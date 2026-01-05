Las Fuerzas Armadas hablan de un “cobarde secuestro” de Maduro y exigen su liberación

Las Fuerzas Armadas de Venezuela exigieron públicamente la liberación del presidente Nicolás Maduro, capturado el sábado en una operación nocturna realizada por fuerzas estadounidenses y anunciada horas después por el presidente Donald Trump.

En una transmisión en cadena nacional de radio y televisión, el ministro de Defensa, general en jefe Vladimir Padrino López, acompañado por el alto mando militar, rechazó lo que calificó como un “cobarde secuestro” del mandatario y reafirmó su reconocimiento al chavista como comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.

Padrino López denunció que la captura de Maduro se produjo tras el asesinato de parte de su equipo de seguridad, así como de soldados y civiles, y afirmó que se trató de una “brutal agresión militar” que vulneró la soberanía del país.

El jefe castrense insistió en que Maduro es el “auténtico y genuino líder constitucional” de Venezuela y subrayó la unidad y cohesión de los militares frente a la presión de Washington.

Asimismo, el ministro llamó a la población a mantener la calma, retomar las actividades cotidianas y no dejarse llevar por el miedo.