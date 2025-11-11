La Provincia anunció el fin del brote de sarampión tras las medidas sanitarias

Tras 20 semanas sin nuevos casos, el ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires anunció el cierre del brote de sarampión que, durante este año, afectó a 21 personas en la provincia de Buenos Aires. El control de esta enfermedad fue posible gracias a una serie de medidas oportunas que incluyó vigilancia epidemiológica, búsqueda de contactos estrechos, campaña de vacunación y comunicación, capacitación de los equipos de salud y articulación entre el ministerio de Salud bonaerense y el sistema educativo.

Cuando se identificaron los primeros casos de esta enfermedad, la PBA puso en marcha una batería de acciones previstas para contener brotes. Ocurre que el virus del sarampión queda en el aire del ambiente hasta dos horas después de que la persona enferma se haya ido. Esto, además de su facilidad para transmitirse entre las personas la convierte en una de las enfermedades más contagiosas. De hecho, gran parte de los casos de este año en el país contrajeron la infección en salas de espera.

https://www.eldia.com/nota/2025-11-11-8-43-0-canada-no-logro-contener-el-sarampion-y-las-autoridades-piden-guardia-a-nivel-continental-informacion-general

En efecto, durante el 2025 y hasta el 5 de este mes, se notificaron en la provincia de Buenos Aires 1.985 casos sospechosos de enfermedad febril exantemática, de los cuales se confirmaron para sarampión 21 casos, se descartaron 1.919 y 45 permanecen en estudio.

Veinte de esos casos confirmados correspondieron a un brote que se originó a partir de una persona que contrajo la enfermedad en el exterior (caso importado) y consultó en la Ciudad de Buenos Aires. Luego, el virus se extendió y afectó a vecinos y vecinas de los municipios de la zona sur del Área Metropolitana de Buenos Aires: Florencio Varela, Berazategui, Quilmes, Almirante Brown, Avellaneda, Lanús y Presidente Perón (Regiones Sanitarias VI y XI). Además, se registró otro caso importado en el municipio de Moreno (Región Sanitaria VII), sin casos secundarios.

Vacunación

Una de las acciones que llevó a cabo la Provincia para contener el brote fue la campaña focalizada de vacunación en los municipios del área metropolitana. Se aplicaron 47.981 "dosis 0" de la vacuna triple viral (a población de 6 a 11 meses) y 155.616 dosis extra, (a población de 13 meses a 4 años), es decir, que para evitar la propagación del brote se adelantaron y sumaron inmunizaciones más allá de las que ya se encuentran en el Calendario Nacional de Vacunación, que son vacunas obligatorias y gratuitas.

El cierre del brote, explicaron los epidemiólogos, se puede establecer cuando transcurren tres periodos máximos de incubación, en este caso, ese lapso equivale a doce semanas. En la PBA ya se superaron las 20 semanas desde que la última persona con sarampión comenzó a manifestar síntomas, por lo tanto, los y las especialistas consideran que el brote concluyó.

No obstante, las autoridades sanitarias bonaerenses insisten en no bajar la guardia, porque "resulta importante mantener la sensibilidad de la vigilancia epidemiológica en todo el territorio de la provincia, continuar con la vacunación para alcanzar y mantener coberturas de vacunación óptimas y fortalecer los equipos para una respuesta rápida y oportuna ante la aparición de casos a fin de contener posibles brotes a futuro". Explicaron, además, que mantener el sarampión bajo control resulta un gran desafío debido a la circulación del virus en otras regiones del mundo.

Situación en otros países

Este año, varios países de la región de las Américas presentaron brotes de sarampión. Entre los países vecinos de Argentina confirmaron casos Paraguay, Bolivia y Brasil. También Belice, Perú y Costa Rica. Otro país latinoamericano que tiene casos es México, con 5.160 confirmados, Canadá contabiliza 5.138 casos y Estados Unidos, 1.648. Si bien en el país no se registraron muertes, en la región sí y hasta el momento fallecieron por sarampión 18 personas.

En el ministerio de Salud de la PBA explicaron que mantener el sarampión bajo control resulta un gran desafío debido a la circulación del virus en otras regiones del mundo. Y recordaron que los equipos de salud deben notificar oportunamente a la cartera sanitaria provincial toda vez que detectan un caso sospechoso. Esto permite prevenir contagios, con la activación de alertas e investigaciones epidemiológicas, para la detección de contactos y acciones de bloqueo.

Acciones de control

Para detener la transmisión del sarampión y contener el brote, el ministerio de Salud bonaerense realizó el seguimiento durante 30 días de 1.444 personas que fueron contacto estrecho de los casos confirmados en salas de espera de establecimientos de salud de PBA y CABA.

Además, se identificaron y monitorearon más de 200 contactos familiares y laborales de las personas que contrajeron sarampión. Por otro lado, se realizó el seguimiento de 232 residentes de PBA que estuvieron en contacto estrecho con personas que tuvieron sarampión en CABA.

A su vez, se realizaron búsquedas activas de personas con síntomas de la enfermedad en la comunidad, ante cada caso confirmado, con visita de equipos de salud a casi 4.000 viviendas y establecimientos de salud.

Por otra parte, la cartera que conduce Nicolás Kreplak realizó capacitaciones y sensibilización de equipos de salud que incluyeron a los agentes sanitarios del Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA) vinculados a dispositivos de atención en toda la provincia.

Se capacitó a médicos y médicas específicamente en sarampión (atención-pautas de cuidado-vigilancia epidemiológica) y se implementó una línea de comunicación a través del chatbot en Mi Salud Digital Bonaerense para la derivación a Telemedicina. Asimismo se creó y articuló una red de derivación de casos desde este servicio hacia los referentes regionales y locales, para garantizar la toma de muestras en domicilio o en aislamiento en consultorio de febriles exantemáticos, ante la posible identificación de casos sospechosos.

Finalmente, además del trabajo hacia el interior del sistema de salud, se trabajó con campañas de comunicación en redes y medios, y en articulación con la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia para sensibilizar a la comunidad educativa y propiciar la vacunación.

