Política y Economía |Causa Cuadernos

El juicio tendrá dos audiencias por semana
14 de Noviembre de 2025 | 02:29
El juicio por la causa Cuadernos tendrá dos audiencias por semana, según definió ayer el Tribunal Oral Federal 7, por lo que a los encuentros de los jueves se sumará el día martes.

Las indagatorias se llevarán a cabo en la sala de planta baja del Palacio de Justicia, en Talcahuano 550, y en la que estarán presentes los acusados, su defensa, los jueces, la fiscalía, la querella, el resto de las partes y el público.

Esta sala fue donde se llevó a cabo el juicio contra las Juntas Militares que gobernaron el país entre 1976 y 1983, durante el llamado Proceso de Reorganización Nacional.

Los jueces habían previsto inicialmente audiencias los jueves y desde marzo agregar los martes. Pero ahora, ante el tiempo que va a llevar a los abogados plantear nulidades, objeciones previas al debate y todo tipo de cuestionamientos antes de las indagatorias, decidieron sumar una audiencia más los martes, desde el 25 de noviembre.

La decisión es el resultado del cuestionamiento público para que el juicio se de con celeridad. Paralelamente, y a pesar de haber cedido al pedido de incrementar las audiencias a dos días por semana, el TOF 7 informó que se encontraba “colapsado” dada la magnitud de expedientes ingresados.

Los magistrados del TOF 7, que lleva a cabo el Juicio de los Cuadernos, destacaron en una resolución de 14 carillas, que se leyó al comienzo del juicio de ayer, que ellos vienen pidiendo ayuda a la Corte Suprema, al Consejo de la Magistratura y a la Cámara de Casación desde 2019, hace 6 años, y que no fueron oídos, salvo excepciones en cuanto a la provisión de nuevos empleados. Apuntaron así a los tres cuerpos que, en los últimos días, hicieron saber su preocupación y críticas por la falta de celeridad del proceso.

En los últimos 90 días ingresaron al TOF 7 “29 nuevos expedientes”, lo que contribuyó con el colapso operativo del tribunal y con la solicitud a la Cámara Federal de Casación Penal que se lo dejara afuera del sorteo para nuevas causas.

Sin embargo, ese pedido fue rechazado y el TOF 7 deberá continuar con sus tareas habituales.

Críticas de Cristina Kirchner

La ex presidenta Cristina Kirchner denunció ayer que algunos de los imputados arrepentidos en la causa Cuadernos fueron “extorsionados” y “torturados”, y apuntó directamente contra el fiscal Carlos Stornelli, a quien acusó de haber actuado con métodos de persecución política propios de las dictaduras.

 

