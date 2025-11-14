Falleció Rubén “Chuby” Leguizamón

El histórico dirigente del peronismo local Rubén “Chuby” Leguizamón, falleció ayer de una larga enfermedad a los 81 años, provocando una fuerte conmoción en la clase política local.

Padre del senador provincial por La Plata Marcelo Leguizamón, Rubén fue reconocido en la Ciudad como un dirigente con pertenencia en el barrio de Tolosa, del que fue delegado municipal.

También ocupó una banca en el Concejo Deliberante platense entre 1987 y 2007 y presidió el deliberativo local.

Además, fue director de Participación Comunitaria, delegado municipal de Tolosa, subsecretario general de la Municipalidad entre 2005 y 2006, secretario de Participación Comunitaria entre 2006 y 2007.

A nivel provincial, ejerció como congresal del PJ bonaerense desde 1986 hasta la actualidad. Su agrupación histórica fue “Esencial Justicialista”.

Desde todos los espacios de la dirigencia platense ayer se expresaron muestras de pesar y de despedida de Leguizamón.

El intendente, Julio Alak, lo hizo al publicar en su cuenta oficial de X, “Con profundo dolor”, nuestro querido compañero Rubén ‘Chuby’ Leguizamon, con quien luchamos y militamos durante 40 años por una patria libre, justa y soberana y envío un saludo afectuoso a toda su familia”.

En tanto, el exjefe comunal, Julio Garro, también lo recordó en sus redes sociales: “Enorme tristeza por la partida de Rubén “Chuby” Leguizamón, un histórico de la política y de la solidaridad vecinal de nuestra ciudad, y un ejemplo para todos nosotros. Enorme abrazo para Marcelo y toda la familia en este momento. Mucha fuerza”.

El presidente de la UCR de La Plata, Pablo Nicoletti, también fue de la partida. “Lamento profundamente el fallecimiento de Rubén “Chuby” Leguizamón, histórico dirigente del peronismo platense. Acompaño a su hijo, el senador Marcelo Leguizamón, y a toda su familia y seres queridos en este doloroso momento”, publicó.