Mataron a los perros de una familia en Olmos

Un agricultor de 49 años de Lisandro Olmos se convirtió en blanco de un violento atraco que incluyó cadenas rotas, una vivienda completamente revuelta y la totalidad de las mascotas asesinadas, presuntamente con veneno. Según pudo saber este diario, había salido la noche anterior y, al volver, halló la puerta forzada, “todo tirado y abierto”, y el faltante de varios objetos de valor, además de la camioneta que había dejado estacionada con poco combustible.
Los intrusos actuaron sin testigos y con una violencia que sugiere planificación previa. Tras suministrarle la comida contaminada, los sujetos aguardaron pacientes hasta que vieron a los animales desplomarse. Fue en ese momento que comenzaron con la faena delictiva: elección, traslado y carga de objetos. Se llevaron un lavarropas, un secarropas, cuatro cubiertas y el vehículo, y dejaron la escena marcada por el desorden y el impacto emocional del dueño.
Sin cámaras ni descripciones de sospechosos, la investigación trabaja sobre mínimos indicios y el hecho quedó caratulado como robo agravado.
