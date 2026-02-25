Wall Street cerró en alza impulsada por tecnológicas

Golpe al kirchnerismo, que quedó sin cargos claves en el Senado:el impacto político y en el Congreso
Golpe al kirchnerismo, que quedó sin cargos claves en el Senado:el impacto político y en el Congreso
Todo listo para el inicio de obras de refacción de la plaza España
A un año del crimen de Kim: entre el recuerdo y la búsqueda de justicia
Gremios meten presión para que se reabra la discusión salarial
Brasil, España o Chile: en las verdulerías suman productos importados
Misa local por el primer triunfo del peronismo y visita de un intendente
En La Loma, otro “capítulo” de la inseguridad: asaltaron al propietario de una librería
Cuenta regresiva para las nuevas madrugadas en vela por el “UPD”
Los detalles del plan para evitar “profesores taxi”: a qué localidades bonaerenses alcanza
Otro desastre climático con decenas de muertos y desaparecidos en Brasil
Aumenta la luz: las nuevas tarifas que regirán en La Plata desde marzo
Actividades: Taekwondo, gimnasio para mayores de 50, italiano, talleres de plástica y reciclado
Los números de la suerte del miércoles 25 de febrero de 2026, según el signo del zodíaco
Polémica entre dos legisladores platenses por una carrera de sortijas
Cambió la mano y subieron los dólares, la Bolsa y el riesgo país
Varios allanamientos por la compra irregular de dólares durante el cepo
VIDEO.- Denuncian filtraciones en el edificio del Albert Thomas
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
La Bolsa de Nueva York finalizó la rueda con subas en sus principales indicadores, en una jornada marcada por la recuperación del sector tecnológico luego de varias sesiones atravesadas por la incertidumbre en torno al impacto económico de la inteligencia artificial (IA).
El promedio industrial Dow Jones avanzó un 0,76%, mientras que el índice Nasdaq, de fuerte composición tecnológica, ganó un 1,04%. En tanto, el S&P 500, que agrupa a las principales empresas del mercado, registró una suba del 0,77%.
El repunte estuvo impulsado principalmente por el alivio en el segmento de software, uno de los más afectados en los últimos meses por el reacomodamiento del modelo de negocios asociado al desarrollo de la IA.
“La tecnología está teniendo un respiro respecto de la narrativa de disrupción de la inteligencia artificial”, señaló Angelo Kourkafas, analista de Edward Jones.
De acuerdo con estimaciones del mercado, las compañías de software perdieron cerca de 2.000 millones de dólares en capitalización bursátil durante las últimas dos semanas, en un contexto de fuerte volatilidad y redefinición de estrategias de inversión.
Uno de los motores de la jornada fue el desempeño del fabricante de chips AMD, cuyas acciones treparon un 8,77%. La compañía anunció el compromiso de entregar millones de procesadores gráficos a Meta, la empresa matriz de Facebook e Instagram, en el marco de la expansión de infraestructura para inteligencia artificial.
LE PUEDE INTERESAR
El robo se llevó puesta a la directora del Louvre
Según informó la directora financiera de AMD, el contrato tendría un valor estimado de al menos 60.000 millones de dólares.
En paralelo, la firma californiana Anthropic, desarrolladora del asistente de IA “Claude”, manifestó su disposición a colaborar con compañías del sector del software, lo que fue interpretado como una señal positiva para la industria.
“Estas dos noticias contribuyeron a recuperar parte de las pérdidas registradas el día anterior”, explicó Kourkafas.
Más allá de la recuperación bursátil, el mercado sigue atento al frente comercial. Analistas de Briefing.com advirtieron que continúa la incertidumbre en torno a la política arancelaria impulsada por el presidente Donald Trump.
La Corte Suprema de Estados Unidos recientemente puso límites a la estrategia comercial del mandatario, pero los nuevos aranceles globales del 10% entraron en vigor ayer. Trump, además, ha deslizado la posibilidad de elevarlos hasta el 15%.
En este contexto, los operadores consideran que la volatilidad podría mantenerse. “Wall Street se ha acostumbrado a los bruscos giros característicos de la administración Trump”, sostuvo Jose Torres, de Interactive Brokers.
De este modo, la jornada dejó un saldo positivo para los mercados, aunque con un escenario todavía atravesado por factores externos que podrían incidir en el comportamiento de los activos en el corto plazo.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí