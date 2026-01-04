Venezuela: qué pasará con el precio del petróleo

EE UU capturó a Maduro: gobernará Venezuela hasta que “haya una transición pacífica”
La operación militar de Estados Unidos que culminó con la captura de Nicolás Maduro no solo ha sacudido el tablero político, sino que pone en el centro de la escena a la mayor reserva probada de petróleo del mundo. Venezuela posee aproximadamente una quinta parte de las reservas globales, un volumen que, según expertos internacionales, será determinante para la estabilización económica del país y el suministro de crudo pesado en la región.
A pesar de la magnitud del evento, especialistas como Phil Flynn de Price Futures Group, citado por CNN, señala que el impacto inmediato en los precios de los combustibles podría ser limitado.
Actualmente, Venezuela produce cerca de 1,1 millones de barriles diarios, apenas el 0,8% de la producción global, una cifra drásticamente inferior a los 3,5 millones que bombeaba antes del régimen socialista.
Esta baja incidencia real en el mercado actual, sumada a un escenario de exceso de oferta global previsto para 2026, actuaría como un amortiguador ante un posible shock de precios.
El mercado de futuros de crudo abrirá hoy a las 20 (hora local), y se espera que la reunión de la OPEP -también programada para hoy- defina si el cartel intervendrá para estabilizar las cotizaciones. Las refinerías estadounidenses observan con expectativa la posibilidad de un cambio de rumbo político que permita el regreso de las inversiones internacionales.
