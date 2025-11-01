Wall Street cerró con ganancias gracias a Amazon

La Bolsa de Wall Street cerró la semana y el mes con resultados positivos, impulsado por el desempeño de Amazon, que contribuyó a mejorar las perspectivas sobre el sector tecnológico.

El Nasdaq Composite avanzó 0,6%, el S&P 500 ganó 0,3% y el Dow Jones Industrial Average subió 0,1%, tras una jornada de variaciones moderadas. Con estos resultados, los tres principales índices cerraron octubre con subas: el Nasdaq acumuló más de 5% de incremento mensual por segundo mes consecutivo y alcanzó su séptimo mes seguido en alza, mientras que el S&P 500 y el Dow Jones registraron su sexto mes consecutivo de ganancias.

La jornada estuvo marcada por la fuerte suba de Amazon, cuyas acciones treparon más de 11% en la Bolsa de Nueva York luego de la publicación de sus resultados trimestrales. El papel alcanzó un nuevo máximo histórico de 249,12 dólares, elevando su capitalización bursátil en unos 200.000 millones de dólares.

El avance de Amazon contrastó con la caída de Meta en la víspera y permitió recuperar el ánimo de los inversores, especialmente en el sector tecnológico.

Al cierre, el Dow Jones subió 0,09%, el S&P 500 ganó 0,26% y el Nasdaq avanzó 0,61%, consolidando una tendencia positiva mensual para los mercados estadounidenses.