Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Política y Economía |El gobierno respaldó sin fisuras la operación impulsada por el presidente norteamericano en Venezuela

Del lado de Trump: Milei apoyó la captura de Maduro

Junto a sus pares de Bolivia, Ecuador, Paraguay y el mandatario electo de Chile, salió a defender incondicionalmente la acción del ejército estadounidense en Caracas

Del lado de Trump: Milei apoyó la captura de Maduro

Milei recibió este año a González Urrutia, que enfrentó al chavismo / x

4 de Enero de 2026 | 03:15
Edición impresa

El presidente Javier Milei celebró ayer el anuncio de su par estadounidense, Donald Trump, sobre la captura de Nicolás Maduro en Venezuela tras una intervención militar en el país sudamericano.

“La libertad avanza. Viva la libertad carajo”, manifestó Milei en su cuenta de la red social X (antes Twitter) juntos a un video del discurso que ofreció durante la última Cumbre del Mercosur.

El jefe de Estado había afirmado en ese momento que el régimen de Maduro es una “narcodictadura” y reiteró su apoyo a Trump.

“La Argentina apoya la presión de Estados Unidos y Donald Trump para liberar al pueblo venezolano”, sostuvo.

Tras estas declaraciones del Presidente, la Cancillería argentina emitió un comunicado oficial respaldando la intervención de Estados Unidos en Venezuela y la detención del presidente Nicolás Maduro y su esposa.

En este sentido, el Gobierno calificó el accionar de Washington como una medida necesaria frente a la estructura criminal que operaba en la región.

LE PUEDE INTERESAR

El peronismo condenó la detención de Maduro

LE PUEDE INTERESAR

EE UU pone bajo la lupa el préstamo a la Argentina

“El Gobierno de la República Argentina valora la decisión y la determinación demostradas por el Presidente de los Estados Unidos de América y por su Gobierno en las recientes acciones adoptadas en Venezuela”, reza el texto que circuló masivamente en las plataformas digitales tras ser replicado por el canciller, Pablo Quirno.

La postura argentina se asienta en el encuadre legal que el país otorgó previamente a la cúpula del régimen venezolano.

El comunicado oficial especifica que las acciones militares derivaron en la captura del “dictador Nicolás Maduro, líder del Cartel de los Soles, declarada como organización terrorista por el Gobierno argentino el pasado 26 de agosto”.

Apoyo a una salida democrática en Venezuela

A través de las declaraciones de Milei, el canciller Pablo Quirno y un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores, las altas autoridades del Gobierno dejaron en claro la posición oficial de que se debe producir una suerte de transición para que asuman las autoridades que fueron elegidas en los comicios nacionales realizados a finales de 2024, que según los resultados del Comando Con Venezuela tuvo como ganador a Edmundo González Urrutia con el 67% de los votos.

Fuentes oficiales destacaron ayer que no hay completa seguridad de que a partir del operativo realizado este sábado se produzca una salida apresurada del actual régimen. Y afirman que lo esperable sería un gobierno de transición que convoque a nuevas elecciones.

En declaraciones al periodista Andrés Oppenheimer de CNN en Español, Milei afirmó que la Argentina está dispuesta a prestar el apoyo que Estados Unidos requiera, aunque “aún no” le llegó pedido alguno. “Yo estoy dispuesto a dar la batalla por la libertad en todo el mundo. Si podemos responder a esos pedidos, lo vamos a hacer”, añadió. Meses atrás, las máximas autoridades del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas disentían con la postura de brindar apoyo armado para intervenir sobre un país en la región. El cambio de autoridades en el ámbito castrense realizado en diciembre del año pasado responde a la lógica que impuso el Presidente.

La disposición de alianzas y de posturas dentro de la región se visualizó más nítida que nunca. Quienes apoyaron el operativo de Estados Unidos sobre Venezuela fueron los presidentes Javier Milei (Argentina), Santiago Peña (Paraguay), Rodrigo Paz (Bolivia), Daniel Noboa (Ecuador) y el mandatario electo José Antonio Kast (Chile).

Ayer en la Rosada se consolidaba la idea de que el presidente Javier Milei debe liderar ese grupo de gobernantes de centro hacia la derecha que contraste con el “socialismo del Siglo XXI”

Preocupación por el Gendarme Gallo

En el Gobierno argentino hay preocupación sobre cómo puede prosperar la situación del gendarme argentino Nahuel Gallo, que fue privado de su libertad de manera ilegal el 8 de diciembre de 2024 por parte del régimen de Nicolás Maduro. En público, Quirno marcó que “ante el potencial cambio de régimen, las posibilidades de rescatarlo son obviamente crecientes” y que están “haciendo todo lo que está a nuestro alcance para lograr su liberación lo antes posible”.

 

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Noticias Relacionadas

Mauricio Macri y el PRO, a favor de la acción militar

Funcionarios de Maduro no podrán entrar a la Argentina

Picante cruce entre Bullrich y Rodríguez Larreta

La reacción de los famosos por la captura de Maduro en Venezuela
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

VIDEO. En modo “piraña”: cuatro motochorros y asaltaron a dos adolescentes en La Plata

Jornada crítica por incendios en La Plata: tres focos de fuego pusieron en alerta a distintos barrios

VIDEO. Río de la Plata: la crecida llegó al Camino Negro

¿Buscás trabajo en La Plata? Consultá las ofertas de empleo de esta semana en EL DIA

Noche de furia en A. Seguí: hubo diez detenidos y dos policías heridos tras incidentes por el caso de abuso sexual
+ Leidas

VIDEO. La "Superluna del Lobo": la gran atracción en Punta Lara

VIDEO. Río de la Plata: la crecida llegó al Camino Negro

Machado llamó a “tomar el poder” y Trump dijo que ella no tiene apoyo

Cómo la CIA se infiltró en el entorno de Maduro

Los impactos de una decisión central en el peronismo y los planes bonaerenses de Karina

Tras los cortes de agua, vendrán más aumentos

La Plata, la ciudad con más casos de hantavirus

Rutas congestionadas hacia la Costa en el primer finde de enero
Últimas noticias de Política y Economía

El peronismo condenó la detención de Maduro

EE UU pone bajo la lupa el préstamo a la Argentina

Buen arranque de 2026, a una semana del pago a bonistas

Caputo enfrenta el examen ante el Fondo
Información General
Intentos de suicidio: alerta por un flagelo que crece
VIDEO. La "Superluna del Lobo": la gran atracción en Punta Lara
Leonardo García Alarcón: “Dirigir en la Catedral sería un sueño”
Los números de la suerte del sábado 3 de diciembre de 2026, según el signo del zodíaco
Verano sin tregua: prevén en la Provincia más calor de lo normal
Policiales
VIDEO. La violencia se impone: hartazgo, ira y un clima social al rojo vivo
Dos jubiladas víctimas de estafas disfrazadas de supuestos beneficios
Ladrones atacaron un lugar que asiste a menores
VIDEO. En modo “piraña”, una banda de ladrones asaltó a dos adolescentes
Cayó en Ezeiza con 17 kilos de marihuana
Espectáculos
Estilo BB: Brigitte Bardot y sus marcas en la moda
Hollywood en shock: ¿El hijo de John Travolta es bisnieto de Elvis Presley?
El arte de amar: “Bridgerton” y la fórmula que enamoró al mundo
“El divorcio del año”: lo nuevo de Muscari llegó a la cartelera porteña
Guía de cines
Deportes
Los desafíos de 2026 - Gimnasia
Los desafíos de 2026 - Estudiantes
La cara menos visible de la pretemporada de Boca
Racing rompe el mercado con la llegada de Carboni
River ajusta motores en San Martín antes de los amistosos en Uruguay

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla