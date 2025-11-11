¿Cuándo fue la última vez que Gimnasia ganó dos partidos seguidos y sin recibir goles?

Gimnasia atraviesa un buen momento aunque en el año fueron pocos: los números lo reflejan. El 1-0 ante River en el Monumental y el 2-0 sobre Vélez en el Bosque marcaron algo más que seis puntos vitales: significaron el regreso de una racha que hacía rato no se daba en el Lobo.

La última vez que Gimnasia había ganado dos partidos seguidos fue en agosto, cuando superó 1-0 a Independiente sobre el final de julio y luego se impuso 2-1 ante Godoy Cruz en Mendoza. Desde entonces, el equipo no había podido hilvanar triunfos consecutivos, un déficit que arrastraba pese a algunas buenas actuaciones aisladas.

Pero si se trata de victorias sin recibir goles, hay que retroceder bastante más en el calendario. La última vez había sido a mediados de febrero, cuando el conjunto platense derrotó 1-0 a San Martín de San Juan en el Bosque y repitió el mismo resultado frente a Atlético Tucumán, en el norte. En aquellos partidos, los goles fueron de Pablo De Blasis y Rodrigo Castillo, dos futbolistas que ya no forman parte del plantel, pero que en ese momento encabezaban la mejor racha del año: cinco encuentros sin perder y sin recibir goles.

Aquel tramo incluyó triunfos sobre Deportivo Español por Copa Argentina y Godoy Cruz, además de un empate sin goles ante Lanús. Una serie que había ilusionado a los hinchas con un equipo sólido, ordenado y difícil de vulnerar.

Con las recientes victorias ante River y Vélez, Gimnasia vuelve a mostrar signos de solidez y efectividad, dos características que habían quedado en pausa durante gran parte de la temporada. En todo el año, el Lobo logró mantener la valla invicta dos veces seguidas o más solo en febrero (cinco partidos), julio y agosto (dos), septiembre (dos) y ahora noviembre (dos, por ahora).

Solo 15 de los 35 partidos disputados tuvo al Lobo sin recibir goles, y de esos ganó 11. Y cuando recibió mínimo un gol, termnó perdiendo en 17, ganó uno y empató dos.