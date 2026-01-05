Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

El Mundo |LA MAYORÍA DE LAS VÍCTIMAS SON CIVILES

Un ataque con al menos 40 muertos y serios daños

Una vivienda dañada por el ataque de EE UU en Venezuela / AFP

5 de Enero de 2026 | 01:07
Edición impresa

El operativo militar ejecutado por Estados Unidos en Venezuela para capturar al presidente Nicolás Maduro dejó un saldo humano y material significativo, según informaciones preliminares difundidas por fuentes oficiales venezolanas y medios internacionales. De acuerdo con un alto funcionario del gobierno citado por The New York Times, el ataque provocó al menos 40 muertos, entre ellos militares y civiles, además de decenas de heridos y cuantiosos daños en zonas urbanas.

La ofensiva se concentró en objetivos considerados estratégicos para la seguridad presidencial, pero también alcanzó áreas residenciales densamente pobladas, en su mayoría de bajos recursos. Esto generó numerosas víctimas colaterales y escenas de pánico entre la población, que quedó expuesta a bombardeos y acciones aéreas durante la madrugada.

Uno de los episodios más graves se registró en Catia La Mar, una localidad costera situada al oeste del aeropuerto internacional de Maiquetía. Allí, alrededor de las dos de la mañana, un ataque aéreo impactó contra un complejo de apartamentos de tres pisos. La explosión derribó parte de la estructura y causó la muerte de Rosa González, una mujer de 80 años que se encontraba en su vivienda. Su sobrino, Wilman González, sufrió heridas en el rostro que requirieron suturas y perdió su casa debido a los destrozos provocados por el impacto.

Vecinos de la zona relataron daños en edificios, viviendas y vehículos, así como la evacuación forzada de varias familias. En declaraciones a medios locales, expresaron su indignación y atribuyeron la ofensiva a intereses vinculados al control de los recursos petroleros del país, denunciando que la población civil fue la principal afectada por la operación.

Desde Washington, el presidente Donald Trump afirmó que no hubo bajas entre los soldados estadounidenses. No obstante, el general Dan Caine, jefe del Estado Mayor Conjunto, reconoció que la misión enfrentó resistencia armada. Según explicó, los helicópteros utilizados para extraer a Maduro fueron atacados y una de las aeronaves resultó alcanzada, aunque logró regresar a la base sin caer. Las autoridades venezolanas y diversos reportes internacionales advirtieron que el número de víctimas civiles podría aumentar a medida que avancen las tareas de identificación y remoción de escombros.

