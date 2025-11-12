Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

El Super Cartonazo quedó vacante, acumula un pozo de $10.000.000 y esta semana sale o sale

Política y Economía |HUBO REFERENTES DEL PRO PERO NO MAURICIO MACRI

Diego Santilli asumió en Interior con la meta de impulsar las reformas

Diego Santilli asumió en Interior con la meta de impulsar las reformas

El presidente Javier Milei y Diego Santilli ayer, en el Salón Blanco / NA

12 de Noviembre de 2025 | 02:38
Edición impresa

El exdiputado del PRO, Diego Santilli, juró ayer como nuevo ministro del Interior, ratificó que su prioridad será conseguir “las reformas estructurales” que plantea el presidente Javier Milei e iniciará hoy una gira por las provincias para reunirse con gobernadores aliados.

Santilli asumió el cargo en una ceremonia que se llevó a cabo pasadas las 15 en el Salón Blanco de la Casa Rosada, donde el presidente le tomó el juramento por “Dios y por la patria”. Luego, ambos se fundieron en un abrazo, mientras Milei le habló durante varios segundos al oído.

Participaron del acto familiares del funcionario, integrantes del Gabinete y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, además de algunos referentes del PRO como el diputado Cristian Ritondo y el diputado provincial electo Guillermo Montenegro. No estuvo el expresidente y líder amarillo Mauricio Macri.

Tras las reuniones que mantuvo ayer en la Casa Rosada, Santilli tiene previsto iniciar en las próximas horas una gira para dialogar con “gobernadores aliados “, entre los cuales eligió al entrerriano Rogelio Frigerio para dar el puntapié inicial.

Así, el titular de la cartera política se reunirá en los próximos días con “10 gobernadores de los 20 que estuvieron con el Presidente” para consensuar las reformas que el Gobierno planea para la segunda parte del mandato, entre las que se encuentran las reformas laboral, tributaria y del Código Penal.

CONFUSIÓN EN EL BOLETÍN OFICIAL

Ayer, mientras, hubo una controversia en la publicación del decreto 793/2025 en el Boletín Oficial, que transfería Migraciones y el Renaper desde el Ministerio del Interior al Ministerio de Seguridad.

LE PUEDE INTERESAR

Se conoce la inflación y marcaría más de un 2%

LE PUEDE INTERESAR

Afirman que levantarán lo que queda del cepo

La publicación coincidía con el día de asunción de Diego Santilli como nuevo titular de la cartera de Interior. Pero en la tarde de ayer se tomó la decisión de retrotraer parcialmente esas modificaciones y el Renaper volvería a la cartera política. Falta resolver Migraciones.

Ritondo felicitó a su excompañero de banca: “Es un orgullo que un dirigente del PRO con tu experiencia y capacidad ocupe un lugar tan importante”, tuiteó el jefe del partido en la Provincia y uno de los responsables de sumar ‘amarillos’ al armado libertario en las elecciones del 26 de octubre.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

VIDEO.- Terror y gritos desesperados de una joven en La Plata: motochorros la tiraron al piso, le pegaron patadas y le apuntaron

Juanita reapareció luego de que explote el escándalo de los Tinelli

Macabro hallazgo en La Plata: encontraron muerto a un hombre en una casa

Atropelló a un motociclista y huyó a toda velocidad en la Av. 520 en La Plata: la víctima pelea por su vida

Tras 102 años, una librería tradicional platense le dice chau a diagonal 80

El paro docente de 72 horas: cuáles son los tres días en los que no habrá clases en la UNLP
+ Leidas

Los números de la suerte del miércoles 12 de noviembre de 2025, según el signo del zodíaco

Los deportados de EE UU, en una siniestra cárcel africana

El portaaviones USS Gerald Ford, contra los narcos

Dos barrios de La Plata en llamas por culpa del delito motorizado

Se confirmó la mecánica del asesinato de un joven en El Churrasco

El Papa busca poner freno a los “curas creativos”

“Dar lo mejor para Gimnasia”

Modo QR activo: el micro platense suma un nuevo método de pago
Últimas noticias de Política y Economía

De Vido, condenado: podría volver a la cárcel

Otro accidente en el Sarmiento: 20 heridos y abrieron una causa

Casación pidió acelerar el juicio por los Cuadernos

En el Congreso, el PJ atento a los gobernadores
Policiales
Levantó el perfil: Makintach ahora habla y muestra chats
Dos barrios de La Plata en llamas por culpa del delito motorizado
El peor final: encontraron muerta a la mujer desaparecida en Necochea
Se confirmó la mecánica del asesinato de un joven en El Churrasco
Quiso huir de un robo y lo balearon en una pierna
Deportes
“Dar lo mejor para Gimnasia”
El Lobo visitará a Platense el lunes a las 19.30
La Reserva tripera recibe a Newell’s por los playoff
Un duelo bisagra: el Pincha, depende de sí mismo para avanzar
Domínguez evaluará al reemplazante de Carrillo
Espectáculos
Locura por Johnny Depp: “La gente me mantiene vivo”
Alberto Sbarra muestra sus apuntes libres para otra historia del arte
Rapidísimo: Franco aprovechó e intentó invitar a Dua Lipa a una carrera
Lo mejor de Cannes se verá en el Cine Gaumont
Tan Biónica vuelve a los escenarios en marzo
Información General
Sarampión: dan por finalizado el brote en la Provincia
El consumo de café, contra lo que se creía, no eleva el riesgo de arritmias
La Provincia anunció el fin del brote de sarampión tras las medidas sanitarias
Canadá no logró contener el sarampión y las autoridades piden guardia alta a nivel continental
El 11 del 11 a las 11, el momento exacto del fin de la Primera Guerra Mundial: la firma del Armisticio de Compiègne en un vagón de tren

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla