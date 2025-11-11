Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Este viernes se sortea el Celular 5G, el TV Led y un metegol entre los suscriptores de EL DIA

Información General

La Provincia anunció el fin del brote de sarampión tras las medidas sanitarias

La Provincia anunció el fin del brote de sarampión tras las medidas sanitarias
11 de Noviembre de 2025 | 11:59

Escuchar esta nota

Tras 20 semanas sin nuevos casos, el ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires anunció el cierre del brote de sarampión que, durante este año, afectó a 21 personas en la provincia de Buenos Aires. El control de esta enfermedad fue posible gracias a una serie de medidas oportunas que incluyó vigilancia epidemiológica, búsqueda de contactos estrechos, campaña de vacunación y comunicación, capacitación de los equipos de salud y articulación entre el ministerio de Salud bonaerense y el sistema educativo.

Cuando se identificaron los primeros casos de esta enfermedad, la PBA puso en marcha una batería de acciones previstas para contener brotes. Ocurre que el virus del sarampión queda en el aire del ambiente hasta dos horas después de que la persona enferma se haya ido. Esto, además de su facilidad para transmitirse entre las personas la convierte en una de las enfermedades más contagiosas. De hecho, gran parte de los casos de este año en el país contrajeron la infección en salas de espera.

https://www.eldia.com/nota/2025-11-11-8-43-0-canada-no-logro-contener-el-sarampion-y-las-autoridades-piden-guardia-a-nivel-continental-informacion-general

En efecto, durante el 2025 y hasta el 5 de este mes, se notificaron en la provincia de Buenos Aires 1.985 casos sospechosos de enfermedad febril exantemática, de los cuales se confirmaron para sarampión 21 casos, se descartaron 1.919 y 45 permanecen en estudio.

Veinte de esos casos confirmados correspondieron a un brote que se originó a partir de una persona que contrajo la enfermedad en el exterior (caso importado) y consultó en la Ciudad de Buenos Aires. Luego, el virus se extendió y afectó a vecinos y vecinas de los municipios de la zona sur del Área Metropolitana de Buenos Aires: Florencio Varela, Berazategui, Quilmes, Almirante Brown, Avellaneda, Lanús y Presidente Perón (Regiones Sanitarias VI y XI). Además, se registró otro caso importado en el municipio de Moreno (Región Sanitaria VII), sin casos secundarios.

Vacunación

Una de las acciones que llevó a cabo la Provincia para contener el brote fue la campaña focalizada de vacunación en los municipios del área metropolitana. Se aplicaron 47.981 "dosis 0" de la vacuna triple viral (a población de 6 a 11 meses) y 155.616 dosis extra, (a población de 13 meses a 4 años), es decir, que para evitar la propagación del brote se adelantaron y sumaron inmunizaciones más allá de las que ya se encuentran en el Calendario Nacional de Vacunación, que son vacunas obligatorias y gratuitas.

El cierre del brote, explicaron los epidemiólogos, se puede establecer cuando transcurren  tres periodos máximos de incubación, en este caso, ese lapso equivale a doce semanas. En la PBA ya se superaron las 20 semanas desde que la última persona con sarampión comenzó a manifestar síntomas, por lo tanto, los y las especialistas consideran que el brote concluyó.

LE PUEDE INTERESAR

Canadá no logró contener el sarampión y las autoridades piden guardia alta a nivel continental

LE PUEDE INTERESAR

El 11 del 11 a las 11, el momento exacto del fin de la Primera Guerra Mundial: la firma del Armisticio de Compiègne en un vagón de tren

No obstante, las autoridades sanitarias bonaerenses insisten en no bajar la guardia, porque "resulta importante mantener la sensibilidad de la vigilancia epidemiológica en todo el territorio de la provincia, continuar con la vacunación para alcanzar y mantener coberturas de vacunación óptimas y fortalecer los equipos para una respuesta rápida y oportuna ante la aparición de casos a fin de contener posibles brotes a futuro". Explicaron, además, que mantener el sarampión bajo control resulta un gran desafío debido a la circulación del virus en otras regiones del mundo.

Situación en otros países

Este año, varios países de la región de las Américas presentaron brotes de sarampión. Entre los países vecinos de Argentina confirmaron casos Paraguay, Bolivia y Brasil. También Belice, Perú y Costa Rica. Otro país latinoamericano que tiene casos es México, con 5.160 confirmados, Canadá contabiliza 5.138 casos y Estados Unidos, 1.648. Si bien en el país no se registraron muertes, en la región sí y hasta el momento fallecieron por sarampión 18 personas.

En el ministerio de Salud de la PBA explicaron que mantener el sarampión bajo control resulta un gran desafío debido a la circulación del virus en otras regiones del mundo. Y recordaron que los equipos de salud deben notificar oportunamente a la cartera sanitaria provincial toda vez que detectan un caso sospechoso. Esto permite prevenir contagios, con la activación de alertas e investigaciones epidemiológicas, para la detección de contactos y acciones de bloqueo.

Acciones de control

Para detener la transmisión del sarampión y contener el brote, el ministerio de Salud bonaerense realizó el seguimiento durante 30 días de 1.444 personas que fueron contacto estrecho de los casos confirmados en salas de espera de establecimientos de salud de PBA y CABA.

Además, se identificaron y monitorearon más de 200 contactos familiares y laborales de las personas que contrajeron sarampión. Por otro lado, se realizó el seguimiento de 232 residentes de PBA que estuvieron en contacto estrecho con personas que tuvieron sarampión en CABA.

A su vez, se realizaron búsquedas activas de personas con síntomas de la enfermedad en la comunidad, ante cada caso confirmado, con visita de equipos de salud a casi 4.000 viviendas y establecimientos de salud.

Por otra parte, la cartera que conduce Nicolás Kreplak realizó capacitaciones y sensibilización de equipos de salud que incluyeron a los agentes sanitarios del Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA) vinculados a dispositivos de atención en toda la provincia.

Se capacitó a médicos y médicas específicamente en sarampión (atención-pautas de cuidado-vigilancia epidemiológica) y se implementó una línea de comunicación a través del chatbot en Mi Salud Digital Bonaerense para la derivación a Telemedicina. Asimismo se creó y articuló una red de derivación de casos desde este servicio hacia los referentes regionales y locales, para garantizar la toma de muestras en domicilio o en aislamiento en consultorio de febriles exantemáticos, ante la posible identificación de casos sospechosos.

Finalmente, además del trabajo hacia el interior del sistema de salud, se trabajó con campañas de comunicación en redes y medios, y en articulación con la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia para sensibilizar a la comunidad educativa y propiciar la vacunación.
 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Noticias Relacionadas

Canadá no logró contener el sarampión y las autoridades piden guardia alta a nivel continental
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

VIDEO.- Terror y gritos desesperados de una joven en La Plata: motochorros la tiraron al piso, le pegaron patadas y le apuntaron

Juanita reapareció luego de que explote el escándalo de los Tinelli

Macabro hallazgo en La Plata: encontraron muerto a un hombre en una casa

Atropelló a un motociclista y huyó a toda velocidad en la Av. 520 en La Plata: la víctima pelea por su vida

Tras 102 años, una librería tradicional platense le dice chau a diagonal 80

El paro docente de 72 horas: cuáles son los tres días en los que no habrá clases en la UNLP
+ Leidas

Eduardo Domínguez y un ciclo cumplido en Estudiantes

Gimnasia se ilusiona con los playoff: ¿qué resultados tienen que darse en la última fecha?

Uno por uno, el boletín de calificaciones de los jugadores de Gimnasia ante Vélez

¡A aprovechar el sol de la mañana! Rige alerta por tormentas fuertes en La Plata, ¿a qué hora llegan?

Todo Estudiantes, expectante: Eduardo Domínguez en jaque y con futuro incierto

Inscriben para aprender múltiples oficios en La Plata: cuáles son, cómo anotarse y requisitos

VIDEO. Gimnasia le ganó a Vélez y pasó del desahogo a la ilusión

La Patente se pagará en 10 cuotas el próximo año: lo que hay que saber
Últimas noticias de Información General

Canadá no logró contener el sarampión y las autoridades piden guardia alta a nivel continental

El 11 del 11 a las 11, el momento exacto del fin de la Primera Guerra Mundial: la firma del Armisticio de Compiègne en un vagón de tren

Rige este martes un paro de micros en zonas del  AMBA: ¿afecta a La Plata?

El cometa interestelar: se acerca y genera fascinación
Espectáculos
Ale Sergi habló sobre el cover que presentó Dua Lipa y confesó que había recibido una propuesta para cantar juntos
Bandera a cuadros de Franco Colapinto a Wanda Nara y la China Suárez a boxes
Se supo: revelan por qué Marcelo Tinelli renunció a Telefe hace casi 20 años
“El sobreviviente”: el clásico de Arnold, remasterizado para tiempos de IA
Espejo invertido: de Italia a Argentina, con una obra argentina en idioma italiano
Policiales
Madrugada de terror en La Plata: violento golpe comando para robar desde la camioneta hasta los cubiertos
VIDEO.- "Voy a decir mi verdad", lanzó Makintach al llegar a La Plata: declaran Dalma y Gianinna
Tolosa, otra vez bajo fuego: quién era y qué se sabe del joven de 22 años que mataron a balazos ¿por una gorra?
Jury a Makintach: “Es mala persona y miente”
La Justicia investiga un impactante siniestro vial
La Ciudad
Reclamo en Barrio Norte por un "profundo y peligroso" pozo clocal en la vereda
Johnny Depp, mañana en La Plata: "Visitante Ilustre" y los vecinos podrán saludarlo
Advierten por bache "destructor de autos" en 20 entre 68 y 69
La Plata se pone ochentosa para celebrar los 40 años de Volver al Futuro: dónde y cuándo
11/11/2025 | UN DÍA MÁS.- Continúa el jury a Makintach y cada vez más detalles para el aniversario de La Plata
Deportes
Estudiantes quiere un 2026 sin tantas lesiones: el Profe Ortega, ¿el posible salvador?
¿Cuándo fue la última vez que Gimnasia ganó dos partidos seguidos y sin recibir goles?
Espinoza se la picanteó a Caruso Lombardi por sus dichos sobre el arbitraje: "Hoy se le cerró la boca"
VIDEO. Gimnasia le ganó a Vélez y pasó del desahogo a la ilusión
Virtudes recuperadas en la tarde más linda del año

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla