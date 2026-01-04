Del lado de Trump: Milei apoyó la captura de Maduro

El presidente Javier Milei celebró ayer el anuncio de su par estadounidense, Donald Trump, sobre la captura de Nicolás Maduro en Venezuela tras una intervención militar en el país sudamericano.

“La libertad avanza. Viva la libertad carajo”, manifestó Milei en su cuenta de la red social X (antes Twitter) juntos a un video del discurso que ofreció durante la última Cumbre del Mercosur.

El jefe de Estado había afirmado en ese momento que el régimen de Maduro es una “narcodictadura” y reiteró su apoyo a Trump.

“La Argentina apoya la presión de Estados Unidos y Donald Trump para liberar al pueblo venezolano”, sostuvo.

Tras estas declaraciones del Presidente, la Cancillería argentina emitió un comunicado oficial respaldando la intervención de Estados Unidos en Venezuela y la detención del presidente Nicolás Maduro y su esposa.

En este sentido, el Gobierno calificó el accionar de Washington como una medida necesaria frente a la estructura criminal que operaba en la región.

“El Gobierno de la República Argentina valora la decisión y la determinación demostradas por el Presidente de los Estados Unidos de América y por su Gobierno en las recientes acciones adoptadas en Venezuela”, reza el texto que circuló masivamente en las plataformas digitales tras ser replicado por el canciller, Pablo Quirno.

La postura argentina se asienta en el encuadre legal que el país otorgó previamente a la cúpula del régimen venezolano.

El comunicado oficial especifica que las acciones militares derivaron en la captura del “dictador Nicolás Maduro, líder del Cartel de los Soles, declarada como organización terrorista por el Gobierno argentino el pasado 26 de agosto”.

Apoyo a una salida democrática en Venezuela

A través de las declaraciones de Milei, el canciller Pablo Quirno y un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores, las altas autoridades del Gobierno dejaron en claro la posición oficial de que se debe producir una suerte de transición para que asuman las autoridades que fueron elegidas en los comicios nacionales realizados a finales de 2024, que según los resultados del Comando Con Venezuela tuvo como ganador a Edmundo González Urrutia con el 67% de los votos.

Fuentes oficiales destacaron ayer que no hay completa seguridad de que a partir del operativo realizado este sábado se produzca una salida apresurada del actual régimen. Y afirman que lo esperable sería un gobierno de transición que convoque a nuevas elecciones.

En declaraciones al periodista Andrés Oppenheimer de CNN en Español, Milei afirmó que la Argentina está dispuesta a prestar el apoyo que Estados Unidos requiera, aunque “aún no” le llegó pedido alguno. “Yo estoy dispuesto a dar la batalla por la libertad en todo el mundo. Si podemos responder a esos pedidos, lo vamos a hacer”, añadió. Meses atrás, las máximas autoridades del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas disentían con la postura de brindar apoyo armado para intervenir sobre un país en la región. El cambio de autoridades en el ámbito castrense realizado en diciembre del año pasado responde a la lógica que impuso el Presidente.

La disposición de alianzas y de posturas dentro de la región se visualizó más nítida que nunca. Quienes apoyaron el operativo de Estados Unidos sobre Venezuela fueron los presidentes Javier Milei (Argentina), Santiago Peña (Paraguay), Rodrigo Paz (Bolivia), Daniel Noboa (Ecuador) y el mandatario electo José Antonio Kast (Chile).

Ayer en la Rosada se consolidaba la idea de que el presidente Javier Milei debe liderar ese grupo de gobernantes de centro hacia la derecha que contraste con el “socialismo del Siglo XXI”

Preocupación por el Gendarme Gallo

En el Gobierno argentino hay preocupación sobre cómo puede prosperar la situación del gendarme argentino Nahuel Gallo, que fue privado de su libertad de manera ilegal el 8 de diciembre de 2024 por parte del régimen de Nicolás Maduro. En público, Quirno marcó que “ante el potencial cambio de régimen, las posibilidades de rescatarlo son obviamente crecientes” y que están “haciendo todo lo que está a nuestro alcance para lograr su liberación lo antes posible”.