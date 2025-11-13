Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Hoy pedí gratis la tarjeta del Súper Cartonazo: pozo de $10 millones y “sale o sale” con 14 aciertos sino hay 15

Policiales

Presentarán pedidos de juicio político contra los jueces Maximiliano Savarino y Verónica Di Tomasso

Presentarán pedidos de juicio político contra los jueces Maximiliano Savarino y Verónica Di Tomasso
13 de Noviembre de 2025 | 17:09

Escuchar esta nota

La defensa de una de las ocho acusadas por la muerte de Diego Armando Maradona presentará pedidos de juicio político contra los jueces Maximiliano Savarino y Verónica Di Tomasso, los dos magistrados que estuvieron junto a Julieta Makintach en el debate nulo.

“Este viernes a la mañana radico las solicitudes ante la Secretaría Permanente del Jurado Enjuiciamiento de Magistrados bonaerense”, confirmó Rodolfo Baqué.

El letrado defiende a la enfermera Dahiana Gisela Madrid, la única imputada que irá a un juicio por jurados populares en el marco de la causa que investiga el presunto homicidio simple con dolo eventual del astro argentino.

Savarino y Di Tomasso son los integrantes del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) número 3 de San Isidro que asumieron el proceso por la muerte de Diego el 11 de marzo pasado y terminó a fines de mayo por el documental Justicia Divina. Baqué considera que ambos funcionarios judiciales tenían conocimiento del proyecto audiovisual que causó la nulidad del juicio.

Además, allegados a Makintach compartieron conversaciones que mantuvo la imputada con Savarino y Di Tomasso sobre el documental. Los chats demuestran que los magistrados sabían de la existencia de las cámaras que filmaron el interior de la sala.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Noticias Relacionadas

VIDEO.- La fiscalía pidió la destitución de la jueza Julieta Makintach: cuándo se conocerá el veredicto

"No soy actriz": la defensa de Makintach dio a conocer sus alegatos
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Súper Cartonazo, gigante: el pozo sumó 10 millones y se viene un “sale o sale” con 14 aciertos sino hay 15

Modo QR activo en los micros de La Plata: cómo funciona el nuevo método de pago

Nicolás Barros Schelotto, el heredero: “Dar lo mejor para Gimnasia”

Estudiantes y un duelo bisagra ante Argentinos: depende de sí mismo para avanzar a octavos

Locura por Johnny Depp, que hoy llega a La Plata: “La gente me mantiene vivo”

Casación pidió acelerar el juicio por los Cuadernos

VIDEO. Dos barrios de La Plata en llamas por culpa del delito motorizado

Elegir un colegio privado, las opciones de Jardín y Primaria en La Plata: cuotas y costos "extras"
+ Leidas

Maratón de vasectomías en La Plata: sin bisturí, sin dolor y en 30 minutos

Padres y alumnos le dieron una brutal paliza a docentes en una escuela de La Plata: la directora terminó hospitalizada

Estadio remodelado y una inversión millonaria

Confirman el asueto del 19 de noviembre en La Plata por el aniversario

En la UNLP, Geología e informática se suben al podio de la demanda de profesionales: el ranking completo

Qué pasará el 19 de noviembre en La Plata: ¿habrá clases en las escuelas de la Región?

La Noche de las Heladerías: siete propuestas para recorrer La Plata a puro sabor

El Lobo, sueña ¿Qué necesita para clasificarse a los playoffs?
Últimas noticias de Policiales

VIDEO. Un joven detenido por el crimen de un adolescente en La Plata: se entregó en la DDI tras una orden judicial

VIDEOS. Familiares y amigos de Agustín González vuelven a protestar en La Plata para reclamar justicia

Documental por el crimen de Báez Sosa: los condenados hablaron por primera vez desde la cárcel

Otra muerte por el tránsito en La Plata: una mujer perdió la vida tras un choque de motos

Deportes
Paro por tiempo indeterminado en Gimnasia: el plantel no entrenó y se espera una reunión en Abasto
Se confirmó la dura sanción a Guido Carrillo por la expulsión ante Tigre: cuántos partidos se pierde
Marcos Rojo volvió a La Plata y visitó el Palacio Municipal
Argentina vs Angola en el último partido del año: Scaloni duda entre históricos y la sangre joven
Más de 20 mil hinchas en el entrenamiento del Seleccionado nacional en España
La Ciudad
La Municipalidad de La Plata dispuso una suspensión temporal de los permisos de obra
Continúa el conflicto en la acería de Berisso: protesta y movilización este viernes en La Plata
El Centro de Día Siluva de Villa Elisa inaugurará mañana su espacio de Hidroterapia
Comenzó la inscripción para las becas estudiantes 2026 de la UNLP: cómo postularse
Entregan equipamiento para casas del niño, maternales y jardines municipales de La Plata
Información General
Un juez Federal de La Plata derivó a la justicia bonaerense una denuncia contra el IOMA
Día Nacional del Director Técnico de Fútbol: por qué se celebra y los grandes que pasaron por La Plata
Ciencia Argentina: usan un virus del resfrío como arma contra el cáncer colorrectal
Alertan que derogar la prohibición de vapeadores sería un grave retroceso
La UNLP otorgará un bono extraordinario de $150.000 a los no docentes
Espectáculos
Benjamín Vicuña estalló tras el posteo de la China Suárez: “Si no hablo soy…”
Dolor en la TV argentina: de qué murió Jorge Lorenzo, el actor de El Marginal
Vero Lozano y qué dijo Johnny Depp sobre La Plata: "Es una ciudad asombrosa"
¡Él Mató a un Policía Motorizado estará en el festejo por el aniversario 143 de La Plata!
Todos los detalles sobre la cirugía a la que se sometió Alejandro Fantino 

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla