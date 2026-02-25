Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

El Súper Cartonazo con pozo de $2.000.000: mañana sale la tarjeta gratis con EL DIA

El Mundo |Crisis, joyas desaparecidas y un museo bajo fuego

El robo se llevó puesta a la directora del Louvre

El robo se llevó puesta a la directora del Louvre
25 de Febrero de 2026 | 00:48
Edición impresa

No fue una renuncia menor. Laurence des Cars era la presidenta y directora del Louvre, el museo más importante y visitado del planeta. Había asumido en 2021 y se convirtió en la primera mujer en ocupar ese cargo histórico. Ahora, el presidente Emmanuel Macron anunció oficialmente su dimisión.

Según el comunicado del Palacio del Elíseo, su salida constituye un “acto de responsabilidad en un momento en que el museo más grande del mundo necesita calma y un nuevo impulso fuerte”.

La frase suena diplomática. El trasfondo fue explosivo.

Todo cambió en octubre, cuando un grupo de ladrones ejecutó un golpe que parecía sacado de Hollywood: irrumpieron a plena luz del día, utilizaron un montacargas para moverse dentro del edificio y escaparon en menos de ocho minutos con ocho joyas de la Corona del siglo XIX. El valor estimado: 100 millones de dólares.

Cuatro sospechosos fueron detenidos, pero el daño institucional fue devastador. El museo que custodia siglos de historia quedó expuesto ante el mundo como vulnerable.

El robo fue apenas el comienzo. A medida que avanzaba la investigación parlamentaria y judicial, comenzaron a conocerse más problemas: fugas de agua en áreas históricas; huelgas de personal; un sistema de fraude en la venta de entradas. Y fuertes cuestionamientos a la gestión interna.

LE PUEDE INTERESAR

Uruguay: declaran emergencia sanitaria por gripe aviar y refuerzan medidas de bioseguridad

LE PUEDE INTERESAR

VIDEO. Una de sus novias, la clave de la muerte del jefe narco mexicano

Des Cars incluso había presentado su dimisión en octubre ante la ministra de Cultura, Rachida Dati, pero en ese momento fue rechazada.

Sin embargo, la presión pública y política no dejó de aumentar.

El domingo pasado, el Louvre volvió a quedar en el centro de la escena mundial cuando activistas del colectivo británico “Everyone Hates Elon” lograron colgar brevemente en una de sus salas una imagen del expríncipe Andrés, tomada tras su reciente detención vinculada al caso Jeffrey Epstein.

La escena fue tan insólita como humillante: el museo más prestigioso del planeta convertido en escenario de protesta política.

El clima interno terminó de tensarse.

La icónica pirámide de vidrio diseñada por Ieoh Ming Pei en 1988 fue pensada para recibir cuatro millones de visitantes al año.

En 2024, el Louvre recibió nueve millones, el 80% de ellos extranjeros.

La infraestructura quedó chica. El sistema colapsó.

Ahora el Gobierno francés planea una transformación profunda bajo el proyecto “Louvre-Nuevo Renacimiento”:

Nueva entrada prevista para 2031.

Modernización integral de seguridad.

Y un espacio exclusivo para La Gioconda, con boleto propio e independiente.

Sí, la Mona Lisa tendrá su propia área especial. No es un detalle menor: la obra ya fue robada en 1911 y recuperada meses después.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

¡ATENCIÓN! Alerta amarilla en La Plata: cuándo llega lo peor de la tormenta este lunes

Cacique Medina: números y perfil del DT que asume en el Pincha

En el podio tripero: Zaniratto tiene números al nivel de los tops

Atrasos de obras sociales afectan el abastecimiento de medicamentos

Investigan en La Plata las causas de un grave cuadro médico

Abastense: la lista histórica frenó en las urnas el avance de La Cámpora

Mirtha Legrand cumple 99: los detalles del festejo y las claves de su longevidad

Reclamos por "olores penetrantes y molestias respiratorias" en la Ciudad: qué pasó
+ Leidas

¿No se retira del mercado?: qué dijo el nuevo entrenador de Estudiantes tras dirigir sus primeros entrenamientos

Misa local por el primer triunfo del peronismo y visita de un intendente

Estudiantes inicia el ciclo Medina ante Newell's, un rival obligado: formaciones, hora y TV

Promueven eliminar la VTV en la Provincia

Polémica entre dos legisladores platenses por una carrera de sortijas

Gimnasia tiene un partido clave ante Rosario Central: formaciones, hora y TV

Todo listo para el inicio de obras de refacción de la plaza España

Paro en el fútbol: cuáles son los clubes que apoyan la medida
Últimas noticias de El Mundo

Mundial y balas, no va: mucho temor por la violencia narco

Otro desastre climático con decenas de muertos y desaparecidos en Brasil

¿Y si al expríncipe Andrés le dan cadena perpetua?

“No nos quebraron”: Zelenski desafía a Putin
Policiales
A un año del crimen de Kim: entre el recuerdo y la búsqueda de justicia
Nutrida movilización por la joven que falleció al ser embestida por un auto
Los robos son uniformes y no se salvan ni los policías
Bajos instintos: investigan presunto hurto calamitoso
En La Loma, otro “capítulo” de la inseguridad: asaltaron al propietario de una librería
Información General
Los números de la suerte del miércoles 25 de febrero de 2026, según el signo del zodíaco
Se alinean los planetas: cómo ver el fenómeno que iluminará el cielo de La Plata
A 80 kilómetros de La Plata detectan gripe aviar y frenan exportaciones
Preocupa la gripe aviar: detectan un caso a 80 kilómetros de La Plata y suspenden exportaciones
Ecuatorianos en La Plata: una comunidad que continúa creciendo
Deportes
Boca pasó la prueba
Gimnasia tiene un partido clave ante Rosario Central: formaciones, hora y TV
Estudiantes inicia el ciclo Medina ante Newell's, un rival obligado: formaciones, hora y TV
Vélez recibe a Riestra con la intención de seguir arriba
River arregló de palabra con Coudet y reemplazará a Gallardo

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla