La Ciudad |Tras la captura de Nicolás Maduro

Venezolanos en la Ciudad, del miedo a la esperanza en el exilio

El testimonios de quienes hace años se fueron del país caribeño y siguen atentos a lo que sucede con sus familias

Venezolanos en la Ciudad, del miedo a la esperanza en el exilio
4 de Enero de 2026 | 03:03
Edición impresa

La comunidad venezolana que vive en la Ciudad atraviesa horas de expectativa tras la detención de Nicolás Maduro. Los sentimientos son encontrados. Hay esperanza y emoción, pero también miedo por quienes siguen en el país. La noticia los encontró sin dormir, pendientes del teléfono, tratando de confirmar si lo que estaba pasando era real. Muchos pidieron a sus familiares que no hablaran en público. Incluso, varios residentes en la Ciudad no quisieron opinar sobre el tema. Es que, aunque muchos sienten que podría abrirse una salida para su país, la cautela persiste por las represalias sufridas en el pasado. Nadie celebra del todo, sino que se espera, se reza y se sueña con una Venezuela que pueda volver a levantarse, aun sabiendo que el camino será largo.

Entre el alivio y el miedo

Sonia Acosta es de Caracas y reside en la Ciudad hace nueve años junto a su madre y una hermana. Mientras atendía su comercio de venta de productos venezolanos, situado en la zona de 6 y diagonal 77, contó en diálogo con este diario que se enteró de la noticias por su otra hermana, que vive en Australia, y empezó a seguir las novedades por las redes sociales. “Lo primero que hicimos fue hablar con nuestros familiares. Mi papá, mi abuela, mis tíos están allá”, indicó.

La situación despertó sensaciones encontradas. “Hay angustia por lo que pueda pasar con la gente que sigue allá, porque suele haber represalias contra el pueblo, pero también emoción e incredulidad, ya que al principio no sabíamos si la noticia era real”, relató, y explicó que el contacto con sus familiares es limitado por temor a que las comunicaciones sean vigiladas.

Hay angustia por lo que pueda pasar con la gente que sigue allá, porque suele haber represalias contra el pueblo, pero también emoción e incredulidad”

Sonia Acosta Comerciante

Sin embargo, Acosta mantuvo la esperanza: “Después de tantos años y de tantos intentos, esto pareciera ser la luz al final del túnel. Fueron muchas las protestas de civiles y la gente que murió por esta causa. Hay personas que todavía están secuestradas, que fueron torturadas o familias que no saben nada de sus seres queridos hace meses o años”.

José Gabriel Colmenarez vive en la Ciudad hace casi ocho años. En el local de comida venezolana que atiende en 6 y 44, relató a este diario que tiene a toda su familia en Venezuela. Contó que se enteró de la noticia al despertarse y recibir numerosos mensajes desde su país. “No creía mucho por todo lo que circula en redes, pero al confirmarse fue una alegría enorme”, señaló.

En la comunidad venezolana hay alegría y esperanza. Después de años de dictadura, por fin cayó un 3 de enero. Ahora solo queda esperar para ver qué sucede”

José Gabriel Colmenarez Gastronómico

Al igual que su compatriota, contó que el contacto con su familia fue prudente, por el temor a posibles medidas contra la población. Aun así, sostuvo que hay esperanza. Aclaró que el camino será largo y que los cambios no serán inmediatos, pero consideró que se abrió una nueva etapa. “Hay alegría y esperanza. Después de años de dictadura, por fin cayó un 4 de enero. Ahora solo queda esperar para ver qué sucede”, expresó.

Yuleis Ramírez tiene 48 años, es ingeniera en sistemas y vive en la Ciudad desde hace seis años, donde atiende un comercio en diagonal 77 y 10. En su país trabajaba en la petrolera estatal PDVSA, pero explicó que decidió emigrar porque “ya no podía seguir aguantando lo que pasaba”.

Era un cambio necesario frente a las injusticias y a la crisis en que dejó a muchas personas, sin acceso a salud ni a la alimentación”

Yuleis Ramírez Ingeniera y empleada

Con parte de su familia aún en Venezuela, expresó esperanza y cautela, y consideró que la recuperación del país será un proceso largo. “Estamos felices, pero también conmocionados, porque no sabemos cuáles serán las consecuencias. Era un cambio necesario frente a las injusticias y la crisis que dejó a muchas personas sin acceso a salud ni alimentación”, expresó.

La primera comunicación la tuvo con sus hermanos. “Lo primero que les dije fue que no publicaran nada en las redes sociales, ni a favor ni en contra, porque el año pasado, tras las elecciones, sacaron a personas de sus casas por repudiar al gobierno y muchas siguen desaparecidas”, señaló.

Ante este nuevo contexto, a pesar de descartar su regreso a Venezuela, no pudo evitar la emoción y, con lágrimas en los ojos, resaltó reflejando lo que hoy siente la comunidad venezolana: “Todos salimos con la intención de ayudar a los que quedaron allí”.

Bailes, abrazos y festejos de un grupo de venezolanos en La Plata
