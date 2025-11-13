VIDEO. Un joven detenido por el crimen de un adolescente en La Plata: se entregó en la DDI tras una orden judicial

Un joven de 21 años fue detenido y quedó formalmente acusado por la muerte de un adolescente de 15 años que había sido baleado en septiembre pasado en la zona de 141 y 45. La detención se produjo en las últimas horas y la causa, que había sido caratulada como "lesiones culposas", fue recaratulada como "homicidio agravado por el empleo de arma de fuego y portación ilegal de arma de fuego de uso civil condicional".

El detenido, está acusado de herir de muerte el pasado 22 de septiembre a un adolescente en la esquina de 141 y 45, en el marco de una presunta tentativa de robo. En aquella noche, efectivos del Comando de Patrullas acudieron a un llamado por un herido de arma de fuego y encontraron al menor tendido sobre la calle con dos disparos -uno en el glúteo y otro en el hombro- y un revólver calibre .32 largo, con cargador y vainas servidas en el suelo.

Tras permanecer varias semanas internado en terapia intensiva en el Hospital Alejandro Korn de Melchor Romero debido a un tercer impacto en la columna vertebral, el menor falleció el 31 de octubre. En consecuencia, la UFI N.º 2 del Departamento Judicial La Plata, a cargo de la fiscal Bettina Lacki, tomó intervención en el caso.

Finalmente, el joven se presentó voluntariamente en la DDI La Plata junto a su abogado, fue detenido formalmente y quedó a disposición del Ministerio Público Fiscal para ser indagado.

El hecho

Fue cerca de las 23.30 que Tiziano Benjamín Videla recibió tres impactos de bala, al parecer, efectuados por quien resultó blanco de ese aparente intento de desapoderamiento y está identificado en las actuaciones.

Quien efectuó las detonaciones se desplazaba en bici. El fallecido y, aparentemente alguien más que desapareció de la escena, en moto.



Tiziano Videla, de 15 años, la víctima fatal

En ese primer momento, la víctima se encontraba consciente, aunque sin poder brindar detalles de lo ocurrido. Fue trasladado de urgencia al Hospital Alejandro Korn, donde se le diagnosticó una grave lesión a nivel T2 de la médula espinal, que lo dejó parapléjico del cuello hacia abajo. El parte médico difundido sobre su estado indicó que se complicó progresivamente hasta su fallecimiento.

Fuentes judiciales confirmaron además que Tiziano Videla tenía antecedentes penales en La Plata, con varias causas abiertas en distintas fiscalías por robo, encubrimiento y tenencia de armas de fuego. Ante una consulta de este diario, una alta fuente judicial refirió que se está analizando la mecánica del hecho.

Polémica despedida en el Cementerio

El último adiós al joven, en el Cementerio de La Plata, se realizó en el marco de una ceremonia de despedida a la que asistieron amigos y conocidos.

Tras la sepultura, los presentes prendieron fuego una moto que habría sido de Tiziano, lo que alteró la paz en ese sector en donde habitualmente predomina la paz y el silencio en respeto a los fallecidos y las personas que asisten a visitar sus restos.