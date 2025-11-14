Presupuesto: el martes arranca en comisión

La Cámara de Diputados bonaerense convocó ayer a la Comisión de Presupuesto e Impuestos para el martes a las 14, en la Legislatura, a fin de tratar los tres proyectos de Presupuesto, la norma fiscal y el financiamiento que envió el gobernador Axel Kicillof.

Las propuestas del oficialismo tomaron estado parlamentario el miércoles durante la sesión en la Cámara baja .

Más allá del trámite legislativo, la discusión de fondo por esas iniciativas claves para Kicillof se dará por fuera del esquema formal, en las negociaciones políticas entre los distintos bloques y los intendentes.

El proyecto, que fue presentado por el oficialismo como un “de defensa” frente al ajuste del gobierno de Javier Milei, reserva el 92,6% del gasto total a erogaciones corrientes y crea un Fondo de Recupero de Deudas del Estado Nacional por 900 mil millones de pesos para canalizar recursos provenientes de reclamos judiciales contra la Nación.

Además, el pedido de endeudamiento incluye la creación del Fondo de Fortalecimiento de la Inversión Municipal, que se financiará con el 8% de un crédito por una cifra cercana a los 3.035 millones de dólares y se distribuirá a través del Coeficiente Único de Distribución (CUD). El oficialismo confía en sacar dictámen y tratarlo en el recinto a fin de mes.