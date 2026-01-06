¡Guerra del chocolate! Escándalo en la familia de Ricardo Fort: “Me cerraron las puertas de la empresa"

La Plata, sin agua y sin luz este martes: los barrios afectados
La interna de la familia Fort volvió a quedar en el centro de la escena mediática y, en las últimas horas, John Fort, sobrino del fallecido Ricardo Fort, reapareció en televisión con fuertes declaraciones contra su tío Eduardo Fort, actual presidente de la empresa chocolatera familiar. El joven denunció haber sido apartado del negocio y habló de una profunda disputa por el control y el rumbo del histórico legado.
En una entrevista en A la Tarde, John aseguró que tanto él como su hermano Thomas intentaron reincorporarse a la fábrica con la intención de sumar ideas, experiencia internacional y una mirada renovada. Sin embargo, lejos de encontrar una oportunidad, afirmó que la respuesta fue un abrupto cierre de puertas. “Mi tío se enteró de que me iba a reincorporar y a la semana me mandó un telegrama de despido firmado por él como presidente. Desde ese momento, no me dejaron volver a entrar a la empresa”, relató.
El sobrino de Ricardo Fort aclaró que su reclamo no tiene un trasfondo económico, sino que está vinculado al legado familiar. “No estoy pidiendo plata. Volví de Miami después de once años porque nació mi sobrino y no quería perdérmelo. También regresé con la ilusión de poder aportar: soy graduado, tengo un MBA y muchos contactos en el exterior”, explicó. Según su versión, su intención era colaborar en áreas comerciales y de exportación, un aspecto que considera desaprovechado por la compañía.
Con el correr de la entrevista, las acusaciones contra Eduardo Fort se volvieron más contundentes. John sostuvo que su tío busca quedarse con el control total de la empresa y lanzó frases durísimas: “Eduardo sueña con quedarse con toda la fábrica. La aprieta financieramente, la deja caer y después quiere hacerla crecer él”. Además, habló de malos tratos laborales y describió un clima interno “tétrico”, en línea con declaraciones previas de su hermano Thomas.
El conflicto familiar se da en un contexto ya cargado de tensión. Días atrás, Marta Fort había publicado un mensaje en redes sociales en el que definía a los Fort como “una familia complicada”, atravesada por celos, ambiciones y falta de diálogo. Si bien luego bajó el perfil, esas palabras funcionaron como disparador para que John y Thomas volvieran a exponer públicamente la disputa.
A pesar del enfrentamiento, John aclaró que mantiene una buena relación con Marta y con Felipe Fort. “Con los chicos está todo bien. A veces se generan rispideces porque quieren evitar el conflicto, pero me mandaron mensajes y eso me puso muy contento. Los quiero mucho”, expresó. También lamentó que la pelea familiar se dé en un momento de nuevos nacimientos dentro del clan, incluido el hijo de Eduardo Fort y Rocío Marengo.
Del otro lado, Macarena Fort, hija de Eduardo, salió a defender a su padre con un fuerte descargo en redes sociales. Allí negó cualquier tipo de manipulación y fue tajante con sus primos: “Nadie me obliga a nada. Decidí cortar lazos porque no compartimos los mismos valores. Sigan tratando de ser famosos, ya no saben de dónde colgarse”.
Por su parte, Eduardo Fort opta por el silencio, enfocado en la llegada de su bebé Isidro, fruto de su relación con Rocío Marengo.
