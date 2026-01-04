EE UU capturó a Maduro: gobernará Venezuela hasta que “haya una transición pacífica”
EE UU capturó a Maduro: gobernará Venezuela hasta que “haya una transición pacífica”
Venezolanos en la Ciudad, del miedo a la esperanza en el exilio
En política, las facturas suelen cobrarse tarde, pero casi nunca se pierden
Los impactos de una decisión central en el peronismo y los planes bonaerenses de Karina
Inflación a la baja, superávit fiscal y un crecimiento que pierde impulso
VIDEO. Crónica del crimen que estremeció a La Plata y un padre que busca Justicia
Los pibes del Nacional, una merienda con el Flaco y su show “perdido” en Atenas
VIDEO. La violencia se impone: hartazgo, ira y un clima social al rojo vivo
Rutas congestionadas hacia la Costa en el primer finde de enero
VIDEO. En modo “piraña”, una banda de ladrones asaltó a dos adolescentes
Un gigante se quiere quedar con el icónico shopping Los Gallegos
Expectativas 2026: el delicado equilibrio entre credibilidad y riesgo
Dos jubiladas víctimas de estafas disfrazadas de supuestos beneficios
Creció 33,8% la venta de motos y se patentaron más de 650.000 unidades
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
El testimonios de quienes hace años se fueron del país caribeño y siguen atentos a lo que sucede con sus familias
La comunidad venezolana que vive en la Ciudad atraviesa horas de expectativa tras la detención de Nicolás Maduro. Los sentimientos son encontrados. Hay esperanza y emoción, pero también miedo por quienes siguen en el país. La noticia los encontró sin dormir, pendientes del teléfono, tratando de confirmar si lo que estaba pasando era real. Muchos pidieron a sus familiares que no hablaran en público. Incluso, varios residentes en la Ciudad no quisieron opinar sobre el tema. Es que, aunque muchos sienten que podría abrirse una salida para su país, la cautela persiste por las represalias sufridas en el pasado. Nadie celebra del todo, sino que se espera, se reza y se sueña con una Venezuela que pueda volver a levantarse, aun sabiendo que el camino será largo.
Sonia Acosta es de Caracas y reside en la Ciudad hace nueve años junto a su madre y una hermana. Mientras atendía su comercio de venta de productos venezolanos, situado en la zona de 6 y diagonal 77, contó en diálogo con este diario que se enteró de la noticias por su otra hermana, que vive en Australia, y empezó a seguir las novedades por las redes sociales. “Lo primero que hicimos fue hablar con nuestros familiares. Mi papá, mi abuela, mis tíos están allá”, indicó.
La situación despertó sensaciones encontradas. “Hay angustia por lo que pueda pasar con la gente que sigue allá, porque suele haber represalias contra el pueblo, pero también emoción e incredulidad, ya que al principio no sabíamos si la noticia era real”, relató, y explicó que el contacto con sus familiares es limitado por temor a que las comunicaciones sean vigiladas.
Hay angustia por lo que pueda pasar con la gente que sigue allá, porque suele haber represalias contra el pueblo, pero también emoción e incredulidad”
Sonia Acosta Comerciante
Sin embargo, Acosta mantuvo la esperanza: “Después de tantos años y de tantos intentos, esto pareciera ser la luz al final del túnel. Fueron muchas las protestas de civiles y la gente que murió por esta causa. Hay personas que todavía están secuestradas, que fueron torturadas o familias que no saben nada de sus seres queridos hace meses o años”.
LE PUEDE INTERESAR
Una multitud copó el Obelisco
LE PUEDE INTERESAR
“Están bombardeando Caracas”: el llamado que desveló a una familia
José Gabriel Colmenarez vive en la Ciudad hace casi ocho años. En el local de comida venezolana que atiende en 6 y 44, relató a este diario que tiene a toda su familia en Venezuela. Contó que se enteró de la noticia al despertarse y recibir numerosos mensajes desde su país. “No creía mucho por todo lo que circula en redes, pero al confirmarse fue una alegría enorme”, señaló.
En la comunidad venezolana hay alegría y esperanza. Después de años de dictadura, por fin cayó un 3 de enero. Ahora solo queda esperar para ver qué sucede”
José Gabriel Colmenarez Gastronómico
Al igual que su compatriota, contó que el contacto con su familia fue prudente, por el temor a posibles medidas contra la población. Aun así, sostuvo que hay esperanza. Aclaró que el camino será largo y que los cambios no serán inmediatos, pero consideró que se abrió una nueva etapa. “Hay alegría y esperanza. Después de años de dictadura, por fin cayó un 4 de enero. Ahora solo queda esperar para ver qué sucede”, expresó.
Yuleis Ramírez tiene 48 años, es ingeniera en sistemas y vive en la Ciudad desde hace seis años, donde atiende un comercio en diagonal 77 y 10. En su país trabajaba en la petrolera estatal PDVSA, pero explicó que decidió emigrar porque “ya no podía seguir aguantando lo que pasaba”.
Era un cambio necesario frente a las injusticias y a la crisis en que dejó a muchas personas, sin acceso a salud ni a la alimentación”
Yuleis Ramírez Ingeniera y empleada
Con parte de su familia aún en Venezuela, expresó esperanza y cautela, y consideró que la recuperación del país será un proceso largo. “Estamos felices, pero también conmocionados, porque no sabemos cuáles serán las consecuencias. Era un cambio necesario frente a las injusticias y la crisis que dejó a muchas personas sin acceso a salud ni alimentación”, expresó.
La primera comunicación la tuvo con sus hermanos. “Lo primero que les dije fue que no publicaran nada en las redes sociales, ni a favor ni en contra, porque el año pasado, tras las elecciones, sacaron a personas de sus casas por repudiar al gobierno y muchas siguen desaparecidas”, señaló.
Ante este nuevo contexto, a pesar de descartar su regreso a Venezuela, no pudo evitar la emoción y, con lágrimas en los ojos, resaltó reflejando lo que hoy siente la comunidad venezolana: “Todos salimos con la intención de ayudar a los que quedaron allí”.
José Gabriel Colmenarez Gastronómico
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí