Diego Santilli asumió en Interior con la meta de impulsar las reformas

El exdiputado del PRO, Diego Santilli, juró ayer como nuevo ministro del Interior, ratificó que su prioridad será conseguir “las reformas estructurales” que plantea el presidente Javier Milei e iniciará hoy una gira por las provincias para reunirse con gobernadores aliados.

Santilli asumió el cargo en una ceremonia que se llevó a cabo pasadas las 15 en el Salón Blanco de la Casa Rosada, donde el presidente le tomó el juramento por “Dios y por la patria”. Luego, ambos se fundieron en un abrazo, mientras Milei le habló durante varios segundos al oído.

Participaron del acto familiares del funcionario, integrantes del Gabinete y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, además de algunos referentes del PRO como el diputado Cristian Ritondo y el diputado provincial electo Guillermo Montenegro. No estuvo el expresidente y líder amarillo Mauricio Macri.

Tras las reuniones que mantuvo ayer en la Casa Rosada, Santilli tiene previsto iniciar en las próximas horas una gira para dialogar con “gobernadores aliados “, entre los cuales eligió al entrerriano Rogelio Frigerio para dar el puntapié inicial.

Así, el titular de la cartera política se reunirá en los próximos días con “10 gobernadores de los 20 que estuvieron con el Presidente” para consensuar las reformas que el Gobierno planea para la segunda parte del mandato, entre las que se encuentran las reformas laboral, tributaria y del Código Penal.

CONFUSIÓN EN EL BOLETÍN OFICIAL

Ayer, mientras, hubo una controversia en la publicación del decreto 793/2025 en el Boletín Oficial, que transfería Migraciones y el Renaper desde el Ministerio del Interior al Ministerio de Seguridad.

La publicación coincidía con el día de asunción de Diego Santilli como nuevo titular de la cartera de Interior. Pero en la tarde de ayer se tomó la decisión de retrotraer parcialmente esas modificaciones y el Renaper volvería a la cartera política. Falta resolver Migraciones.

Ritondo felicitó a su excompañero de banca: “Es un orgullo que un dirigente del PRO con tu experiencia y capacidad ocupe un lugar tan importante”, tuiteó el jefe del partido en la Provincia y uno de los responsables de sumar ‘amarillos’ al armado libertario en las elecciones del 26 de octubre.