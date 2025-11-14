Francia sacó pasaje con goleada y cayó Portugal

Francia concretó su lugar en la Copa del Mundo de EE.UU, México y Canadá 2026, tras golear por 4-0 a Ucrania. Los cuatro goles fueron concretados por Kylian Mbappé (doblete), Michael Olise y Hugo Ekitike.

Durante los primeros 45 minutos del partido, Francia demostró mayor dominio ofensivo que su contrincante, pero las imprecisiones en las oportunidades claras de gol sellaron un sorprendente 0-0 en el marcador del Parque De Los Príncipes.

En el segundo tiempo, el equipo comandado por el entrenador Didier Deschamps realizó un importante esfuerzo en el ataque y selló el contundente triunfo que le permitió obtener su lugar en el Mundial. A los 10 minutos, Kylian Mbappé abrió el tanteador con un disparo preciso desde los doce pasos. En el minuto 31, Michael Olise amplió la ventaja del conjunto local con un disparo potente que descolocó al arquero Anatoli Trubin.

A los 38 minutos, Mbappé concretó su doblete; y a los 43 minutos, el recién ingresado Hugo Ekitike convirtió el humillante 4-0 en el marcador.

Por otra parte, Noruega goleó 4-1 a Estonia en la anteúltima jornada de del Grupo I de las eliminatorias UEFA. De esta manera, después de 28 años de espera, aspira a concretar su lugar en la ansiada Copa del Mundo, la última vez que la disputó fue en 1998. Para asegurar de manera definitiva su puesto, deberá disputar su último partido frente a su escolta Italia, quien venció 2-0 a Moldavia en condición de visitante, pero se encuentra en desventaja en los goles a favor: 20 a 33 en favor de Noruega.

Los cuatro goles fueron realizados por los delanteros Alexander Sørloth (doblete) y Erling Haaland (doblete). Mientras que el único tanto de los “Camiazules” llegó de la mano del extremo Robi Saarma.

JORNADA NEGRA

Portugal no pudo asegurar su pasaje al Mundial 2026, ya que perdió 2-0 ante Irlanda como visitante. Para colmo, Cristiano Ronaldo fue expulsado y se perderá el duelo clave frente a Armenia. Los tantos del encuentro los marcó Parrott. Completaron la jornada: Armenia 0-1 Hungría, Inglaterra 2-0 Serbia y Andorra 0-1 Albania.

Hoy la jornada seguirá con los siguientes duelos: a las 14, Finlandia - Malta; y a las 16:45, Luxemburgo - Alemania, Polonia - Países Bajos, Croacia - Islas Feore, Eslovaquia - Irlanda del Norte y Gibraltar - Montenegro.