Ambos casos ocurrieron durante este fin de semana, con pocas horas de diferencia. Las víctimas tienen 72 y 74 años. Ninguna conocía a los estafadores. Ninguna imaginó que, al otro lado de una videollamada, no había un representante de una empresa de servicios ni de una obra social, sino delincuentes entrenados para manipular, apurar y confundir.

En el primero de los hechos, una jubilada de 72 años -y vecina de la zona de Plaza Rocha- vio en Facebook un anuncio que supuestamente pertenecía a una conocida empresa de telecomunicaciones. Al ingresar, fue derivada automáticamente a un chat de WhatsApp. Poco después recibió una videollamada de un hombre que, con tono seguro y amable, le explicó que tenía “beneficios especiales”.

El engaño fue progresivo. La guiaron paso a paso para descargar aplicaciones financieras, crear cuentas y, lo más delicado, ingresar a su home banking. En ningún momento la mujer sospechó. Del otro lado le indicaban qué hacer, con rapidez, sin darle margen para reflexionar. Le hablaron de asociaciones de beneficios, validaciones y movimientos “técnicos”.

En cuestión de horas, los estafadores lograron algo más grave: que la víctima tomara un préstamo personal por 1.500.000 pesos y un adelanto de haberes por otros 121.000. Desde allí comenzaron las transferencias. Una tras otra. Montos que iban desde cifras pequeñas hasta operaciones de casi medio millón. El dinero salió de dos cuentas distintas, siempre hacia terceros desconocidos.

Cuando el teléfono volvió a sonar, ya entrada la noche, la mujer estaba acompañada por su hijo. Bastó que él escuchara algunos segundos de la conversación para entender lo que pasaba. Las cuentas fueron bloqueadas de inmediato, pero el daño ya estaba hecho. El monto total del perjuicio supera ampliamente el millón y medio de pesos, sin contar los compromisos financieros a su nombre.

LE PUEDE INTERESAR

Ladrones atacaron un lugar que asiste a menores

LE PUEDE INTERESAR

VIDEO. En modo “piraña”, una banda de ladrones asaltó a dos adolescentes

“Cobertura en medicamentos”

El segundo caso tiene un patrón similar, aunque con una promesa aún más sensible. Una jubilada de 74 años vio un anuncio que ofrecía cobertura total en medicamentos para enfermedades crónicas, supuestamente vinculada a la obra social IOMA. La necesidad y la esperanza hicieron el resto.

Al ingresar al aviso, fue derivada a un WhatsApp y luego a una videollamada. Del otro lado, un hombre con acento extranjero, que nunca mostró su rostro, le pidió el nombre de los medicamentos que tomaba. Todo parecía creíble. Incluso empático. Luego llegó la parte crítica: le indicó que debía aceptar solicitudes de dinero desde su cuenta bancaria para “activar el beneficio”. Era todo mentira.

En pocos minutos, la mujer realizó dos transferencias: una por 999.000 pesos y otra por 610.000. Recién entonces algo hizo ruido. Cortó la comunicación y comprendió que había sido engañada. De inmediato realizó el reclamo bancario y la denuncia correspondiente. El perjuicio económico, en este caso, fue cercano a los dos millones de pesos.

Ambos episodios exponen una modalidad de estafa cada vez más frecuente y peligrosa. Los delincuentes utilizan redes sociales, suplantan identidades de empresas u organismos reales y apelan a la urgencia, al desconocimiento tecnológico y a la vulnerabilidad de personas mayores. No fuerzan accesos: logran que las propias víctimas les abran la puerta.

Las autoridades insisten en que ninguna empresa, banco u obra social solicita claves, transferencias ni validaciones por teléfono o videollamada. Sin embargo, el diseño de estos engaños es cada vez más sofisticado y apunta directo a sectores que, muchas veces, no cuentan con acompañamiento digital permanente. Lo cierto es que para estas dos jubiladas platenses, el inicio del año quedó marcado por una experiencia amarga.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

VIDEO. En modo “piraña”: cuatro motochorros y asaltaron a dos adolescentes en La Plata

Jornada crítica por incendios en La Plata: tres focos de fuego pusieron en alerta a distintos barrios

VIDEO. Río de la Plata: la crecida llegó al Camino Negro

¿Buscás trabajo en La Plata? Consultá las ofertas de empleo de esta semana en EL DIA

Noche de furia en A. Seguí: hubo diez detenidos y dos policías heridos tras incidentes por el caso de abuso sexual
+ Leidas

VIDEO. La "Superluna del Lobo": la gran atracción en Punta Lara

VIDEO. Río de la Plata: la crecida llegó al Camino Negro

Machado llamó a “tomar el poder” y Trump dijo que ella no tiene apoyo

Cómo la CIA se infiltró en el entorno de Maduro

Los impactos de una decisión central en el peronismo y los planes bonaerenses de Karina

Tras los cortes de agua, vendrán más aumentos

La Plata, la ciudad con más casos de hantavirus

Rutas congestionadas hacia la Costa en el primer finde de enero
Últimas noticias de Policiales

VIDEO. La violencia se impone: hartazgo, ira y un clima social al rojo vivo

Ladrones atacaron un lugar que asiste a menores

VIDEO. En modo “piraña”, una banda de ladrones asaltó a dos adolescentes

Cayó en Ezeiza con 17 kilos de marihuana
Información General
Intentos de suicidio: alerta por un flagelo que crece
VIDEO. La "Superluna del Lobo": la gran atracción en Punta Lara
Leonardo García Alarcón: “Dirigir en la Catedral sería un sueño”
Los números de la suerte del sábado 3 de diciembre de 2026, según el signo del zodíaco
Verano sin tregua: prevén en la Provincia más calor de lo normal
Espectáculos
Estilo BB: Brigitte Bardot y sus marcas en la moda
Hollywood en shock: ¿El hijo de John Travolta es bisnieto de Elvis Presley?
El arte de amar: “Bridgerton” y la fórmula que enamoró al mundo
“El divorcio del año”: lo nuevo de Muscari llegó a la cartelera porteña
Guía de cines
La Ciudad
Bailes, abrazos y festejos de un grupo de venezolanos en La Plata
VIDEO. Crónica del crimen que estremeció a La Plata y un padre que busca Justicia
Los pibes del Nacional, una merienda con el Flaco y su show “perdido” en Atenas
VIDEO. Nueva alarma vecinal por tres focos de incendios en la Ciudad
Casaquintas, del sur accesible al norte más consolidado
Deportes
Los desafíos de 2026 - Gimnasia
Los desafíos de 2026 - Estudiantes
La cara menos visible de la pretemporada de Boca
Racing rompe el mercado con la llegada de Carboni
River ajusta motores en San Martín antes de los amistosos en Uruguay

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla