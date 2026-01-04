Advierten que el régimen chavista está lejos de caer

EE UU capturó a Maduro: gobernará Venezuela hasta que “haya una transición pacífica”
Venezolanos en la Ciudad, del miedo a la esperanza en el exilio
En política, las facturas suelen cobrarse tarde, pero casi nunca se pierden
Los impactos de una decisión central en el peronismo y los planes bonaerenses de Karina
Inflación a la baja, superávit fiscal y un crecimiento que pierde impulso
VIDEO. Crónica del crimen que estremeció a La Plata y un padre que busca Justicia
Los pibes del Nacional, una merienda con el Flaco y su show “perdido” en Atenas
VIDEO. La violencia se impone: hartazgo, ira y un clima social al rojo vivo
Rutas congestionadas hacia la Costa en el primer finde de enero
VIDEO. En modo “piraña”, una banda de ladrones asaltó a dos adolescentes
Un gigante se quiere quedar con el icónico shopping Los Gallegos
Expectativas 2026: el delicado equilibrio entre credibilidad y riesgo
Dos jubiladas víctimas de estafas disfrazadas de supuestos beneficios
Creció 33,8% la venta de motos y se patentaron más de 650.000 unidades
El analista internacional y experto en geopolítica Mookie Tenembaum analizó la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro y relativizó la posibilidad de una caída del régimen chavista tras la intervención de Estados Unidos. En diálogo con LN+, consideró que el gobierno venezolano “está muy lejos de caer” y sugirió que el mandatario podría haber alcanzado un acuerdo para atenuar las consecuencias judiciales en su contra.
Tenembaum afirmó que el operativo estadounidense generó un fuerte impacto internacional, aunque no necesariamente en el poder interno de Venezuela. Según su análisis, la captura de Maduro representó “un muy mal día” para aliados estratégicos como Rusia, China y Cuba, y también generó preocupación en sectores políticos de España vinculados históricamente al chavismo.
El especialista sostuvo que, paradójicamente, la situación podría incluso favorecer a Maduro en términos personales, debido a la información sensible que maneja sobre las relaciones del régimen venezolano con Moscú y Pekín. En ese sentido, subrayó la importancia de “lo que va a decir, pero también de lo que va a callar”, y calificó la maniobra como una jugada estratégica del presidente estadounidense Donald Trump para presionar a varias potencias y gobiernos aliados de Caracas.
Tenembaum remarcó que, pese a la detención del mandatario, no observa señales de colapso del chavismo. A su entender, el régimen se mantiene cohesionado por el temor compartido entre las cúpulas militares y políticas. “Los une el espanto”, explicó, y consideró que las eventuales revelaciones de Maduro no alterarían sustancialmente esa estructura de poder, ya que muchos de esos vínculos son conocidos en el plano internacional. El analista deslizó la posibilidad de que Maduro haya sido entregado por su entorno a cambio de garantías para el resto de la dirigencia chavista, una hipótesis que, según indicó, fue sugerida por el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio.
Otra alternativa mencionada fue la de un acuerdo geopolítico más amplio entre Estados Unidos, Rusia y China, aunque aclaró que le parece menos probable.
En cuanto al futuro inmediato, Tenembaum sostuvo que Washington no estaría buscando un cambio de régimen en Venezuela, sino enviar señales de poder a otros actores internacionales, como Irán, en un contexto de tensiones y protestas internas en ese país. Comparó la situación de Maduro con la de Manuel Noriega, al recordar que el líder venezolano ya estaba formalmente acusado en tribunales estadounidenses.
Maduro, en un centro de máxima seguridad
Cómo la CIA se infiltró en el entorno de Maduro
Según el analista, el escenario más plausible es que Maduro se declare culpable en el marco de un acuerdo con la fiscalía norteamericana, lo que podría derivar en una condena reducida o incluso en una situación de detención atenuada. “Cuanto más hable, menos castigo le va a venir”, afirmó.
Finalmente, Tenembaum descartó que los bombardeos previos a la captura hayan tenido un objetivo militar concreto y los interpretó como una maniobra de distracción. Insistió en que Estados Unidos no invadió Venezuela y reiteró su escepticismo sobre una transición política en el corto plazo. “Me encantaría que hubiera un cambio de régimen, pero desde el análisis político no lo veo”, concluyó.
