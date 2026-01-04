Cayó en Ezeiza con 17 kilos de marihuana

EE UU capturó a Maduro: gobernará Venezuela hasta que “haya una transición pacífica”
EE UU capturó a Maduro: gobernará Venezuela hasta que “haya una transición pacífica”
Venezolanos en la Ciudad, del miedo a la esperanza en el exilio
En política, las facturas suelen cobrarse tarde, pero casi nunca se pierden
Los impactos de una decisión central en el peronismo y los planes bonaerenses de Karina
Inflación a la baja, superávit fiscal y un crecimiento que pierde impulso
VIDEO. Crónica del crimen que estremeció a La Plata y un padre que busca Justicia
Los pibes del Nacional, una merienda con el Flaco y su show “perdido” en Atenas
VIDEO. La violencia se impone: hartazgo, ira y un clima social al rojo vivo
Rutas congestionadas hacia la Costa en el primer finde de enero
VIDEO. En modo “piraña”, una banda de ladrones asaltó a dos adolescentes
Un gigante se quiere quedar con el icónico shopping Los Gallegos
Expectativas 2026: el delicado equilibrio entre credibilidad y riesgo
Dos jubiladas víctimas de estafas disfrazadas de supuestos beneficios
Creció 33,8% la venta de motos y se patentaron más de 650.000 unidades
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Un pasajero de nacionalidad colombiana fue detenido ayer en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza luego de que personal de la Aduana encontrara 17 kilos de marihuana ocultos en una de sus valijas. El hallazgo se produjo durante un control de rutina, tras la llegada de un vuelo procedente de Roma.
El procedimiento se desarrolló cuando el hombre -que viajaba solo y llevaba una valija y una mochila- pasó por el escáner de equipajes. Fue entonces cuando los agentes advirtieron una imagen inusual: el interior de la maleta presentaba un contenido compacto, denso y homogéneo, distinto al resto del equipaje habitual.
Ante esa irregularidad, se convocó a un perro detector de narcóticos, que reaccionó de manera positiva al inspeccionar la valija. Con esa señal, los efectivos procedieron a abrir el equipaje en presencia del pasajero y encontraron dos paquetes acondicionados con bolsas, film plástico y cinta adhesiva.
En su interior había cogollos de cannabis. Un test químico confirmó que se trataba de marihuana y, tras el pesaje, se determinó que el cargamento alcanzaba los 17 kilos: 13 kilos en un envoltorio de mayor tamaño y otros 4 kilos en uno más pequeño. La droga estaba concentrada únicamente en una de las piezas de equipaje. Tras el hallazgo, el pasajero fue detenido y puesto a disposición de la Justicia, que ahora investiga el origen y el destino del estupefaciente.
El caso se suma a otros procedimientos recientes realizados en la terminal aérea, entre ellos el caso de una ciudadana brasileña que fue arrestada cuando intentaba trasladar cocaína hacia Europa.
LE PUEDE INTERESAR
Motochorros tiraron a matar para robar un auto
LE PUEDE INTERESAR
En City Bell le pegaron a un hombre para sacarle su moto
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí