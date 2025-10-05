Tras las elecciones, creen que se modificará el esquema cambiario

A menos de tres semanas de las elecciones legislativas, el mercado cambiario se mueve entre expectativas y cautela. El Gobierno enfrenta jornadas de alta tensión, con un dólar que volvió a acercarse al techo de la banda de flotación y con crecientes dudas sobre la capacidad de sostener la estabilidad sin modificaciones en el régimen vigente. Las consultoras privadas ya delinean escenarios posibles para después de los comicios, en un contexto donde la acumulación de reservas y la demanda de pesos se presentan como factores centrales.

El ministro de Economía, Luis Caputo, viajó a Washington para mantener contactos oficiales, en paralelo a las conversaciones sobre un eventual respaldo financiero estadounidense (ver aparte). Pero la atención en la city está puesta en cómo administrará el Ejecutivo las próximas dos semanas: quedan apenas 14 ruedas hasta las elecciones y el Tesoro dispone, según cálculos privados, de unos 110 millones de dólares diarios para contener al tipo de cambio.

Desde la consultora Facimex plantearon que tras los comicios será necesario recalibrar el régimen cambiario. La consultora sostiene que el respaldo internacional permitiría seguir cumpliendo con compromisos, pero que la acumulación de reservas de forma orgánica será determinante para lograr una baja genuina del riesgo país y recuperar acceso al crédito. Entre las opciones, mencionaron la actualización de la banda cambiaria considerando la inflación, avanzar hacia un esquema de intervención más flexible o incluso migrar a una flotación pura.

La visión coincide con la de Grupo SBS, que señaló que el esquema actual difícilmente se sostenga sin cambios. “El objetivo primario debe ser acumular reservas netas para reducir el riesgo país y volver a los mercados”, afirmaron, remarcando que la lectura que haga el mercado del resultado electoral tendrá un papel decisivo en la demanda de pesos.

Las consultoras delinean tres panoramas distintos.

Escenario optimista: en caso de un triunfo del oficialismo, Facimex prevé espacio para avanzar hacia una flotación administrada, eliminando controles remanentes y bajando de forma significativa las tasas reales. Esto daría lugar a un marco más favorable para volver al financiamiento externo, con intervención cambiaria limitada a episodios puntuales. En línea con esta visión, Grupo SBS sugiere que el Gobierno debería aprovechar el apoyo de Estados Unidos y el ingreso extraordinario de divisas del agro para acumular reservas, evitando fugas al sector privado como ocurrió en la cosecha gruesa. Desde Max Capital agregaron que, bajo este escenario, una flotación libre acompañada de un programa de compras diarias de dólares y una normalización de la política monetaria permitiría contener la inflación tras un salto inicial.

Escenario neutro: ante una paridad electoral, Facimex anticipa la necesidad de recalibrar la banda cambiaria, elevando su techo al 2,5% mensual para corregir la apreciación generada por la inflación diferencial. Esto implicaría una remoción gradual de los controles, con tasas reales aún elevadas pero con alguna expectativa de acceso al crédito.

Escenario pesimista: en caso de una derrota del oficialismo, Grupo SBS advierte que la demanda de pesos podría caer con fuerza, lo que presionaría no solo sobre el tipo de cambio sino también sobre la inflación, en un contexto de actividad estancada. Esto comprometería el financiamiento del Tesoro y demoraría cualquier baja de tasas. Para Facimex, la prioridad sería limitar el uso de reservas para intervención, preservando los fondos externos disponibles y descartando un relajamiento de los controles cambiarios.

Más allá de los escenarios de largo plazo, en el corto la dinámica cambiaria se encuentra condicionada por factores concretos. En la última semana, las ventas netas del Tesoro superaron los 800 millones de dólares para evitar un mayor salto en el segmento mayorista.

A la vez, la reducción transitoria a cero de las retenciones al campo impulsó liquidaciones extraordinarias, mientras que el Banco Central endureció controles al impedir que billeteras virtuales ofrecieran dólar oficial.

Para Juan Truffa, economista de Outlier, la oferta del agro ya se adelantó y ahora la presión puede incrementarse con el cobro de sueldos y mayor demanda minorista. El BCRA renovó contratos de futuros por 1.700 millones de dólares, lo que le da algo de margen, pero de todas formas la posibilidad de nuevas restricciones cambiarias está sobre la mesa, aunque con alto costo político.

Por su parte, Marcos Cohen Arazi, del Ieral de Fundación Mediterránea, explicó que la demanda de divisas responde a la búsqueda de cobertura típica de procesos electorales, a la incertidumbre sobre la política cambiaria y a la expectativa de regulaciones adicionales. Como contrapeso, mencionó la caída del salario real y de la actividad, factores que moderan la presión sobre el mercado.

Desde EcoGo, Rocío Bisang advirtió que la clave está en anclar expectativas y ofrecer un esquema creíble hacia adelante. “La situación es compleja, no alcanza con sumar restricciones para moderar la demanda”, planteó. En tanto, Equilibra estimó que la liquidación de divisas del agro será menor en octubre, ya que gran parte se adelantó en septiembre, y que aumentará la demanda privada ante expectativas de cambios de régimen.

En este marco, los analistas subrayan que el Gobierno cuenta con herramientas diversas: desde la venta de reservas del Tesoro y el BCRA hasta emisiones de títulos dólar linked, pasando por la posibilidad de endurecer controles. Sin embargo, con el calendario electoral tan cercano, el margen de maniobra se acorta.

La atención del mercado se concentra en cómo evolucionará la demanda de dólares en las jornadas previas a las elecciones y qué esquema se anunciará después. Como resume un informe de Equilibra, “la principal carta del Gobierno para descomprimir es la reunión de Milei con Trump, pero lo que definirá el rumbo será la consistencia del programa económico poscomicios”.