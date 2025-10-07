Las fuerzas políticas locales "se comprometieron por una campaña limpia y ordenada"

Se define en La Plata: que podría pasar con la reimpresión de boletas y la habilitación a Santilli para encabezar lista de LLA
En el marco de las elecciones legislativas nacionales del 26 de octubre, agrupaciones políticas de La Plata reafirmaron su compromiso con el desarrollo de una campaña electoral en condiciones de respeto, convivencia democrática y cuidado del espacio común, en línea con la Ordenanza N° 9880 que regula la publicidad en la vía pública.
El encuentro, llevado a cabo en el Palacio Municipal por iniciativa de la gestión del intendente Julio Alak y encabezado por el secretario de Gobierno, Guillermo Cara, permitió acordar criterios para la realización de los actos de campaña y la organización del proceso electoral, priorizando el orden y la responsabilidad en pos de promover el cuidado del espacio público.
“Este trabajo conjunto refleja la voluntad del intendente Alak de garantizar una ciudad ordenada, donde todas las fuerzas políticas puedan expresarse sin afectar el espacio de los platenses”, sostuvo Cara.
Además, subrayó que “estos encuentros ya fueron promovidos previo a las elecciones provinciales con un resultado exitoso, porque entendemos que representan el camino para una mejor convivencia democrática, bajo los ejes rectores del diálogo y la cooperación”.
Durante la reunión, se destacó la importancia de sostener las prácticas consensuadas en el marco de los últimos comicios, y que constituyen un hecho inédito en la historia reciente de la ciudad por su nivel de articulación y compromiso con la normativa vigente.
Estos encuentros forman parte de la política pública que impulsa la Municipalidad para promover el respeto por el espacio urbano, cuyo eje rector es el programa “Ciudad Limpia”, que ya permitió recuperar miles de frentes, fachadas y mobiliario urbano en distintos barrios.
Estuvieron presentes Sebastián Tangorra (Fuerza Patria), Norberto García (alianza Provincias Unidas ), Ernesto Bustos (Frente de Izquierda Unidad), Clarisa Llorente (Alianza Potencia) y Daniel Cárdenas (Alianza Unión Federal).
