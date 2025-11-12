Liberan aumento de las cuotas en colegios que no tienen ayuda estatal
Modo QR activo: el micro platense suma un nuevo método de pago
Súper Cartonazo, gigante: el pozo sumó 10 millones y se viene un “sale o sale” con 14 aciertos sino hay 15
Un duelo bisagra: el Pincha, depende de sí mismo para avanzar
Este viernes se sortea el Celular 5G, el TV Led y un metegol entre los suscriptores de EL DIA: hasta cuándo y cómo participar
Otro accidente en el Sarmiento: 20 heridos y abrieron una causa
Comienza en la Cámara baja la discusión del Presupuesto provincial
J. Macri pide incluir en el Presupuesto nacional la deuda por coparticipación
Sindicalismo fragmentado frente al debate de los cambios laborales
Diego Santilli asumió en Interior con la meta de impulsar las reformas
Cierra el plazo para suscribirse al Diario y acceder a los sorteos
Proyectos solidarios recibirán la ayuda de una función teatral
Vecinos advierten por un “enorme” bache en la calle de 20 entre 68 y 69
Queja en La Loma por cloacas colapsadas y falta de respuesta oficial
Dos barrios de La Plata en llamas por culpa del delito motorizado
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
El exdiputado del PRO, Diego Santilli, juró ayer como nuevo ministro del Interior, ratificó que su prioridad será conseguir “las reformas estructurales” que plantea el presidente Javier Milei e iniciará hoy una gira por las provincias para reunirse con gobernadores aliados.
Santilli asumió el cargo en una ceremonia que se llevó a cabo pasadas las 15 en el Salón Blanco de la Casa Rosada, donde el presidente le tomó el juramento por “Dios y por la patria”. Luego, ambos se fundieron en un abrazo, mientras Milei le habló durante varios segundos al oído.
Participaron del acto familiares del funcionario, integrantes del Gabinete y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, además de algunos referentes del PRO como el diputado Cristian Ritondo y el diputado provincial electo Guillermo Montenegro. No estuvo el expresidente y líder amarillo Mauricio Macri.
Tras las reuniones que mantuvo ayer en la Casa Rosada, Santilli tiene previsto iniciar en las próximas horas una gira para dialogar con “gobernadores aliados “, entre los cuales eligió al entrerriano Rogelio Frigerio para dar el puntapié inicial.
Así, el titular de la cartera política se reunirá en los próximos días con “10 gobernadores de los 20 que estuvieron con el Presidente” para consensuar las reformas que el Gobierno planea para la segunda parte del mandato, entre las que se encuentran las reformas laboral, tributaria y del Código Penal.
Ayer, mientras, hubo una controversia en la publicación del decreto 793/2025 en el Boletín Oficial, que transfería Migraciones y el Renaper desde el Ministerio del Interior al Ministerio de Seguridad.
LE PUEDE INTERESAR
Se conoce la inflación y marcaría más de un 2%
LE PUEDE INTERESAR
Afirman que levantarán lo que queda del cepo
La publicación coincidía con el día de asunción de Diego Santilli como nuevo titular de la cartera de Interior. Pero en la tarde de ayer se tomó la decisión de retrotraer parcialmente esas modificaciones y el Renaper volvería a la cartera política. Falta resolver Migraciones.
Ritondo felicitó a su excompañero de banca: “Es un orgullo que un dirigente del PRO con tu experiencia y capacidad ocupe un lugar tan importante”, tuiteó el jefe del partido en la Provincia y uno de los responsables de sumar ‘amarillos’ al armado libertario en las elecciones del 26 de octubre.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí