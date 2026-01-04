Nueva alarma vecinal por tres focos de incendios en la Ciudad

EE UU capturó a Maduro: gobernará Venezuela hasta que “haya una transición pacífica”
En la Ciudad se registró una jornada marcada por varios incendios en distintos puntos del partido, lo que generó intervenciones simultáneas de los cuerpos de bomberos y alertas entre los vecinos.
El primer episodio se produjo durante la mañana en una cantera ubicada en el barrio Frisón, en la zona de 18 y 605. Allí, el fuego se propagó sobre un predio de aproximadamente siete hectáreas cubiertas de pastizales, lo que generó una columna de humo visible desde distintos sectores de la ciudad. Vecinos del lugar advirtieron la situación y dieron aviso a los servicios de emergencia. Varias dotaciones de bomberos trabajaron durante varias horas para controlar el incendio y evitar que las llamas alcanzaran viviendas cercanas. Algunos frentistas colaboraron de manera preventiva hasta la llegada de los equipos especializados. No se registraron personas heridas ni daños en casas linderas.
Horas más tarde, se reportó otro incendio en la localidad de El Rincón. En este caso, el fuego afectó una cabaña situada en la intersección de las calles 440 y 136, que resultó completamente destruida. De acuerdo con las primeras informaciones, el foco se habría iniciado a partir de la quema de pastos en un terreno baldío cercano y se extendió con rapidez hacia la construcción. En el lugar trabajaron dotaciones de Bomberos de la Policía de la provincia de Buenos Aires y Bomberos Voluntarios de Arturo Seguí, quienes lograron extinguir las llamas tras más de dos horas de tareas. No se informaron personas lesionadas, aunque las pérdidas materiales fueron totales.
El tercer incendio se produjo en la localidad de Arturo Seguí, en un terreno baldío ubicado en 154 y 410. El fuego se originó por la quema de ramas y avanzó sobre el predio, llegando a tomar contacto con el cerco perimetral de una vivienda. Una dotación de Bomberos Voluntarios de Arturo Seguí, con apoyo de vecinos de la zona, logró controlar el foco en aproximadamente veinte minutos, evitando que el incendio se extendiera hacia la casa. Tampoco en este caso se registraron heridos.

