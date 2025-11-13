Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Hoy pedí gratis la tarjeta del Súper Cartonazo: pozo de $10 millones y “sale o sale” con 14 aciertos sino hay 15

Opinión |ENFOQUE

Menos inteligencia de EE UU y más narco

ANDREW BEATTY

13 de Noviembre de 2025 | 01:57
Edición impresa

 

Columnista de AFP

Exmilitares colombianos advirtieron las graves consecuencias en la lucha contra el narcotráfico que implica el anuncio del presidente Gustavo Petro de suspender la cooperación en inteligencia con Estados Unidos por los ataques a lanchas en el Caribe.

LE PUEDE INTERESAR

Por un mejor uso de los contenedores de residuos en nuestra ciudad

LE PUEDE INTERESAR

Opinan los lectores

Enfrentado con Donald Trump, el mandatario izquierdista aseguró en X que ordenó detener los “tratos con agencias de seguridad estadounidenses” mientras continúen los bombeardeos en el Caribe y el Pacífico que suman 20 embarcaciones hundidas y al menos 76 muertos.

Exmiembros de la fuerza pública colombiana, históricamente aliada de Washington en la guerra contra los carteles de la droga, sostuvieron que se trata de una medida contraproducente para el país que más produce cocaína del mundo. “Es lo más absurdo”, es una decisión que “no tiene razón de ser”, dijo un exjefe de la policía que pidió la reserva. Una consecuencia de esta medida amenaza con que se “desborde” la cantidad de droga que los narcotraficantes producen y exportan, añadió.

“Cuántos lutos, cuántas viudas, cuántos huérfanos, cuánto dolor llevamos nosotros en lo personal, en lo institucional y en lo patriótico por culpa del narcotráfico”, agregó.

De momento se desconoce el alcance de la orden de Petro. Fuentes del gobierno coinciden en que sus frecuentes anuncios por redes sociales sobre asuntos de seguridad no suelen ser consultadas con la cúpula militar.

“Es un tema político”, concedió un miembro de las fuerzas armadas y aseguró que aún no han recibido ninguna instrucción.

Para el excomandante de la policía Óscar Naranjo la mafia debe estar “de fiesta” al conocer que la “inteligencia va a estar paralizada”.

Para el exuniformado es una “contradicción” que mientras los criminales “construyen redes trasnacionales”, los Estados latianoamericanos “empiezan a paralizar esos esfuerzos de integración”.

La decisión de Petro genera un “impacto muy grande”, sostuvo Carlos Pinedo, capitán en retiro de la Armada y doctor en seguridad internacional.

“Es muy grave porque cierra los canales (de comunicación) y se pierde todo un trabajo y una relación de muchos años”.

El académico señala que con ese escenario Colombia quedaría “fuera de la comunidad de inteligencia” en la lucha contra el narcotráfico en la región, pues Estados Unidos es el “articulador” de esas alianzas.

Un exagente de la CIA afirmó que la información obtenida por inteligencia colombiana a partir de fuentes civiles solía ser fundamental para respaldar las operaciones de espionaje y de interpretaciones satelitales.

La relación de los servicios de seguridad colombianos con Petro ha sido más difícil, ya que el exguerrillero convertido en presidente ha destituido a varios generales de alto rango.

“Literalmente, cientos de militares y oficiales de inteligencia estadounidenses mantienen lo que consideran relaciones estrechas, incluso amistades, con sus homólogos colombianos”, declaró el exanalista de la CIA Fulton Armstrong.

”BRAVUCONADA”

Sin aportar pruebas, Trump llama a Petro “líder del narcotráfico” y le impuso sanciones financieras por supuestamente no detener el envío de drogas a su país.

Para el exdirector de la policía que solicitó anonimato, el anuncio del martes es una “bravuconada” de Petro.

Por su parte un coronel del ejército en tiempos de Pablo Escobar aseguró que es una medida “meramente simbólica y provocadora”.

“La CIA norteamericana es una entidad con experiencia de mucho tiempo. Y realiza trabajos de inteligencia con o sin autorización del gobernante de turno. Ha llegado incluso a hacerlo en equipo con personas militares y/o civiles del mismo gobierno que prohíbe suministrar información”.

El exanalista de la CIA Armstrong coincidió: “No va a poder impedir que Estados Unidos recopile información en Colombia y sus alrededores”.

Armstrong afirmó que Petro no quiere “que se le vea como cómplice de Estados Unidos en el hundimiento de lanchas rápidas y, lo que es peor, en el uso de información colombiana para desarrollar un plan para atacar Venezuela”.

“Pero obligarnos a retirar todas nuestras capacidades sería un poco excesivo”.

La embajada de Estados Unidos en Bogotá no respondió a una solicitud de comentarios.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Súper Cartonazo, gigante: el pozo sumó 10 millones y se viene un “sale o sale” con 14 aciertos sino hay 15

Modo QR activo en los micros de La Plata: cómo funciona el nuevo método de pago

Nicolás Barros Schelotto, el heredero: “Dar lo mejor para Gimnasia”

Estudiantes y un duelo bisagra ante Argentinos: depende de sí mismo para avanzar a octavos

Locura por Johnny Depp, que hoy llega a La Plata: “La gente me mantiene vivo”

Casación pidió acelerar el juicio por los Cuadernos

VIDEO. Dos barrios de La Plata en llamas por culpa del delito motorizado

Elegir un colegio privado, las opciones de Jardín y Primaria en La Plata: cuotas y costos "extras"
+ Leidas

Maratón de vasectomías en La Plata: sin bisturí, sin dolor y en 30 minutos

Estadio remodelado y una inversión millonaria

El Lobo, sueña ¿Qué necesita para clasificarse a los playoffs?

Sangre platense en la Selección

Es lo más importante que está pasando en la economía argentina y nadie habla de eso

COU: piden modificar topes de alturas máximas

Santilli y otro no a una reunión con Kicillof

Geología e informática, al podio en la demanda de profesionales
Últimas noticias de Opinión

Es lo más importante que está pasando en la economía argentina y nadie habla de eso

Por un mejor uso de los contenedores de residuos en nuestra ciudad

Opinan los lectores

Saber ganar
Información General
Ciencia Argentina: usan un virus del resfrío como arma contra el cáncer colorrectal
Alertan que derogar la prohibición de vapeadores sería un grave retroceso
La UNLP otorgará un bono extraordinario de $150.000 a los no docentes
Ulises padece mielomeningocele y lo quieren "echar de su casa": "El lunes podría estar en la calle"
"¡Ups!" Está caída la aplicación BNA+: qué pasó y qué soluciones dan los expertos
Deportes
Sangre platense en la Selección
Los amistosos de la Selección en África
Rulli y Foyth volverán a jugar juntos en la Scaloneta
Estadio remodelado y una inversión millonaria
Francia, Portugal y Noruega podrían sellar la clasificación al Mundial
Policiales
Se acerca la hora de la verdad Alegatos en el jury a Julieta Makintach
Conmoción e indignación en La Plata: murió por causas que se analizan y al día siguiente le vaciaron la casa
El infierno del abuso sexual y la necesidad de contar para sanar
Le clavaron un cuchillo para sacarle la bicicleta
Un kinesiólogo podría ir a la cárcel por prácticas aberrantes
Espectáculos
VIDEO. Johnny, un platense más
Johnny Depp, mano a mano con EL DIA: “Crecí identificándome con los desfavorecidos”
Depp, entre una clase magistral y una charla con la gente
Una larga espera en el Coliseo que se hizo sentir
El Modigliani de Depp encabeza una lluvia de estrenos en las salas

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla