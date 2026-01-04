Cayó en Ezeiza con 17 kilos de marihuana

Un pasajero de nacionalidad colombiana fue detenido ayer en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza luego de que personal de la Aduana encontrara 17 kilos de marihuana ocultos en una de sus valijas. El hallazgo se produjo durante un control de rutina, tras la llegada de un vuelo procedente de Roma.

El procedimiento se desarrolló cuando el hombre -que viajaba solo y llevaba una valija y una mochila- pasó por el escáner de equipajes. Fue entonces cuando los agentes advirtieron una imagen inusual: el interior de la maleta presentaba un contenido compacto, denso y homogéneo, distinto al resto del equipaje habitual.

Ante esa irregularidad, se convocó a un perro detector de narcóticos, que reaccionó de manera positiva al inspeccionar la valija. Con esa señal, los efectivos procedieron a abrir el equipaje en presencia del pasajero y encontraron dos paquetes acondicionados con bolsas, film plástico y cinta adhesiva.

En su interior había cogollos de cannabis. Un test químico confirmó que se trataba de marihuana y, tras el pesaje, se determinó que el cargamento alcanzaba los 17 kilos: 13 kilos en un envoltorio de mayor tamaño y otros 4 kilos en uno más pequeño. La droga estaba concentrada únicamente en una de las piezas de equipaje. Tras el hallazgo, el pasajero fue detenido y puesto a disposición de la Justicia, que ahora investiga el origen y el destino del estupefaciente.

El caso se suma a otros procedimientos recientes realizados en la terminal aérea, entre ellos el caso de una ciudadana brasileña que fue arrestada cuando intentaba trasladar cocaína hacia Europa.