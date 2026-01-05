Las Fuerzas Armadas hablan de un “cobarde secuestro” de Maduro y exigen su liberación

¿Quién manda en Venezuela?: Trump presionó a fondo y Delcy aflojó
¿Quién manda en Venezuela?: Trump presionó a fondo y Delcy aflojó
El exclusivo “club del mal” que tiene como nuevo socio a Maduro
VIDEO. Tras la detención de Maduro, venezolanos volvieron a congregarse en Plaza Moreno
VIDEO. Continúa la pesadilla de la falta de agua en Villa Castells y City Bell
Reyes Magos: ventas moderadas y expectativas puestas en las promos
Matías Melluso se iba libre pero tendrá otra chance en el Lobo: detalles de su continuidad
"Campeón de campeones", el nuevo libro de Estudiantes: conseguilo en Raiders Jeans, Mercado Libre y otros puntos de venta
Cómo es el circuito internacional de los fondos del fútbol argentino
De emprendedora local a firmante de cuentas millonarias: el rol de la esposa de Faroni
Libros, pósters, juegos y más a precios increíbles: aprovechá los descuentos con el Club EL DIA
¿Se te cortó la luz? ¿Te quedaste sin agua? Llamá al 412-0101, escribí al 2214779896 o envía MD por redes sociales
Entre el sol y el abrigo: Mar del Plata puso en marcha el verano 2026
Informáticos advierten por estafas con reservas digitales en vacaciones
Los números de la suerte del lunes 5 de enero de 2026, según el signo del zodíaco
Murió Horacio Usandizaga, ex intendente de Rosario y dirigente de la UCR
Los desvíos de la AFA a empresas vinculadas a particulares de Bariloche
Nueva junta médica para evaluar la salud mental de “Pity Álvarez”
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Las Fuerzas Armadas de Venezuela exigieron públicamente la liberación del presidente Nicolás Maduro, capturado el sábado en una operación nocturna realizada por fuerzas estadounidenses y anunciada horas después por el presidente Donald Trump.
En una transmisión en cadena nacional de radio y televisión, el ministro de Defensa, general en jefe Vladimir Padrino López, acompañado por el alto mando militar, rechazó lo que calificó como un “cobarde secuestro” del mandatario y reafirmó su reconocimiento al chavista como comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.
Padrino López denunció que la captura de Maduro se produjo tras el asesinato de parte de su equipo de seguridad, así como de soldados y civiles, y afirmó que se trató de una “brutal agresión militar” que vulneró la soberanía del país.
El jefe castrense insistió en que Maduro es el “auténtico y genuino líder constitucional” de Venezuela y subrayó la unidad y cohesión de los militares frente a la presión de Washington.
Asimismo, el ministro llamó a la población a mantener la calma, retomar las actividades cotidianas y no dejarse llevar por el miedo.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí