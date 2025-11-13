Presentarán pedidos de juicio político contra los jueces Maximiliano Savarino y Verónica Di Tomasso

Estados Unidos anunció un acuerdo comercial y de inversiones con Argentina: los puntos claves
La defensa de una de las ocho acusadas por la muerte de Diego Armando Maradona presentará pedidos de juicio político contra los jueces Maximiliano Savarino y Verónica Di Tomasso, los dos magistrados que estuvieron junto a Julieta Makintach en el debate nulo.
“Este viernes a la mañana radico las solicitudes ante la Secretaría Permanente del Jurado Enjuiciamiento de Magistrados bonaerense”, confirmó Rodolfo Baqué.
El letrado defiende a la enfermera Dahiana Gisela Madrid, la única imputada que irá a un juicio por jurados populares en el marco de la causa que investiga el presunto homicidio simple con dolo eventual del astro argentino.
Savarino y Di Tomasso son los integrantes del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) número 3 de San Isidro que asumieron el proceso por la muerte de Diego el 11 de marzo pasado y terminó a fines de mayo por el documental Justicia Divina. Baqué considera que ambos funcionarios judiciales tenían conocimiento del proyecto audiovisual que causó la nulidad del juicio.
Además, allegados a Makintach compartieron conversaciones que mantuvo la imputada con Savarino y Di Tomasso sobre el documental. Los chats demuestran que los magistrados sabían de la existencia de las cámaras que filmaron el interior de la sala.
