El Mundo |SE NIEGAN A TRABAJAR SIN COBRAR A CAUSA DEL CIERRE DEL GOBIERNO

Por vuelos cancelados, Trump amenaza a los controladores aéreos

11 de Noviembre de 2025 | 01:38
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó ayer con reducir el salario de los controladores de tráfico aéreo a quienes acusó de eludir su deber “patriótico” durante el cierre del gobierno a causa de un desacuerdo legislativo sobre el presupuesto federal. Los trabajadores, en tanto, denunciaron ser utilizados como “peones políticos”. Los fondos federales se agotaron el 1 de octubre, pero los trabajadores considerados esenciales se han visto obligados a continuar sus tareas sin paga. “¡Todos los controladores de tráfico aéreo deben regresar al trabajo, AHORA!!! Cualquiera que no lo haga tendrá descuentos sustanciales”, escribió el presidente en su plataforma Truth Social. “Si desean abandonar el servicio en un futuro cercano, por favor no duden en hacerlo, ¡sin pago ni indemnización de ningún tipo! Serán reemplazados rápidamente por verdaderos Patriotas”, dijo. El cierre de gobierno alcanza un récord de 41 días. Sin embargo, las perspectivas de una posible resolución al conflicto presupuestal en el Congreso parecían más prometedoras por estas horas, después de que suficientes demócratas en el Senado cambiaran su opinión para aprobar un proyecto de ley para financiar al gobierno hasta enero. Nick Daniels, presidente del Sindicato de Controladores Aéreos (NATCA), pidió el fin inmediato de la parálisis presupuestal, y calificó como “un paso en la dirección correcta” la decisión del Senado de debatir un acuerdo.

 

 

