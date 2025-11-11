Argentina activó un primer tramo del swap acordado con Estados Unidos

VIDEO.- Makintach en La Plata: el abogado de Leopoldo Luque apuntó contra la jueza y se quebró en el jury
Trascendió que habrían sido 2.700 millones de dólares
El Banco Central activó un primer tramo del swap de monedas acordado con el Tesoro de Estados Unidos, según confirmó el secretario Scott Bessent quien aseguró hoy que "ya obtuvimos una ganancia”.
El funcionario estadounidense reveló que la administración de Javier Milei solicitó poner en funcionamiento "una pequeña parte" del convenio bilateral de monedas, cuyo monto total asciende a 20 mil millones de dólares.
Aunque el monto exacto no fue precisado oficialmente, estimaciones del mercado sugieren que Argentina ya habría utilizado alrededor de 2.700 millones de dólares, que se habría destinado para reembolsar a Estados Unidos dólares empleados en la intervención cambiaria previa a las elecciones.
Asimismo, también se especula que parte de los fondos fueron usados para afrontar los vencimientos de deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI) que se concretaron el viernes pasado.
