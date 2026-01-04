Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Mauricio Macri y el PRO, a favor de la acción militar

Mauricio Macri y el PRO, a favor de la acción militar

Mauricio Macri

4 de Enero de 2026 | 03:07
El ex presidente Mauricio Macri expresó que “hoy celebra la detención de Nicolás Maduro” y criticó a los gobiernos anteriores por ser “cómplices y socios” de la “dictadura criminal venezolana”: “Se inicia una época nueva”.

Macri utilizó su cuenta de la red social X para referirse a la captura del mandatario bolivariano, quien sería juzgado en Estados Unidos: “Durante años denuncié a la dictadura criminal venezolana, de la cual el gobierno argentino llegó a ser socio y cómplice”.

El líder del PRO reiteró su respaldo a la líder opositora venezolana, María Corina Machado, y consideró que “es la gran luchadora por la libertad” de su país.

“Apoyé a sus presidentes electos, denuncié el fraude y siempre estuve del lado de la querida María Corina Machado”, sostuvo.

En su mensaje, Macri festejó “ver llegar a su fin la impunidad de un dictador que se creía eterno”, al tiempo que deseó: “Espero que el orden democrático pueda restablecerse de inmediato”.

Mensaje del PRO

En la misma línea que Macri, el PRO señaló: “Durante años denunciamos que el régimen del dictador criminal Nicolás Maduro destruyó la institucionalidad, persiguió a la oposición, silenció a la prensa y forzó el exilio de millones de venezolanos”.

“Hoy, el accionar impune de quienes devastaron Venezuela llega a su fin. A quienes violan derechos humanos y roban elecciones, tarde o temprano les llega la justicia”, advirtieron.

El partido fundado por el ex jefe de Gobierno porteño resaltó que “lo esencial ahora no es el destino personal de Maduro, sino que el pueblo venezolano recupere su país, su libertad y su democracia”.

“Con el liderazgo del legítimo presidente González Urrutia y María Corina Machado acompañamos una transición pacífica”.

 

Del lado de Trump: Milei apoyó la captura de Maduro
