La Provincia dijo que el acuerdo comercial Trump-Milei "pega de lleno" en la industria bonaerense
La Provincia dijo que el acuerdo comercial Trump-Milei "pega de lleno" en la industria bonaerense
En Plaza Moreno, quinchos y en clubes: los egresados de La Plata que denunciaron la estafa de un salón igual armaron su fiesta
Atentos jubilados: el IPS confirmó el cronograma de pago de haberes de noviembre
Repunta el crédito hipotecario: quiénes pueden acceder y qué sueldo se necesita
Vasectomías "al paso" en La Plata: en primera persona, cómo es el procedimiento sin bisturí, sin dolor y en media hora
VIDEO. Motochorros dispararon y le robaron a una mujer en La Plata
"Johnny Depp se sorprendió muchísimo con el Coliseo Podestá", afirmó Alejo García Pintos
EL DIA premió a sus suscriptores: estos son los ganadores del celular 5G, el TV Led y el metegol
Este finde se sale en La Plata: música, teatro, shows y más en la agenda
La Selección Argentina saca ventaja ante Angola: seguilo minuto a minuto
¡Descuentos que se festejan! En Nini, este finde comprá mejor que nunca
El plantel de Gimnasia levantó la huelga y entrena: reunión con Cowen, pero no fue Agremiados
Por la roja, a Carrillo le dieron ¡4 fechas! Sin su delantero, el Barba hace pruebas
Comienza la primera edición de la Semana de la Música con shows en toda la Ciudad
Familia, amistad y décadas de amor por los motorhomes: Ranchomóvil Club La Plata y su viaje a Chile
El peor de los infiernos: raptan a una joven en City Bell y la violan en el Parque Pereyra
Tragedia en City Bell: un hombre murió tras descompensarse mientras andaba en bicicleta
VIDEO. Operativo, corte y caos de tránsito en Camino Centenario: retiran la carne del camión volcado
El platense Mariano García Malbrán se consagró campeón del mundo de pickleball
Los estudiantes de secundaria coparon la madrugada platense con festejos, batucadas y pirotecnia: los rituales que se vienen
Finde a pura tradición en Magdalena: La Totora se enciende con la gran Fiesta Campera
Importante cadena de supermercados busca reforzar su plantel: empleos que ofrecen y salarios
Viernes caluroso y con máxima de 29º en La Plata: cómo sigue el tiempo
El infierno de Cris Morena: que se sabe de su denuncia a un hombre por acoso, los detalles y la decisión de la Justicia
Concluye el paro docente y los nodocentes anunciaron otra huelga
La violencia baja a la Primaria: qué se sabe de la paliza de chicos y padres a docentes en La Plata
VIDEO.- La FIFA nominó dos goles argentinos al célebre Premio Puskas: ¡revivilos y cantalos!
Súper Cartonazo por $10.000.000, sale o sale: los números de este viernes 14 de noviembre
Mario Pergolini redobló la apuesta: confirmó a la China Suárez y quiere también a Mauro Icardi
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
La iniciativa se desarrollará desde mañana al sábado 22 de noviembre con una programación gratuita que incluirá conciertos, festivales y actividades en distintos espacios culturales y al aire libre
Escuchar esta nota
La Municipalidad de La Plata avanza con los preparativos para la primera edición de la Semana de la Música, que del 15 al 22 de noviembre ofrecerá una variada agenda gratuita de espectáculos y actividades en distintos espacios de la Ciudad, con propuestas para todas las edades.
La iniciativa comenzará el sábado 15, cuando frente a la Catedral se presentará Piazzolla Electrónico por Nico Sorín a las 18hs., un homenaje que fusionará tango y electrónica en las escalinatas del templo.
Al día siguiente, el domingo 16, la tradición coral será protagonista de la agenda cultural de la ciudad desde las 18hs. con la interpretación de la Misa Criolla, obra emblemática de la música argentina y latinoamericana compuesta por Ariel Ramírez, también en la Catedral.
El lunes 17, en tanto, el Hipódromo será sede de una noche de tango y milonga desde las 20hs., mientras que el martes 18 Meridiano V albergará una peña folclórica aniversario desde las 18hs., sumando música, danza y encuentro comunitario.
El miércoles 19, la Semana de la Música llegará a uno de sus momentos centrales con el festival por el 143° Aniversario de La Plata, que tendrá lugar en Plaza Moreno con la participación de bandas locales y nacionales.
La programación continuará el jueves 20 con una gala lírica en el Centro Provincial de las Artes Teatro Argentino, que comenzará a las 20:30hs. con reserva previa.
Además, el viernes 21 sumará un festival sorpresa desde el mediodía en Plaza Moreno, mientras que por la noche el Salón Dorado del Palacio Municipal recibirá una nueva fecha del ciclo Grandes del Jazz a las 21hs. con cupos limitados.
El cierre tendrá lugar el sábado 22, Día de la Música, con un espectáculo de boleros encabezado por Raúl Lavié en el Centro Municipal de las Artes Pasaje Dardo Rocha a las 19hs., mientras que desde las 20hs., centros culturales de la Ciudad llevarán sus propuestas artísticas a las calles, convirtiendo distintos rincones en escenarios abiertos.
Con esta programación, la Ciudad se prepara para una semana en la que la música ocupará el espacio público y acercará una amplia diversidad de géneros y estilos a todos los platenses.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí