Moria Casán entrevistó al actor venezolano Fernando Carrillo para hablar de la situación actual que se vive en su país, tras la captura del presidente Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos, ya que es uno de los que defiende al mandatario.
El actor es de los pocos que defienden el gobierno de Maduro y el modelo chavista que hizo que tantos venezolanos se fueran de su país en las últimas décadas y su discurso incomodó a Cinthia Fernández, panelista de "La mañana con Moria", quien no dudó en decirle en la cara lo que pensaba: "Me das asco".
“Por mi postura política desde hace 20 años me han sancionado en todos los canales de televisión a los que le hice ganar cientos de millones de dólares, nada más por ejercer mi opinión. Eso sí es una dictadura comunicacional. Disculpen, de verdad, que me están entrando muchas llamadas porque hoy, Día de Reyes, es mi cumpleaños”, dijo el actor. Entonces Cinthia le preguntó: “Los Reyes Magos no te trajeron empatía, no te trajeron respeto por todas estas personas, por todo tu pueblo”.
Carrillo se enojó y dijo: “Así no puedo porque me están interrumpiendo constantemente, no me dejan desarrollar las ideas. A ti no te enseñaron a respetar a una persona que piensa diferente a ti”. "Ustedes en su gobierno le besan las nalgas a Donald Trump y nosotros estamos en contra de Donald Trump. Ustedes creen que los zurdos somos unos zurdos de mierda, como me han dicho varias veces, desde Argentina”, siguió el actor.
Cinthia no se pudo contener y expresó: “Me parecés un asco. A mí me parecés un asco y sos un acosador, tenés una condena del año 2015, sin contar todas las chicas del Bailando que acosó y que se quejaron de él”.
Lejos de seguir ofendiéndose, Carrillo mandó su mensaje: “A todos mis compatriotas les digo que es hora de volver a Venezuela para que saquemos este país adelante y vamos a hacer una potencia mundial próximamente. Y cuando haya unas elecciones abiertas va a arrasar el chavismo, porque ahora mucha gente sabe que la culpa de todo esto es de las personas que han pedido invasión y bombardeo”.
Cinthia Fernández cerró con información sobre las personas torturadas: “Te lo digo para que lo agendes, por las dudas. Te lo estoy diciendo exactamente, hay en Venezuela 36.800 personas torturadas. ¿Eso es un espejismo, eso es algo de una sensación, es una imaginación?”.
