Comienza la primera edición de la Semana de la Música con shows en toda la Ciudad

La Municipalidad de La Plata avanza con los preparativos para la primera edición de la Semana de la Música, que del 15 al 22 de noviembre ofrecerá una variada agenda gratuita de espectáculos y actividades en distintos espacios de la Ciudad, con propuestas para todas las edades.

La iniciativa comenzará el sábado 15, cuando frente a la Catedral se presentará Piazzolla Electrónico por Nico Sorín a las 18hs., un homenaje que fusionará tango y electrónica en las escalinatas del templo.

Al día siguiente, el domingo 16, la tradición coral será protagonista de la agenda cultural de la ciudad desde las 18hs. con la interpretación de la Misa Criolla, obra emblemática de la música argentina y latinoamericana compuesta por Ariel Ramírez, también en la Catedral.

El lunes 17, en tanto, el Hipódromo será sede de una noche de tango y milonga desde las 20hs., mientras que el martes 18 Meridiano V albergará una peña folclórica aniversario desde las 18hs., sumando música, danza y encuentro comunitario.

El miércoles 19, la Semana de la Música llegará a uno de sus momentos centrales con el festival por el 143° Aniversario de La Plata, que tendrá lugar en Plaza Moreno con la participación de bandas locales y nacionales.

La programación continuará el jueves 20 con una gala lírica en el Centro Provincial de las Artes Teatro Argentino, que comenzará a las 20:30hs. con reserva previa.

Además, el viernes 21 sumará un festival sorpresa desde el mediodía en Plaza Moreno, mientras que por la noche el Salón Dorado del Palacio Municipal recibirá una nueva fecha del ciclo Grandes del Jazz a las 21hs. con cupos limitados.

El cierre tendrá lugar el sábado 22, Día de la Música, con un espectáculo de boleros encabezado por Raúl Lavié en el Centro Municipal de las Artes Pasaje Dardo Rocha a las 19hs., mientras que desde las 20hs., centros culturales de la Ciudad llevarán sus propuestas artísticas a las calles, convirtiendo distintos rincones en escenarios abiertos.

Con esta programación, la Ciudad se prepara para una semana en la que la música ocupará el espacio público y acercará una amplia diversidad de géneros y estilos a todos los platenses.