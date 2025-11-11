Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

El Mundo |EL CASO DE FINANCIAMIENTO ILEGAL DE SU CAMPAÑA

Sarkozy salió de prisión y regresó a su casa en libertad condicional

Sarkozy salió de prisión y regresó a su casa en libertad condicional

Nicolás Sarkozy

11 de Noviembre de 2025 | 01:37
El expresidente francés Nicolás Sarkozy salió de prisión ayer luego de que un tribunal de apelaciones de París le otorgara libertad condicional, menos de tres semanas después de que empezó a cumplir una condena de cinco años por acusaciones de que financió su campaña del 2007 con dineros de Libia.

Sarkozy, de 70 años, salió de la prisión La Santé en auto y luego entró rápidamente a su casa en el oeste de París. La breve escena contrastó con su muy público encarcelamiento 20 días antes, cuando caminó por el callejón cerca de su casa de la mano de su esposa y exmodelo Carla Bruni-Sarkozy mientras saludaba a los simpatizantes. El exmandatario, quien niega haber cometido delito alguno, tiene prohibido salir del territorio francés y estar en contacto con personas clave, incluidos coacusados y testigos en el caso, especificó el tribunal. Se espera que el juicio de apelación tenga lugar más adelante, posiblemente en la primavera boreal.

Sarkozy se convirtió en el primer jefe de Estado francés en tiempos modernos en ser enviado a prisión tras su condena el 25 de septiembre. Fue encarcelado el 21 de octubre en espera de apelación, pero presentó inmediatamente una solicitud de liberación anticipada. Durante la audiencia de ayer y hablando desde la prisión por videoconferencia, Sarkozy argumentó que siempre ha cumplido con todos los requisitos de la justicia. “Nunca imaginé que experimentaría la prisión a los 70 años. Esta prueba me fue impuesta, y la viví. Es duro, muy duro”, dijo. Sarkozy también reconoció al personal de la prisión, quienes, según él, lo ayudó a superar “esta pesadilla”. La esposa de Sarkozy y dos de sus hijos asistieron a la audiencia en el tribunal de París.

Las gestiones de ayer no aclararon las razones de la sentencia. Aun así, Sarkozy insistió ante el tribunal en que nunca pidió al gobernante libio Muamar Gadafi ningún financiamiento. “Nunca admitiré algo que no hice”, afirmó.

Según la ley francesa, la liberación se establece como la regla general en espera de apelación, mientras que la detención sigue siendo la excepción para aquellos considerados peligrosos o en riesgo de fuga a otro país, o para proteger pruebas o prevenir presión sobre testigos.

El abogado de Sarkozy, Christophe Ingrain, elogió la “implementación normal de la ley” en una breve declaración. “El siguiente paso es el juicio de apelación y nuestro trabajo ahora... es prepararnos para eso”, dijo.

En una decisión poco común, el tribunal prohibió específicamente a Sarkozy estar en contacto con el ministro de Justicia Gérald Darmanin.

Darmanin, un exconservador que una vez consideró a Sarkozy como su mentor antes de unirse al partido centrista del presidente Emmanuel Macron en 2017, le visitó en prisión el mes pasado. Algunos magistrados franceses denunciaron que ello socava la independencia de los jueces.

El expresidente de 2007 a 2012 enfrenta procedimientos separados, incluyendo un fallo el 26 de noviembre por parte del tribunal más alto de Francia sobre el financiamiento ilegal de su fallida candidatura a la reelección en 2012, y una investigación en curso sobre presunta manipulación de testigos en el caso de Libia. En 2023, fue declarado culpable de corrupción y tráfico de influencias por intentar sobornar a un magistrado a cambio de información sobre un caso legal en el que estaba implicado. El tribunal más alto de Francia, el Tribunal de Casación, posteriormente ratificó el veredicto.

 

