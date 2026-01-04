La expresidenta recibió el alta y está en su casa

La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner recibió ayer el alta en el Sanatorio Otamendi, tras haber estado internada durante dos semanas por un cuadro de apendicitis, según el parte médico dado a conocer ayer.

“Informamos que la Dra. Cristina Fernández de Kirchner finalizó su intervención por su cuadro de apendicitis aguda con peritonitis localizada e íleo postoperatorio, por lo que ha sido dada de alta”, sostiene el documento emitido por el nosocomio.

En este sentido, las autoridades del centro asistencial indicaron que “previamente se retiró el drenaje peritoneal”, motivo por el que la paciente “pasó a tratamiento antibiótico vía oral”.

Ahora, la exvicepresidenta continuará con el tratamiento en su domicilio San José 1111, en el barrio porteño de Constitución, donde cumple prisión domiciliaria por la condena a seis años en la causa Vialidad.

“Será seguida en su domicilio por su propio equipo médico personal”, finaliza el texto. Fernández de Kirchner -de 72 años- había sido intervenida el 20 de diciembre pasado, debido a un cuadro de apendicitis aguda, con perinotinis localizada.