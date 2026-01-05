Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
El Mundo |CONTROVERSIA

El operativo de EE UU genera muchas dudas jurídicas

5 de Enero de 2026 | 01:06
Edición impresa

La captura del presidente venezolano Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses, presentada por Washington como una simple “operación policial”, desató una intensa controversia jurídica y política dentro de Estados Unidos y en el plano internacional. Mientras el gobierno de Donald Trump sostiene que el operativo fue legal, legisladores demócratas y expertos en derecho advierten que se trató de una acción militar encubierta que podría violar tanto la Constitución estadounidense como la Carta de las Naciones Unidas.

Maduro y su esposa, Cilia Flores, fueron detenidos el sábado y trasladados por la fuerza a Nueva York para enfrentar cargos por “narcoterrorismo” e importación de cocaína, junto a otros cuatro acusados. El secretario de Estado Marco Rubio afirmó que se trató del arresto de fugitivos buscados por la justicia estadounidense, ejecutado por agentes del FBI con apoyo logístico del Pentágono, y no de una operación militar que requiriera autorización del Congreso.

Esa versión fue rechazada con dureza por la oposición demócrata. Hakeem Jeffries, líder demócrata en la Cámara de Representantes, sostuvo que “no fue solo una operación antidrogas, fue un acto de guerra”. En la misma línea, el senador Chuck Schumer denunció una violación de la ley al haberse realizado sin aval del Congreso y con bombardeos sobre instalaciones civiles y militares en territorio venezolano.

ARRESTO “PROBLEMÁTICO”

Las dudas legales también fueron planteadas por especialistas. La exfiscal federal y profesora de derecho Barbara McQuade calificó el arresto como “problemático” y explicó que el procedimiento habitual habría sido solicitar la extradición. A su juicio, se trató de un arresto militar clandestino que viola la Carta de la ONU, lo que implicaría además una infracción a la Constitución estadounidense. McQuade agregó que la condición de jefe de Estado de Maduro podría permitir a la defensa pedir la desestimación del caso y anticipó meses de impugnaciones judiciales.

Desde el sector republicano, el exfiscal general Bill Barr defendió la legalidad del operativo y se mostró confiado en una condena, comparando el caso con el del general panameño Manuel Noriega, capturado en 1989 tras una invasión estadounidense. Para analistas como Jack Goldsmith, exfuncionario del Departamento de Justicia, el episodio evidencia hasta qué punto el poder presidencial opera con escasos controles, amparado en precedentes y dictámenes del propio Ejecutivo, incluso cuando ello implica vulnerar normas internacionales.

LEA TAMBIÉN

¿Quién manda en Venezuela?: Trump presionó a fondo y Delcy aflojó

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Casaquintas en La Plata: del sur accesible al norte más consolidado

Semana clave para la paritarias en Provincia y nuevas reuniones con estatales y docentes

VIDEO. Crónica del crimen que estremeció a La Plata y un padre que busca Justicia

Los pibes del Nacional, una merienda con el Flaco y su show “perdido” en Atenas

Imprudencia y tragedia en la Ruta 6: corría una picada, se cruzó de carril y mató a una mujer

En política, las facturas suelen cobrarse tarde, pero casi nunca se pierden

VIDEO.- Choque y milagro en la Región: se durmió, perdió el control y embistió a tres autos estacionados

Los impactos de una decisión central en el peronismo y los planes bonaerenses de Karina
+ Leidas

Matías Melluso: se iba libre pero tendrá otra chance en el Lobo

¿Quién manda en Venezuela?: Trump presionó a fondo y Delcy aflojó

Las urgencias del mercado apuntan a cerrar al 9

Vaca Muerta e inflación: el impacto en Argentina tras la caída de Maduro

Siguen los cruces entre el Gobierno y Kicillof por la captura de Maduro

Más rumores que realidades en el Pincha

Estudiantes, copero: en el podio del fútbol argentino

Un ataque con al menos 40 muertos y serios daños
Últimas noticias de El Mundo

¿Quién manda en Venezuela?: Trump presionó a fondo y Delcy aflojó

El plan de Trump, con obstáculos para tomar el control del petróleo

El exclusivo “club del mal” que tiene como nuevo socio a Maduro

Las Fuerzas Armadas hablan de un “cobarde secuestro” de Maduro y exigen su liberación
Información General
Entre el sol y el abrigo: Mar del Plata puso en marcha el verano 2026
Pinamar busca esta temporada disputarle turistas a Brasil
Reencuentro de leyendas del boxeo: una tarde de recuerdos y grandes batallas sobre el ring
El papa León XIV reclamó por la soberanía de Venezuela tras la captura de Maduro
Intentos de suicidio: alerta por un flagelo que crece
Policiales
¿Uno o dos autores?: dudas en medio del horror de un abuso
Nueva junta médica para evaluar la salud mental de “Pity Álvarez”
Reclamaron el sobreseimiento de D’Onofrio por el borrado de multas
Asalto sorpresa a una jubilada cuando dormía
Casi matan de un puntazo a un vecino en Los Hornos
Deportes
Estudiantes, copero: en el podio del fútbol argentino
Más rumores que realidades en el Pincha
VIDEO. El Pincha celebró Reyes con los hinchas en Ensenada
Matías Melluso: se iba libre pero tendrá otra chance en el Lobo
Las urgencias del mercado apuntan a cerrar al 9

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla