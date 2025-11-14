Atlético visita a Lanús, en su última chance de ir a playoffs

Se entregó De Vido, lo detuvieron y quedó preso en la cárcel de Ezeiza
Desde las 20 horas, Atlético Tucumán visita a un clasificado Lanús, con la ilusión de ganar y soñar con los playoffs. El encuentro perteneciente a la Zona B tendrá el arbitraje de Pablo Dóvalo y la televisación de ESPN Premium.
El Decano, que viene de vencer 2-1 a Godoy Cruz como local, necesitará ganar sí o sí y esperar otros resultados: en primer lugar, que no ganen Talleres, San Martín de San Juan, Sarmiento y Gimnasia, que están encima del elenco tucumano. Sin dudas, un panorama complicado, pero la esperanza está presente.
Por su parte, el Granate vivirá un partido especial, ya que más allá de que ya clasificó a los playoffs y que intentará terminar entre los cuatro mejores de la zona, será su despedida de la gente antes de la final de la Copa Sudamericana ante Atlético Mineiro, el sábado 22 en La Nueva Olla.
Lanus: Losada; Pérez, Izquierdoz, Canale, Marcich; Carrera, Cardozo; Aquino, Moreno, Watson; Castillo. DT: Mauricio Pellegrino.
Atlético Tucumán: Mansilla; Martínez, Ferrari, Ortíz, Brizuela; Sánchez; Ruíz, Acosta, Tesuri, Laméndola; Díaz. DT: Hugo Colace.
Árbitro: Pablo Dóvalo.
Hora: 20:00
TV: ESPN Premium.
Estadio: Ciudad de Lanús - Néstor Díaz Pérez.
