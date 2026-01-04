Maduro, en un centro de máxima seguridad

EE UU capturó a Maduro: gobernará Venezuela hasta que “haya una transición pacífica”
EE UU capturó a Maduro: gobernará Venezuela hasta que “haya una transición pacífica”
Venezolanos en la Ciudad, del miedo a la esperanza en el exilio
En política, las facturas suelen cobrarse tarde, pero casi nunca se pierden
Los impactos de una decisión central en el peronismo y los planes bonaerenses de Karina
Inflación a la baja, superávit fiscal y un crecimiento que pierde impulso
VIDEO. Crónica del crimen que estremeció a La Plata y un padre que busca Justicia
Los pibes del Nacional, una merienda con el Flaco y su show “perdido” en Atenas
VIDEO. La violencia se impone: hartazgo, ira y un clima social al rojo vivo
Rutas congestionadas hacia la Costa en el primer finde de enero
VIDEO. En modo “piraña”, una banda de ladrones asaltó a dos adolescentes
Un gigante se quiere quedar con el icónico shopping Los Gallegos
Expectativas 2026: el delicado equilibrio entre credibilidad y riesgo
Dos jubiladas víctimas de estafas disfrazadas de supuestos beneficios
Creció 33,8% la venta de motos y se patentaron más de 650.000 unidades
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, fue trasladado anoche al Metropolitan Detention Center (MDC), una prisión federal ubicada en Brooklyn, luego de arribar a Nueva York bajo custodia de las autoridades estadounidenses, donde será juzgado por cargos vinculados al narcotráfico, el narcoterrorismo y la conspiración para importar cocaína a Estados Unidos.
El Boeing 757 que trasladó a Maduro aterrizó en el aeropuerto internacional Stewart, al norte del estado de Nueva York. Tras el arribo, agentes federales abordaron la aeronave para asegurar el procedimiento y coordinar el traslado del detenido a la cárcel federal, donde permanecerá alojado a la espera de su primera comparecencia ante un juez del tribunal federal del Distrito Sur de Nueva York.
En el mismo vuelo viajó su esposa, Cilia Flores, quien también quedó bajo custodia. Ambos fueron imputados formalmente en Nueva York, según confirmó la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi.
Horas antes del arribo, un juez federal del Distrito Sur de Nueva York hizo pública una imputación sustitutiva que amplía la acusación presentada originalmente en marzo de 2020. En el nuevo escrito, la Fiscalía vuelve a señalar a Maduro como presunto líder de una organización de narcotráfico y narcoterrorismo.
La nueva acusación incorpora cargos adicionales y suma nuevos imputados. Por primera vez, incluye a Cilia Flores y a uno de los hijos del ex mandatario, Nicolás Ernesto Maduro. Con esta ampliación, el número total de acusados asciende a seis y se mantiene imputado el ministro del Interior venezolano, Diosdado Cabello Rondón, quien ya había sido acusado en la causa original de 2020.
Según detalló Bondi, Maduro enfrenta cargos por “conspiración narcoterrorista, conspiración para importar cocaína y otros delitos conexos”. “Pronto se enfrentarán a toda la fuerza de la justicia estadounidense en suelo estadounidense y en tribunales estadounidenses”, afirmó la funcionaria.
LE PUEDE INTERESAR
Cómo la CIA se infiltró en el entorno de Maduro
LE PUEDE INTERESAR
Ahora Trump puso en la mira a Cuba y a Colombia
La causa se originó en una investigación de la Administración para el Control de Drogas (DEA) y fue presentada inicialmente en Manhattan en 2020, cuando Maduro aún se encontraba fuera del alcance de la Justicia estadounidense. Con esas acusaciones pendientes, el entonces secretario de Estado, Marco Rubio, lo calificó en septiembre de 2025 como un “fugitivo de la justicia estadounidense”.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí