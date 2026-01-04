Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Política y Economía |Revisión del acuerdo con el FMI

Caputo enfrenta el examen ante el Fondo

Caputo enfrenta el examen ante el Fondo

Luis Caputo se apoya en la solidez fiscal del programa / Web

4 de Enero de 2026 | 03:11
Edición impresa

Entre fines de este mes y comienzos de febrero, el ministro de Economía, Luis Caputo, volverá a sentarse frente a los técnicos del Fondo Monetario Internacional (FMI) para atravesar una nueva revisión del programa acordado. La evaluación llega con un balance mixto: superávit fiscal cumplido, inflación dentro de los parámetros comprometidos y un incumplimiento persistente en la acumulación de reservas del Banco Central.

La misión del organismo que conduce Kristalina Georgieva analizará las metas correspondientes a 2025 y las exigencias redefinidas para 2026. En el Palacio de Hacienda descuentan que no habrá objeciones en el frente fiscal. El superávit primario cerró por encima de lo pactado y se consolidó como el principal argumento del Gobierno en la negociación.

El foco estará puesto en el frente externo. Tras una primera revisión con waiver incluido, la meta de reservas netas del Banco Central fue relajada y pasó a un rojo de U$S2.600 millones para fines de 2025. Aun con ese margen, el objetivo volvió a quedar incumplido, lo que obliga a solicitar una nueva dispensa.

Consciente de esa debilidad, Caputo llega a la revisión con un cambio clave en el esquema cambiario. Desde el 1 de enero, las bandas de flotación comenzaron a ajustarse por inflación y el Banco Central quedó habilitado a comprar dólares en función del aumento de la demanda de dinero. El rediseño fue consensuado con el FMI y recibió respaldo público del organismo.

Según las proyecciones oficiales, la re-monetización permitiría elevar la base monetaria hasta 4,8% del PBI en 2026 y habilitar compras de hasta U$S10.000 millones, con un escenario potencial de hasta U$S17.000 millones si la demanda de dinero crece más rápido.

El interrogante central será si ese esquema alcanza para recomponer reservas.

LE PUEDE INTERESAR

La expresidenta recibió el alta y está en su casa

LE PUEDE INTERESAR

Creció 33,8% la venta de motos y se patentaron más de 650.000 unidades

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

VIDEO. En modo “piraña”: cuatro motochorros y asaltaron a dos adolescentes en La Plata

Jornada crítica por incendios en La Plata: tres focos de fuego pusieron en alerta a distintos barrios

VIDEO. Río de la Plata: la crecida llegó al Camino Negro

¿Buscás trabajo en La Plata? Consultá las ofertas de empleo de esta semana en EL DIA

Noche de furia en A. Seguí: hubo diez detenidos y dos policías heridos tras incidentes por el caso de abuso sexual
+ Leidas

VIDEO. La "Superluna del Lobo": la gran atracción en Punta Lara

VIDEO. Río de la Plata: la crecida llegó al Camino Negro

Machado llamó a “tomar el poder” y Trump dijo que ella no tiene apoyo

Cómo la CIA se infiltró en el entorno de Maduro

Los impactos de una decisión central en el peronismo y los planes bonaerenses de Karina

Tras los cortes de agua, vendrán más aumentos

La Plata, la ciudad con más casos de hantavirus

Rutas congestionadas hacia la Costa en el primer finde de enero
Últimas noticias de Política y Economía

Del lado de Trump: Milei apoyó la captura de Maduro

El peronismo condenó la detención de Maduro

EE UU pone bajo la lupa el préstamo a la Argentina

Buen arranque de 2026, a una semana del pago a bonistas
Policiales
VIDEO. La violencia se impone: hartazgo, ira y un clima social al rojo vivo
Dos jubiladas víctimas de estafas disfrazadas de supuestos beneficios
Ladrones atacaron un lugar que asiste a menores
VIDEO. En modo “piraña”, una banda de ladrones asaltó a dos adolescentes
Cayó en Ezeiza con 17 kilos de marihuana
Espectáculos
Estilo BB: Brigitte Bardot y sus marcas en la moda
Hollywood en shock: ¿El hijo de John Travolta es bisnieto de Elvis Presley?
El arte de amar: “Bridgerton” y la fórmula que enamoró al mundo
“El divorcio del año”: lo nuevo de Muscari llegó a la cartelera porteña
Guía de cines
Información General
Intentos de suicidio: alerta por un flagelo que crece
VIDEO. La "Superluna del Lobo": la gran atracción en Punta Lara
Leonardo García Alarcón: “Dirigir en la Catedral sería un sueño”
Los números de la suerte del sábado 3 de diciembre de 2026, según el signo del zodíaco
Verano sin tregua: prevén en la Provincia más calor de lo normal
Deportes
Los desafíos de 2026 - Gimnasia
Los desafíos de 2026 - Estudiantes
La cara menos visible de la pretemporada de Boca
Racing rompe el mercado con la llegada de Carboni
River ajusta motores en San Martín antes de los amistosos en Uruguay

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla