El Mundo |EL NÚCLEO REDUCIDO QUE GARANTIZA LA CONTINUIDAD

El triángulo chavista que permanece en la cúpula

5 de Enero de 2026 | 01:08
Edición impresa

La captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses no significó el colapso inmediato del chavismo, pero sí dejó en evidencia quiénes concentran hoy el poder real en Venezuela. Aunque Delcy Rodríguez asumió formalmente la presidencia interina, el control político, militar y económico permanece en manos de un núcleo reducido que garantiza la continuidad del régimen. Ese triángulo de poder está integrado por Rodríguez, el ministro de Defensa Vladimir Padrino López y el ministro del Interior Diosdado Cabello, figuras clave para sostener la estructura del chavismo tras la caída de su líder.

DELCY RODRÍGUEZ

Vicepresidenta desde 2018, Delcy Rodríguez quedó al frente del Ejecutivo por decisión del Tribunal Supremo de Justicia. Abogada y dirigente central del chavismo, concentra áreas estratégicas como la economía y el petróleo, principal fuente de ingresos del país. Fue canciller y ministra de Finanzas, y promovió un giro pragmático con flexibilización de controles y una dolarización de facto que alivió la escasez. Tras la detención de Maduro, reclamó una “prueba de vida” y exigió respeto a la soberanía, combinando un discurso ideológico con una imagen de administradora dispuesta al diálogo.

VLADIMIR PADRINO LÓPEZ

Con más de una década al frente del Ministerio de Defensa, Padrino López es el principal garante de la lealtad de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. General de cuatro soles, controla el aparato militar y un vasto entramado económico a través de empresas castrenses como CAMIMPEG. Su influencia abarca sectores productivos y áreas clave del Estado, lo que lo convierte en un actor indispensable para la estabilidad del régimen sin Maduro.

DIOSDADO CABELLO

Ministro del Interior y figura histórica del chavismo, Diosdado Cabello domina el partido gobernante, los cuerpos de seguridad, buena parte del sistema judicial y sectores de la economía informal y extractiva. Fue el primero en pronunciarse tras la captura de Maduro, llamando a la calma y denunciando una agresión externa.

