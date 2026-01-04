Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

El Mundo |En Nueva York

Maduro, en un centro de máxima seguridad

Maduro, sentado, rodeado de agentes de la dea / x

4 de Enero de 2026 | 03:08
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, fue trasladado anoche al Metropolitan Detention Center (MDC), una prisión federal ubicada en Brooklyn, luego de arribar a Nueva York bajo custodia de las autoridades estadounidenses, donde será juzgado por cargos vinculados al narcotráfico, el narcoterrorismo y la conspiración para importar cocaína a Estados Unidos.

El Boeing 757 que trasladó a Maduro aterrizó en el aeropuerto internacional Stewart, al norte del estado de Nueva York. Tras el arribo, agentes federales abordaron la aeronave para asegurar el procedimiento y coordinar el traslado del detenido a la cárcel federal, donde permanecerá alojado a la espera de su primera comparecencia ante un juez del tribunal federal del Distrito Sur de Nueva York.

En el mismo vuelo viajó su esposa, Cilia Flores, quien también quedó bajo custodia. Ambos fueron imputados formalmente en Nueva York, según confirmó la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi.

Horas antes del arribo, un juez federal del Distrito Sur de Nueva York hizo pública una imputación sustitutiva que amplía la acusación presentada originalmente en marzo de 2020. En el nuevo escrito, la Fiscalía vuelve a señalar a Maduro como presunto líder de una organización de narcotráfico y narcoterrorismo.

La nueva acusación incorpora cargos adicionales y suma nuevos imputados. Por primera vez, incluye a Cilia Flores y a uno de los hijos del ex mandatario, Nicolás Ernesto Maduro. Con esta ampliación, el número total de acusados asciende a seis y se mantiene imputado el ministro del Interior venezolano, Diosdado Cabello Rondón, quien ya había sido acusado en la causa original de 2020.

Según detalló Bondi, Maduro enfrenta cargos por “conspiración narcoterrorista, conspiración para importar cocaína y otros delitos conexos”. “Pronto se enfrentarán a toda la fuerza de la justicia estadounidense en suelo estadounidense y en tribunales estadounidenses”, afirmó la funcionaria.

La causa se originó en una investigación de la Administración para el Control de Drogas (DEA) y fue presentada inicialmente en Manhattan en 2020, cuando Maduro aún se encontraba fuera del alcance de la Justicia estadounidense. Con esas acusaciones pendientes, el entonces secretario de Estado, Marco Rubio, lo calificó en septiembre de 2025 como un “fugitivo de la justicia estadounidense”.

 

