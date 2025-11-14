Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Hoy pedí gratis la tarjeta del Súper Cartonazo: pozo de $10 millones y “sale o sale” con 14 aciertos sino hay 15

Deportes |Desde las 20

Atlético visita a Lanús, en su última chance de ir a playoffs

Atlético visita a Lanús, en su última chance de ir a playoffs
14 de Noviembre de 2025 | 02:53
Edición impresa

Desde las 20 horas, Atlético Tucumán visita a un clasificado Lanús, con la ilusión de ganar y soñar con los playoffs. El encuentro perteneciente a la Zona B tendrá el arbitraje de Pablo Dóvalo y la televisación de ESPN Premium.

El Decano, que viene de vencer 2-1 a Godoy Cruz como local, necesitará ganar sí o sí y esperar otros resultados: en primer lugar, que no ganen Talleres, San Martín de San Juan, Sarmiento y Gimnasia, que están encima del elenco tucumano. Sin dudas, un panorama complicado, pero la esperanza está presente.

Por su parte, el Granate vivirá un partido especial, ya que más allá de que ya clasificó a los playoffs y que intentará terminar entre los cuatro mejores de la zona, será su despedida de la gente antes de la final de la Copa Sudamericana ante Atlético Mineiro, el sábado 22 en La Nueva Olla.

Formaciones

Lanus: Losada; Pérez, Izquierdoz, Canale, Marcich; Carrera, Cardozo; Aquino, Moreno, Watson; Castillo. DT: Mauricio Pellegrino.

Atlético Tucumán: Mansilla; Martínez, Ferrari, Ortíz, Brizuela; Sánchez; Ruíz, Acosta, Tesuri, Laméndola; Díaz. DT: Hugo Colace.

Árbitro: Pablo Dóvalo.

LE PUEDE INTERESAR

Francia sacó pasaje con goleada y cayó Portugal

LE PUEDE INTERESAR

El Final Four del básquet platense está en marcha

Hora: 20:00

TV: ESPN Premium.

Estadio: Ciudad de Lanús - Néstor Díaz Pérez.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Fútbol Infantil

Turf – Programas y Resultados

Loterías y quinielas

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Súper Cartonazo, gigante: el pozo sumó 10 millones y se viene un “sale o sale” con 14 aciertos sino hay 15

Modo QR activo en los micros de La Plata: cómo funciona el nuevo método de pago

Nicolás Barros Schelotto, el heredero: “Dar lo mejor para Gimnasia”

Estudiantes y un duelo bisagra ante Argentinos: depende de sí mismo para avanzar a octavos

Locura por Johnny Depp, que hoy llega a La Plata: “La gente me mantiene vivo”

Casación pidió acelerar el juicio por los Cuadernos

VIDEO. Dos barrios de La Plata en llamas por culpa del delito motorizado

Elegir un colegio privado, las opciones de Jardín y Primaria en La Plata: cuotas y costos "extras"
+ Leidas

Avanzan en el Concejo el Presupuesto y la Fiscal municipal

Tensión por una fiesta de colegios en un salón

VIDEO. Martín Yeza, entre la reconstrucción del PRO y la alianza con Milei

Falleció Rubén “Chuby” Leguizamón

El robo motorizado está de moda entre dos plazas platenses

La violencia baja a la Primaria: chicos y padres golpearon a docentes

EE UU-Argentina: acuerdo de comercio e inversiones

La relación con AFA, el gran tema a resolver
Últimas noticias de Deportes

La relación con AFA, el gran tema a resolver

Gimnasia sin paz: siguen los problemas por falta de pagos al plantel

Úbeda evalúa cuidar a Giménez ante Tigre

El Muñeco patearía el tablero y apostaría por los históricos ante Vélez
Espectáculos
César “Banana” Pueyrredón: el Dios del amor
“Modigliani”, de Johnny Depp Pánico y locura en Montparnasse
Daniel Hendler: “No puedo evitar ver la comedia que está siempre por debajo”
Se terminó la espera: Oasis vuelve a rugir en el Monumental
Héroe presenta su homenaje lírico pop al mundo del cine
Policiales
El peor de los infiernos: raptan a una joven en City Bell y la violan en el Parque Pereyra
Le martillan la ventanilla en un semáforo y le roban
VIDEO. Makintach se adelantó a la posible sanción y “pegó un fuerte portazo”
Millonario golpe a una quinta avícola en El Peligro
Una captura por un crimen no apagó los reclamos
Política y Economía
EE UU-Argentina: acuerdo de comercio e inversiones
Se entregó De Vido, lo detuvieron y quedó preso en la cárcel de Ezeiza
La CGT quiere reunirse con Santilli por la reforma laboral
VIDEO. Martín Yeza, entre la reconstrucción del PRO y la alianza con Milei
Bronca por la “quinta” cuota del Inmobiliario urbano y rural
La Ciudad
Otra vez sube el agua: como otros servicios le gana a la inflación
La violencia baja a la Primaria: chicos y padres golpearon a docentes
Constructores salen a rechazar la suspensión de trámites de obras
“El Mató” suma su rock con sello platense a los festejos por el aniversario
Tensión por una fiesta de colegios en un salón

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla